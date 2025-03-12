Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 13 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Тоттенхэм» в ЛЕ, биатлон и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 13 марта: «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва, «Будё-Глимт» Хайкина против «Олимпиакоса» и Тарасенко в НХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Людмила Самсонова (Россия, 24) — Жасмин Паолини (Италия, 6), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Интрига: справится ли Самсонова с итальянкой из топ-10?

Людмила Самсонова добралась уже до четвёртого круга Индиан-Уэллса. Но чтобы пробиться дальше, ей необходимо справиться с представительницей топ-10 из Италии Жасмин Паолини. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — в квалификации Санкт-Петербурга-2019 и на Australian Open — 2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Сонай Картал.

Людмила одолела Дарью Касаткину:
Самсонова — в 4-м круге Индиан-Уэллса. Россиянка выиграла дерби и повторила личный рекорд
Самсонова — в 4-м круге Индиан-Уэллса. Россиянка выиграла дерби и повторила личный рекорд

🏒 2:30: «Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Детройт» серию поражений?

Дела у «Детройта» зимой шли очень даже неплохо – команда регулярно выдавала длительные победные серии и поднялась в зону плей-офф. Однако начало марта получилось крайне неудачным, «красные крылья» проиграли шесть матчей подряд и уже опустились на предпоследнее место в Атлантическом дивизионе. Однако надежды на плей-офф у «Детройта» ещё сохраняются, но для этого надо начинать побеждать.

Каждое очко на Востоке сейчас на вес золота:
Что будет за битва! Все расклады в безумной гонке за плей-офф на Востоке НХЛ
Что будет за битва! Все расклады в безумной гонке за плей-офф на Востоке НХЛ

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион или лучшая команда Запада — кто победит?

«Оклахому» с небес на землю опустил «Денвер» во главе с Николой Йокичем. Лидер Запада впервые проиграл за восемь последних матчей в НБА. Но это особо не мешает «Тандер» шикарно себя чувствовать в чемпионате. «Бостон Селтикс», кажется, находится в энергосберегающем режиме, так как все понимают, что основная борьба будет проходить в плей-офф. Тем не менее «кельты» — вторые на Востоке и обладают чемпионским характером. Кому достанется победа?

Это спасёт НБА!
Вот что спасёт НБА. «Лейкерс» и «Бостон» в финале — это история, которую лига ждала годами
Вот что спасёт НБА. «Лейкерс» и «Бостон» в финале — это история, которую лига ждала годами

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич отомстит за поражения?

В этом сезоне «Денвер Наггетс» никак не может обыграть «Миннесоту Тимбервулвз». В двух очных встречах «волки» оказывались сильнее. К тому же форма Энтони Эдвардса и всей команды в последнее время радует — пять побед кряду. Никола Йокич феноменален, спору нет, но порой только его выступлений оказывается недостаточно. Изменится ли положение дел?

Они оба творят историю:
MVP-фавориты снова сошлись. Закрыты ли после этого матча все вопросы?
MVP-фавориты снова сошлись. Закрыты ли после этого матча все вопросы?

🎯 11:30: Биатлон, чемпионат России, суперспринты, мужчины и женщины

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Мужчины. Суперспринт. Финал
13 марта 2025, четверг. 11:30 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Женщины. Суперспринт. Финал
13 марта 2025, четверг. 12:40 МСК
Не началось

Интрига: удержат ли Дербушева и Бектуганов титулы чемпиона России?

В прошлом году в суперспринтах на чемпионате России победы одержали Александр Бектуганов и Тамара Дербушева. Сейчас оба биатлониста находятся не на пике, но, несмотря на это, постараются сохранить свои титулы. Правда, конкуренция будет серьёзной. В числе претендентов на золото — Даниил Серохвостов, Карим Халили, Антон Бабиков, Кристина Резцова, Анастасия Халили и Светлана Миронова.

Как Бектуганов сотворил сенсацию на ЧР в 2024 году?
Сенсация в российском биатлоне: никому не известный парень отобрал золото у Латыпова!
Сенсация в российском биатлоне: никому не известный парень отобрал золото у Латыпова!

