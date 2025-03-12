Топ-матчи четверга: «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Тоттенхэм» в ЛЕ, биатлон и теннис

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Посмотреть все события 13 марта в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Людмила Самсонова (Россия, 24) — Жасмин Паолини (Италия, 6), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Самсонова с итальянкой из топ-10?

Людмила Самсонова добралась уже до четвёртого круга Индиан-Уэллса. Но чтобы пробиться дальше, ей необходимо справиться с представительницей топ-10 из Италии Жасмин Паолини. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — в квалификации Санкт-Петербурга-2019 и на Australian Open — 2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Сонай Картал.

🏒 2:30: «Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Детройт» серию поражений?

Дела у «Детройта» зимой шли очень даже неплохо – команда регулярно выдавала длительные победные серии и поднялась в зону плей-офф. Однако начало марта получилось крайне неудачным, «красные крылья» проиграли шесть матчей подряд и уже опустились на предпоследнее место в Атлантическом дивизионе. Однако надежды на плей-офф у «Детройта» ещё сохраняются, но для этого надо начинать побеждать.

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпион или лучшая команда Запада — кто победит?

«Оклахому» с небес на землю опустил «Денвер» во главе с Николой Йокичем. Лидер Запада впервые проиграл за восемь последних матчей в НБА. Но это особо не мешает «Тандер» шикарно себя чувствовать в чемпионате. «Бостон Селтикс», кажется, находится в энергосберегающем режиме, так как все понимают, что основная борьба будет проходить в плей-офф. Тем не менее «кельты» — вторые на Востоке и обладают чемпионским характером. Кому достанется победа?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич отомстит за поражения?

В этом сезоне «Денвер Наггетс» никак не может обыграть «Миннесоту Тимбервулвз». В двух очных встречах «волки» оказывались сильнее. К тому же форма Энтони Эдвардса и всей команды в последнее время радует — пять побед кряду. Никола Йокич феноменален, спору нет, но порой только его выступлений оказывается недостаточно. Изменится ли положение дел?

🎯 11:30: Биатлон, чемпионат России, суперспринты, мужчины и женщины

Интрига: удержат ли Дербушева и Бектуганов титулы чемпиона России?

В прошлом году в суперспринтах на чемпионате России победы одержали Александр Бектуганов и Тамара Дербушева. Сейчас оба биатлониста находятся не на пике, но, несмотря на это, постараются сохранить свои титулы. Правда, конкуренция будет серьёзной. В числе претендентов на золото — Даниил Серохвостов, Карим Халили, Антон Бабиков, Кристина Резцова, Анастасия Халили и Светлана Миронова.

🎯 13:30: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап, женщины, короткая индивидуальная гонка, 12,5 км

Интрига: отдаст ли трон Франциска Пройс?

У немецкой биатлонистки после ЧМ случился спад формы, а вместе с ним ушли и результаты. Но долго оставлять ситуацию в таком положении нельзя. Цена вопроса — победа в общем зачёте. В Поклюке будет трудно: дождливая, вязкая погода и Лу Жанмонно — вот главные соперники Франци. Жанмонно, кстати, здесь станет биться и за «Малый глобус» в зачёте индивидуальных гонок. В классике биатлона ей удалось выиграть два раза в двух возможных гонках. Будет ли хет-трик?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Автомобилист» первую победу на новой арене?

Новая «УГМК-Арена» в Екатеринбурге недавно приняла первый официальный матч КХЛ, но порадовать болельщиков у «Автомобилиста» не получилось. Хотя в третьем периоде они почти совершили камбэк, но всё-таки уступили ЦСКА со счётом 3:4, продлив серию поражений до четырёх встреч. Получится ли устроить болельщикам праздник со второй попытки?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: приблизится ли Ливо к рекорду Мозякина?

Джошуа Ливо пора ускориться, если он планирует побить рекорд Сергея Мозякина по голам за одну регулярку в КХЛ. На это у него осталось пять матчей, за которые надо забить четыре гола (пять — чтобы установить новый рекорд).

🎯 17:15: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап, мужчины, короткая индивидуальная гонка, 15 км

Интрига: будет ли отрыв у короля?

