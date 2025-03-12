Лучший спектакль Лиги чемпионов. Доннарумма приговорил «Ливерпуль» в серии пенальти

Так получилось, что «Ливерпуль» занял первое место на общем этапе ЛЧ, но уже в 1/8 финала получил «ПСЖ». И это противостояние вполне тянуло на досрочный финал. Ни одну из двух команд не хотелось терять так рано, но выбора не было.

В каком-то смысле получилось забавно. Если во Франции «ПСЖ» уничтожал «Ливерпуль», но проиграл, то начало матча в Англии оказалось противоположным. За первые 10 минут команда Арне Слота создала много моментов, дважды должен был забивать Мохамед Салах, однако в итоге счёт открыли гости — на 12-й минуте.

«ПСЖ» поймал соперника на контратаке. Усман Дембеле из центра поля отдал на правый фланг Брэдли Баркола и рванул в штрафную. Там неудачно сыграл Ибраима Конате, который, по сути, «привёз» гол в свои ворота. Защитник вместо того, чтобы выбить мяч на угловой, отдал «ассист» Дембеле. Тот без сопротивления бил с метра в абсолютно пустые ворота по практически статичному мячу.

Гол Усмана Дембеле Фото: Ryan Crockett/Getty Images

Сама игра получилась крайне динамичной. В один из моментов владение переходило от команды к команде четыре раза за четыре секунды. Футболисты много прессинговали, выбрасываясь друг на друга. В такой ситуации либо ты накрываешь соперника, либо он тебя проходит и получает кучу свободного пространства.

По скорости команды были достойны друг друга, а вот по моментам «ПСЖ» явно переиграл «Ливерпуль» в первом тайме. Уже после гола выход один на один запорол и Баркола (обрезался Трент Александер-Арнольд), и Дембеле (ошибся Алексис Мак Аллистер). Хвича Кварацхелия опасно бил примерно с линии штрафной и, похоже, хозяев спас лишь рикошет от Райана Гравенберха. «Ливерпуль» претендовал разве что на пенальти, но Доминик Собослаи не убедил арбитра своим падением.

Момент у Усмана Дембеле Фото: Кадр из трансляции

В начале второго тайма «Ливерпуль» провёл мощную атаку. Трент сначала пробил в штангу, а затем первым успел к отскоку и выдал ассист на Собослаи. Игроки «Ливерпуля» эмоционально встретили такой важный гол, но боковой судья поднял флажок. Повтор показал, что офсайд действительно был. Впрочем «Ливерпуль» уже вспомнил, как играть в футбол.

Опаснейший удар Собослаи из штрафной с трудом заблокировал Вильям Пачо. Затем Луис Диас едва не забил головой – спас Джанлуиджи Доннарумма. Следом выход один на один не реализовал всё тот же Диас, который закопался с мячом и замедлил темп атаки, позволив защитникам вернуться. И практически сразу с острого угла бил уже Салах. Хитрому Доннарумме пришлось посидеть на газоне, чтобы судья дал паузу, и игра успокоилась.

Момент у Луиса Диаса Фото: Кадр из трансляции

Правда, «Ливерпуль» не угомонился. Салах должен был заработать фол в метре от штрафной, но судья пропустил наступ на ногу египтянину. В целом во втором тайме атака «ПСЖ» куда-то исчезла, а мерсисайдцы продолжили создавать моменты. Джарелл Куанса даже пробил в штангу. Защитнику пришлось выйти на поле из-за травмы Трента, который подвернул ногу. Появился и Дарвин Нуньес, который либо играет гениально, либо творит что-то странное. Этим вечером был скорее второй случай. Концовка основного времени также осталась за «Ливерпулем», но Доннарумма был хорош.

В результате матч пришлось продолжить в дополнительное время. И тут уже снова «ПСЖ» был хорош. С ходу создал два убойных момента. Мяч прошёл рядом со штангой сначала после удара Лукаса Бералдо, а затем — после выстрела Дезире Дуэ. Во второй пятнадцатиминутке, пожалуй, лучший момент остался снова за Парижем. Алисону Бекеру удалось потащить удар Дембеле в дальний угол. Хотя в конце матча было не так много моментов. Обе команды выглядели уставшими, и возникало много пауз. «Ливерпуль» провёл все шесть замен (ещё одну дают, если матч перешёл в дополнительное время) – в том числе пришлось выпустить Ватару Эндо вместо получившего повреждение Конате.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Martin Rickett/Getty Images

Всё решилось в серии пенальти. В ней было лишь два нереализованных удара. Не забили Нуньес и Кёртис Джонс. Дальше идёт Париж, который в 1/4 финала сыграет либо с «Астон Виллой», либо с «Брюгге».