🎯 13:30: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап, женщины, короткая индивидуальная гонка, 12,5 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 13:30 МСК
Не началось

Интрига: отдаст ли трон Франциска Пройс?

У немецкой биатлонистки после ЧМ случился спад формы, а вместе с ним ушли и результаты. Но долго оставлять ситуацию в таком положении нельзя. Цена вопроса — победа в общем зачёте. В Поклюке будет трудно: дождливая, вязкая погода и Лу Жанмонно — вот главные соперники Франци. Жанмонно, кстати, здесь станет биться и за «Малый глобус» в зачёте индивидуальных гонок. В классике биатлона ей удалось выиграть два раза в двух возможных гонках. Будет ли хет-трик?

Гонки в Чехии немке лучше не вспоминать:
Франциска Пройс провалила очередную гонку. Кубок мира уплывает у неё из рук
Франциска Пройс провалила очередную гонку. Кубок мира уплывает у неё из рук

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Автомобилист» первую победу на новой арене?

Новая «УГМК-Арена» в Екатеринбурге недавно приняла первый официальный матч КХЛ, но порадовать болельщиков у «Автомобилиста» не получилось. Хотя в третьем периоде они почти совершили камбэк, но всё-таки уступили ЦСКА со счётом 3:4, продлив серию поражений до четырёх встреч. Получится ли устроить болельщикам праздник со второй попытки?

Сараи КХЛ уходят — скоро на пенсию проводят и главного ветерана:
«УГМК-Арена» — 12-й стадион, открытый в эпоху КХЛ. А кто и сейчас играет в старых дворцах?
«УГМК-Арена» — 12-й стадион, открытый в эпоху КХЛ. А кто и сейчас играет в старых дворцах?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли Ливо к рекорду Мозякина?

Джошуа Ливо пора ускориться, если он планирует побить рекорд Сергея Мозякина по голам за одну регулярку в КХЛ. На это у него осталось пять матчей, за которые надо забить четыре гола (пять — чтобы установить новый рекорд).

Побьёт рекорд или нет, канадец ещё долго будет радовать Уфу своими голами:
«Это было не лучшее предложение». Ливо остаётся в «Салавате», отказав трём топ-клубам!
«Это было не лучшее предложение». Ливо остаётся в «Салавате», отказав трём топ-клубам!

🎯 17:15: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап, мужчины, короткая индивидуальная гонка, 15 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
13 марта 2025, четверг. 17:15 МСК
Не началось

Интрига: будет ли отрыв у короля?

Йоханнес Бё — в нескольких шагах от очередной победы в тотале. Для этого ему нужно быть как можно выше в финишном протоколе личных гонок, ну и не совершать провалы. Это дело на себя взял его главный конкурент Стурла Легрейд. Уже в укороченной индивидуальной гонке Йося имеет хорошую возможность увеличить задел от Стурлы. Но сумеет ли он справиться по той весенней погоде, которую обещают синоптики в Поклюке?

Йоханнес начудил!
Норвегия проиграла мужскую эстафету из-за Йоханнеса Бё. Как лидер подвёл команду?
Норвегия проиграла мужскую эстафету из-за Йоханнеса Бё. Как лидер подвёл команду?

⚽️ 20:45: «Атлетик» Бильбао — «Рома», Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: баски отыграются за обидное поражение?

В первом матче клуб из Бильбао вёл в счёте. И упустил не только победу, но и ничью: её лишил басков на 90+3-й минуте экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. При этом на «Сан-Мамесе» «Роме» будет невероятно сложно. Заранее отправлять её в четвертьфинал точно не стоит. Что уж говорить, если в Ла Лиге дома больше очков, нежели «Атлетик», набрали только «Реал» с «Атлетико». В Лиге Европы баски тоже крайне негостеприимны: выиграли все четыре встречи. Команда Клаудио Раньери нарушит эту тенденцию?