Йоханнес Бё — в нескольких шагах от очередной победы в тотале. Для этого ему нужно быть как можно выше в финишном протоколе личных гонок, ну и не совершать провалы. Это дело на себя взял его главный конкурент Стурла Легрейд. Уже в укороченной индивидуальной гонке Йося имеет хорошую возможность увеличить задел от Стурлы. Но сумеет ли он справиться по той весенней погоде, которую обещают синоптики в Поклюке?

⚽️ 20:45: «Атлетик» Бильбао — «Рома», Лига Европы, 1/8 финала

Интрига: баски отыграются за обидное поражение?

В первом матче клуб из Бильбао вёл в счёте. И упустил не только победу, но и ничью: её лишил басков на 90+3-й минуте экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. При этом на «Сан-Мамесе» «Роме» будет невероятно сложно. Заранее отправлять её в четвертьфинал точно не стоит. Что уж говорить, если в Ла Лиге дома больше очков, нежели «Атлетик», набрали только «Реал» с «Атлетико». В Лиге Европы баски тоже крайне негостеприимны: выиграли все четыре встречи. Команда Клаудио Раньери нарушит эту тенденцию?

⚽️ 20:45: «Олимпиакос» — «Будё-Глимт», Лига Европы, 1/8 финала

Интрига: пробьётся ли Хайкин в четвертьфинал?

Норвежский клуб сотворил, пожалуй, главную сенсацию в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Олимпиакос» — крайне непростой соперник: уверенно лидирует в греческом чемпионате, в предыдущем сезоне выиграл Лигу конференций, занял высокое седьмое место в общем этапе ЛЕ, обладает сильным составом даже без травмированного Айюба Эль-Кааби. И вот греки приехали в Будё, где местная команда с Никитой Хайкиным в воротах забила им три безответных мяча. Отыграть такую разницу будет сложно. Но в том, что россиянину придётся постоянно выручать, сомнений нет.

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Реал» Сосьедад, Лига Европы, 1/8 финала

Интрига: Захарян поможет баскам в Манчестере?

Арсен Захарян вновь в деле. 10 марта появилась новость, что российский полузащитник оправился от очередной травмы и тренируется в общей группе. Есть сомнения, доверит ли ему Иманол Альгуасиль сыграть на «Олд Траффорд». Всё-таки ставки слишком высоки. Но почему бы и нет, раз Арсен умеет выдавать класс? Как, например, во встрече с «Леганесом», где его признали лучшим. Баски добились ничьей в первом матче с «МЮ» во многом благодаря случайной игре рукой Бруну Фернандеша в собственной штрафной. Маловероятно, что случится ещё один подобный подарок. «Сосьедаду» будет непросто. Особенно на фоне «Юнайтед», для которого ЛЕ — единственный шанс пробиться в ЛЧ на следующий сезон.

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «АЗ Алкмар», Лига Европы, 1/8 финала

Интрига: лондонцы сенсационно вылетят?

Когда жребий свёл «Тоттенхэм» и АЗ, расклад сил был вроде бы очевидным. Но, как известно многим после культовой фразы Андрея Аршавина, наши ожидания — наши проблемы. Именно лондонцы в Алкмаре выглядели на фоне соперника аутсайдером. Минимальное поражение — ещё не так уж и плохо. Нидерландцы уже обыгрывали «Фенербахче», «Рому» и «Галатасарай». Новый звёздный скальп не за горами. И всё же ЛЕ для «Тоттенхэма» — совсем не второстепенный турнир. В АПЛ клуб идёт 13-м. Победа во втором еврокубке — единственный шанс спасти сезон.

⚽️ 23:00: «Челси» — «Копенгаген», Лига конференций, 1/8 финала

Интрига: фаворит ЛК покажет класс?

Матчи «Челси» — единственный повод для многих нейтральных зрителей включить трансляцию Лиги конференций. И вот как раз решающие стадии должны стать проверкой для лондонцев, потому что ранее они спокойно со всеми разбирались даже резервным составом. «Копенгаген», например, уступал 0:2, но отыграл один мяч и сохранил интригу. Если «Челси» отнесётся к датчанам с пренебрежением, они будут совсем не прочь этим воспользоваться.