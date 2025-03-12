Три топ-клуба, помимо «ПСЖ», уже в четвертьфинале ЛЧ! Яркий вечер вторника в турнире

Первые четыре участника четвертьфиналов Лиги чемпионов – «Барселона», «ПСЖ», «Интер» и «Бавария»! Вторничные матчи получились очень горячими, пусть даже не везде была настоящая интрига. Обзор главных событий – в этом материале.

«Барселона» расправилась с «Бенфикой» за тайм

«Бенфике» надо было использовать свои большие шансы в первом матче в Лиссабоне, которые она получила благодаря раннему удалению Пау Кубарси. Потому что в ответной встрече в столице Каталонии «Барса» уже сыграла как настоящая «Барса». Команда Ханс-Дитера Флика сняла все вопросы фактически за тайм.

В первой половине хозяева нанесли 12 ударов, а португальцы ответили одним-единственным, который, впрочем, подарил им случайный гол. Счёт на 11-й минуте открыл Рафинья после выдающегося прохода Ламина Ямаля и паса на дальнюю штангу. «Бенфике» принёс удачу редкий угловой. Роберт Левандовски не сумел прервать подачу, а опытнейший Николас Отаменди продавил Рональда Араухо и вколотил мяч в сетку головой с нескольких метров.

Затем забивала только «Барселона». Сначала это сделал Ямаль, ставший в свои 17 лет самым юным футболистом в истории Лиги чемпионов, оформившим 1+1 в одном матче. Ламин в фирменном стиле сместился с правого фланга к центру и закрутил мяч под штангу. Какое волшебство! А перед перерывом контрвыпад каталонцев завершил классным ударом низом Рафинья. Бразилец оформил дубль. Гол сначала отменили из-за офсайда, но VAR подтвердил, что всё было чисто.

Во втором тайме команда Флика без проблем сохранила добытое преимущество. Для этого не потребовалось сверхусилий. Итоговая статистика ударов – 20:8 (в створ – 6:2).

Доннарумма вытащил «ПСЖ» на «Энфилде»

От «Ливерпуля» с «ПСЖ» ждали шоу на «Энфилде» после удивительного матча в Париже, и команды Арне Слота и Луиса Энрике его выдали. Чемпионы Франции, в отличие от домашней игры, не пытались давить, владея мячом. Зато здорово ловили хозяев на контратаках. Хотя первый голевой момент создал лидер АПЛ – Мохамед Салах просто простил гостей. Бил почти в пустые ворота, но попал в Нуну Мендеша.

«ПСЖ» удался относительно быстрый гол после классного выхода из-под прессинга. Усман Дембеле развил атаку пасом направо, а Брэдли Баркола вернул ему мяч в штрафную. Ибраима Конате вроде бы успел прервать передачу, однако французам повезло с отскоком. Получился голевой пас на Усмана. Потом Хвича Кварацхелия выводил один на один и Баркола, и Дембеле. Оба загубили верные шансы. Да и сам Хвича должен был забивать – удар грузина из убойной позиции заблокировал Райан Гравенберх. Луис Энрике поверить не мог, что его команда снова проявляет королевскую щедрость. Перед перерывом произошёл спорный эпизод с падением в штрафной «ПСЖ», но судьи не услышали требования и мольбы «Энфилда» о пенальти.

Как же всё поменялось после перерыва! «Ливерпуль» играл с таким же преимуществом по моментам, как «ПСЖ» в Париже. Почему же резко сдулась команда Луиса Энрике в этот отрезок игры? Лидер АПЛ забивал и лупил по штангам после небольших офсайдов, а однажды Кварацхелия вынес мяч из пустых ворот. Кое-как чемпион Франции дотянул до дополнительного времени.