Раньери творит в Риме историю:
Раньери разрывает в 73 года! Возобновил карьеру ради «Ромы» и выдаёт крутейший сезон
Раньери разрывает в 73 года! Возобновил карьеру ради «Ромы» и выдаёт крутейший сезон

⚽️ 20:45: «Олимпиакос» — «Будё-Глимт», Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пробьётся ли Хайкин в четвертьфинал?

Норвежский клуб сотворил, пожалуй, главную сенсацию в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Олимпиакос» — крайне непростой соперник: уверенно лидирует в греческом чемпионате, в предыдущем сезоне выиграл Лигу конференций, занял высокое седьмое место в общем этапе ЛЕ, обладает сильным составом даже без травмированного Айюба Эль-Кааби. И вот греки приехали в Будё, где местная команда с Никитой Хайкиным в воротах забила им три безответных мяча. Отыграть такую разницу будет сложно. Но в том, что россиянину придётся постоянно выручать, сомнений нет.

Подробнее про матч в Норвегии:
Сенсация в Лиге Европы! Команда Хайкина разгромила обладателя еврокубка. Видео
Сенсация в Лиге Европы! Команда Хайкина разгромила обладателя еврокубка. Видео

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Реал» Сосьедад, Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян поможет баскам в Манчестере?

Арсен Захарян вновь в деле. 10 марта появилась новость, что российский полузащитник оправился от очередной травмы и тренируется в общей группе. Есть сомнения, доверит ли ему Иманол Альгуасиль сыграть на «Олд Траффорд». Всё-таки ставки слишком высоки. Но почему бы и нет, раз Арсен умеет выдавать класс? Как, например, во встрече с «Леганесом», где его признали лучшим. Баски добились ничьей в первом матче с «МЮ» во многом благодаря случайной игре рукой Бруну Фернандеша в собственной штрафной. Маловероятно, что случится ещё один подобный подарок. «Сосьедаду» будет непросто. Особенно на фоне «Юнайтед», для которого ЛЕ — единственный шанс пробиться в ЛЧ на следующий сезон.

В Сан-Себастьяне зрители совсем не скучали:
«МЮ» был близок к еврокубковой победе! А потом команду подставил её лучший футболист
Видео
«МЮ» был близок к еврокубковой победе! А потом команду подставил её лучший футболист

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «АЗ Алкмар», Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лондонцы сенсационно вылетят?

Когда жребий свёл «Тоттенхэм» и АЗ, расклад сил был вроде бы очевидным. Но, как известно многим после культовой фразы Андрея Аршавина, наши ожидания — наши проблемы. Именно лондонцы в Алкмаре выглядели на фоне соперника аутсайдером. Минимальное поражение — ещё не так уж и плохо. Нидерландцы уже обыгрывали «Фенербахче», «Рому» и «Галатасарай». Новый звёздный скальп не за горами. И всё же ЛЕ для «Тоттенхэма» — совсем не второстепенный турнир. В АПЛ клуб идёт 13-м. Победа во втором еврокубке — единственный шанс спасти сезон.

Команды из Нидерландов славно шумят в еврокубках:
В Лиге чемпионов новая сила? ПСВ и «Фейеноорд» неслучайно удивили Европу
В Лиге чемпионов новая сила? ПСВ и «Фейеноорд» неслучайно удивили Европу

⚽️ 23:00: «Челси» — «Копенгаген», Лига конференций, 1/8 финала

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: фаворит ЛК покажет класс?

Матчи «Челси» — единственный повод для многих нейтральных зрителей включить трансляцию Лиги конференций. И вот как раз решающие стадии должны стать проверкой для лондонцев, потому что ранее они спокойно со всеми разбирались даже резервным составом. «Копенгаген», например, уступал 0:2, но отыграл один мяч и сохранил интригу. Если «Челси» отнесётся к датчанам с пренебрежением, они будут совсем не прочь этим воспользоваться.

Знали, что в ЛК много бывших героев РПЛ?
Вы зря не следите за третьим еврокубком! Там множество знакомых по РПЛ героев
Вы зря не следите за третьим еврокубком! Там множество знакомых по РПЛ героев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android