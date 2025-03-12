«Самый знаковый стадион в мире». Какой будет новая арена «МЮ» и что с «Олд Траффорд»?

«Манчестер Юнайтед» объявил о строительстве нового стадиона. Причём, судя по презентации, речь идёт об абсолютно уникальном сооружении. Планируется, что арена будет вмещать 100 тысяч человек (для сравнения: «Уэмбли» рассчитан на 87 тысяч по стандартам УЕФА). Но в этом случае ещё важна территория вокруг стадиона. По сути, это будет город внутри города.

Пока нет официальной информации, что будет с «Олд Траффорд», но, по информации Тhe Athletic, арену снесут. Она принимала матчи «МЮ» 115 лет и в последнее время пришла в удручающее состояние. Мы писали отдельный текст, в котором было и про незапланированный водопад, и про атаку крыс. Проблемы долгое время решались локально, однако пришло время подойти к вопросу принципиально. Сообщается, что новый стадион будет стоить около £ 2 млрд.

Проект стадиона «МЮ» Фото: manutd.com

В официальном заявлении говорится, что клуб поддержал правительственную программу: весь проект может принести экономике Великобритании дополнительные £ 7,3 млрд в год, создать 92 000 новых рабочих мест и более 17 000 новых домов, а также привлечёт дополнительно 1,8 млн посетителей в год. Генеральный план предоставляет архитектурная группа Foster + Partners.

Сэр Джим Рэтклифф совладелец «Манчестер Юнайтед» «Сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие, которое приведёт к строительству величайшего футбольного стадиона в мире. Нынешняя арена блестяще служила нам последние 115 лет, но она отстала от лучших стадионов в мировом спорте. Мы сможем сохранить суть «Олд Траффорд», одновременно создав по-настоящему современный стадион, который преобразит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома. Не менее важна возможность для нового стадиона стать катализатором социального и экономического обновления района Олд Траффорд. Правительство определило инвестиции в инфраструктуру как стратегический приоритет, особенно на севере Англии».

Прежде всего обращает на себя внимание дизайн проекта – три башни, которые символизирует трезубец с герба «МЮ». Плюс специальная крыша-сетка, которая опирается как раз на эти башни. Такой огромный зонтик будет одновременно собирать энергию дождевой воды и укрывать новое общественное пространство, которое в два раза больше Трафальгарской площади. Фан-зона, рестораны, клубный музей…

Проект стадиона «МЮ» Фото: manutd.com

Сэр Алекс Фергюсон бывший тренер «МЮ» «Манчестер Юнайтед» должен стремиться к лучшему во всём, что он делает – на поле и за его пределами, включая стадион, на котором мы играем. «Олд Траффорд» хранит много особенных воспоминаний лично для меня, но мы должны проявить смелость и воспользоваться этой возможностью, чтобы построить новый дом, где может твориться новая история».

Отдельно нужно сказать про сроки, потому что они тоже весьма дерзкие. На сайте «МЮ» говорится, что обычно возведение стадионов растягивается на 10 лет, но в этом случае справятся за пять. И это при том, что сложность строительства явно выше обычного. В Европе уже давно никто не строит стадионы на 100 тысяч. Столь оптимистичные прогнозы объясняют использованием заготовок и логистикой. 160 специальных компонентов доставят по Манчестерскому судоходному каналу, который вернут к жизни. Правда, Тhe Telegraph оценивает сроки строительства новой арены в семь лет. Возможно, из-за необходимости снести «Олд Траффорд». С другой стороны, Sky Sports сообщает, что старый стадион «МЮ» будет принимать матчи, пока по соседству не возведут новую арену.

Сэр Норман Фостер (английский архитектор и основатель архитектурной группы Foster + Partners) утверждает, что акустика арены позволит создать эффект рёва по мере отдаления от объекта. Также отмечает, что это будет не крепость, окружённая автомобилями, а, возможно, самая большая общественная зона в мире. Задумка выглядит не просто масштабной, а грандиозной. Словно футбольный Диснейленд. Теперь осталось, чтобы после всех согласований и прочих этапов проект действительно сохранил заявленный размах. Как сказал Рэтклифф: «Самый знаковый стадион в мире».