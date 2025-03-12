Слуцкий и Лига чемпионов — всё! Его «Шанхай Шэньхуа» просто вынесли

Ужасная реализация моментов и ошибки привели к разгрому 0:4. А ведь российский тренер мог встретиться с Роналду!

В 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов команде Слуцкого попался японский «Кавасаки Фронтале». И нет, клуб назвали не в честь легендарного мема про пингвинов из «Мадагаскара». Кавасаки – это японский город-миллионник, один из экономических центров страны. А сам клуб прямо сейчас переживает лучшие времена, за последние восемь лет четырежды выиграв чемпионат.

В первом матче хрупкую победу одержал именно «Шанхай Шэньхуа»: помог автогол Коты Такаи в концовке. Китайцы хорошо смотрелись дома, но не гарантировали нужное преимущество перед ответной встречей, так что за команду Слуцкого было немного тревожно. И неспроста.

Игроки «Шэньхуа» с трудом удерживали мяч и почти не проводили опасных атак в первом тайме. Всё созидание легло на плечи хозяев. Общий счёт в противостоянии стал равным уже на 24-й минуте: Сасаки с фланга подбежал к границе штрафной и сильным ударом уложил мяч в ближний угол.

В конце тайма счёт чуть не стал 2:0. Защитники «Шанхая» небрежно сыграли при подаче со стандарта, запутавшись с опекой – соперник без труда забил пустые ворота с практически с линии. Правда, перед этим был зафиксирован фол на вратаре Ясюне, так что команда Слуцкого осталась в игре. Нервозность на лице Леонида Викторовича легко считывалась – на этот раз обошлось без «качелей» на тренерской скамье.

Леонид Слуцкий Фото: Kenta Harada/Getty Images

Во втором тайме гости стали выглядеть бодрее. «Шанхай» подрубил ливерпульский прессинг, да и контратаки стали получаться: на 52-й минуте Минейро прорвался к чужим воротам и едва не сумел скинуть мяч под удар партнёру. Вот только японцы отработали эталонно и отвели угрозу. В общем, за тайм-менеджмент Слуцкий получает 5+. Через минуту Карлуш едва не забил «ножницами». Попал бы по воротам – был бы железобетонный кандидат на лучший гол турнира. Карлуш, в принципе, был самым заметным игроком во втором тайме: на 63-й португалец прорвался к лицевой и опасно прострелил во вратарскую, но партнёр магическим образом не сумел замкнуть прострел.

Справедливости ради, гости должны были сравнять счёт. Однако «Кавасаки» удвоил своё преимущество буквально через минуту после опасной атаки гостей. Сасаки идеально забросил в штрафную на бразильца Эрисона, переправившего мяч в ворота в касание. Было подозрение на офсайд, но надежды не оправдались – гол засчитали.

Через несколько мгновений третий мяч команды забил Тацуя Ито. Марсиньо открылся за спину защитникам на фланге и покатил в штрафную на Ито. Арбитры опять ушли проверять гол минут на пять — и снова ничего не углядели.

Игроки «Кавасаки Фронтале» Фото: Kenta Harada/Getty Images

«Шанхай» не сдался и побежал отыгрываться. Моментов создали достаточно — как минимум для одного забитого, но подвели реализация и отсутствие концентрации. В конце концов всё это привело ещё к одному пропущенному. Уже в компенсированное время футболисты «Шэньхуа» не разобрались с вводом мяча из аута, хозяева перехватили его у штрафной, и тот оказался у открытого Марсиньо. Бразилец сначала принял мяч, издевательски прокрутился вокруг своей оси и только потом забил.

Так Леонид Слуцкий упустил возможность продемонстрировать мастер-класс на глазах Роналду – в четвертьфинале китайцы могли встретиться с «Аль-Насром». И вроде хочется похвалить тренера за работу в перерыве, но ведь в итоге «Шанхай» пропустил три мяча. Теперь где-то в Москве улыбается один Александр Мостовой.