В овертайме внезапно вернулся прежний «ПСЖ» – команда Луиса Энрике стала создавать моменты. Сначала один, потом второй, третий. Какие-то сантиметры отделили от гола Лукаса Бералдо и Дезире Дуэ. Ещё Алисон Бекер совершил красивый сейв. Обе команды хотелось видеть в четвертьфинале ЛЧ, но поделить путёвку на двоих было никак нельзя. Только серия пенальти рассудила «Ливерпуль» с «ПСЖ». Её героем стал Джанлуиджи Доннарумма. Конкурент Матвея Сафонова взял удары Дарвина Нуньеса и Кёртиса Джонса – Париж победил.

«Байер» оказался совсем слабым на фоне «Баварии»

Перед матчем главный тренер «Байера» Хаби Алонсо напоминал, что чудеса в футболе случаются. Тем самым он заряжал свою команду на камбэк после 0:3 в Мюнхене. Испанец знает это по собственному опыту, ведь его «Ливерпуль» отыгрывал в финале Лиги чемпионов три мяча у «Милана» за тайм.

Однако футболисты «Байера» то ли не поверили словам своего тренера, то ли просто оказались не готовы. В первом тайме «Леверкузен» ни разу не пробил в створ, хотя в воротах «Баварии» находился молодой и неопытный Йонас Урбиг – сменщик травмированного Мануэля Нойера. Мюнхенцы были ближе к голу, например, в начале матча, когда Джамал Мусиала крутым финтом ушёл от опекуна и покатил Гарри Кейну на пустые ворота. Нападающий упал в борьбе с защитником, и, казалось, будет пенальти. Но – нет.

Всё было решено в противостоянии немецких топов вскоре после перерыва. «Байер» пропустил, крайне неудачно сыграв на стандарте. Йозуа Киммих сделал заброс к вратарской, Гранит Джака не попал по мячу, и Кейн мог спокойно заходить с ним в ворота. Более того, за 20 минут до конца английский форвард «Баварии» добавил к голу ещё и голевую передачу. Мюнхенцы придумали классную быструю комбинацию – завершил её Альфонсо Дэвис.

Команда Венсана Компани опять могла выиграть крупно. Стреляла по штангам при счёте 2:0. «Байер» смирился с поражением, поэтому Урбиг выдал свой первый полноценный «сухарь» в ЛЧ.

«Интер» выкинул из Лиги чемпионов сенсационный «Фейеноорд»

Около месяца назад игроки «Фейеноорда» пережили на «Сан-Сиро» счастливые мгновения, выбив «Милан» и добыв путёвку в 1/8 финала. Но теперь здесь же закончился евросезон команды из Роттердама. Чемпион Италии «Интер» оказался не по зубам нидерландцам.

Команда Симоне Индзаги, несмотря на перевес в два мяча, начала так мощно, словно это ей требовалось отыгрываться. «Интер» создавал моменты и открыл счёт уже на восьмой минуте. Генрих Мхитарян раскрутил своим пасом голевую атаку, а в штрафной шикарно сыграл Маркус Тюрам. Ушёл от двоих и отправил мяч под перекладину. Однако больше забить в первом тайме «нерадзурри» не сумели, более того, неожиданно пропустили перед перерывом. Якуб Модер заработал пенальти (на поляке сфолил Франческо Ачерби) и сам же реализовал 11-метровый ударом низом.

Надежды «Фейеноорда» на камбэк прожили недолго. В начале второго тайма судьи назначили удивительный пенальти в ворота команды Робина ван Перси. Роттердамцы разыгрывали мяч в своей штрафной, Томас Белен ошибся – отпустил его, а рванувший на перехват Мехди Тареми упал. Судя по повтору, иранец нырял. Тем не менее 11-метровый почему-то не отменили. Реализовал его хладнокровным ударом Хакан Чалханоглу. Похожий эпизод случился и на 68-й минуте. Контрвыпад «три в два» завершился падением Тюрама в единоборстве с тем же Беленом. Вот тут VAR помог судьям разглядеть, как француз сам цепляется за ногу защитника: Маркус получил заслуженный «горчичник» за симуляцию. «Фейеноорд» после перерыва всего однажды пробил в створ, и на этом его приключения в ЛЧ закончились.