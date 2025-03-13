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Как футболистов РПЛ уже наказывали за неприличные жесты, истории Гильерме, Эменике, Магомедова, что грозит Венделу, подробности

Что грозит Венделу? Бан Гильерме за жест в дерби со «Спартаком» — самый похожий случай
Дмитрий Зимин
Что грозит Венделу?
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Вспоминаем, как за подобное наказывали раньше.

Сегодня, 13 марта, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынесет решение по самому громкому делу 20-го тура РПЛ. А именно – Вендел против болельщиков. Или болельщики против Вендела, в этом тоже предстоит разобраться. Так или иначе, сейчас мы знаем два факта: «Зенит» направил в КДК РФС запрос с требованием отменить красную карточку одного из своих лидеров. А вместе с этим разобраться в поведении болельщиков из Воронежа, которые, как утверждают бразилец и клуб, по ходу матча выкрикивали в его адрес различные оскорбления.

Вендел
Вендел
полузащитник «Зенита»

«Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение. Сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила».

Мы вспомнили самые резонансные истории, похожие на этот случай. И спрогнозировали, какое же наказание понесёт Вендел.

Все детали инцидента с Венделом:
Скандальное удаление Вендела перед «Спартаком». Была ли провокация и что ему грозит
Скандальное удаление Вендела перед «Спартаком». Была ли провокация и что ему грозит

В 2012-м Эменике показал средний палец болельщикам. Его не удалили, но наказали за другое

Один из самых громких за последние 15 лет примеров провокационных жестов – история с нападающим «Спартака». 25 марта 2012 года красно-белые играли с «Динамо». С трибун тогда что только не доносилось. Эммануэль Эменике не выдержал и показал средний палец в сторону болельщиков гостей. Важное уточнение: главный судья Сергей Карасёв и его ассистенты этого не заметили. Видеоассистентов тогда не было. Поэтому нигериец не получил даже жёлтой карточки, а момент рассматривали уже после матча на основе записей с камеры.

Эммануэль Эменике, март 2012 года

Эммануэль Эменике, март 2012 года

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

КДК тогда не мог дисквалифицировать Эменике, потому что на поле он не получил красную карточку. Поэтому игроку выписали штраф и отстранение на один матч условно. Хотя тот самый матч был как раз с «Зенитом». Эменике вышел в старте, но забить не смог. Петербуржцы выиграли 2:1, а у москвичей отличился Дзюба.

Через пять недель соперники встретились вновь (ведь тогда сезон был переходный). А Эменике – снова влип в скандал. Трибуны провоцировали игрока, однако на 84-й минуте это не помешало ему сравнять счёт. Футболист побежал в сторону фанатов соперника и бил одной рукой по предплечью другой. Владимир Казьменко посчитал, что это оскорбительный жест и выписал игроку красную. Но «Спартак» всё равно забил третий, в последнем туре без Эменике переиграл «Локомотив» и взлетел на второе место в таблице.

Форвард и спустя годы всё ещё считает то удаление самым странным в карьере:
Эммануэль Эменике назвал самое странное событие за время его выступления за «Спартак»

За подобные жесты Гильерме и Радмановаца банили на два матча. Гаджиев отделался штрафом

Есть и несколько более современных примеров. В 2021-м КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Локомотива» Гильерме на два матча. Причём по ходу игры вратарь не был удалён с поля (разве что получил жёлтую за споры с арбитром) – дело разбирали по видеозаписям. А поводом стала ремарка делегата матча, который указал, что болельщики «Спартака» оскорбляли вратаря на расовой почве.

Красно-белые стали защищаться. Клуб подчеркнул, что бразилец с российским паспортом на протяжении всего матча показывал трибунам неприличные жесты (палец у рта и имитация полового акта с бутылкой). И предоставил видеозаписи моментов. В итоге в КДК РФС, видимо, разбирались, кто начал первым. И пришли к выводу, что сначала Гильерме спровоцировал трибуны.

Вратарь получил двухматчевую дисквалификацию (по регламенту могли дать до четырёх, но Гильерме не признали рецидивистом). А «Спартак» за поведение болельщиков оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Какой же был скандал:
Гильерме наказан реально, «Спартак» — условно. Спорные решения КДК
Гильерме наказан реально, «Спартак» — условно. Спорные решения КДК

Другой пример – матч «Балтики» с «Зенитом» с Суперфинале Кубка России. Сербский защитник калининградцев Никола Радмановац показывал средний палец во время празднований игроков, которые радовались победе. Судья уже не мог повлиять на эпизод, но КДК изучил видеозаписи и дисквалифицировал игрока на один реальный и один условный матч турнира. Правда, вскоре серб перебрался в Китай. Так что наказание вступит в силу только в случае его возвращения.

В этом сезоне тоже есть на что обратить внимание. В матче 11-го тура в Воронеже игрок махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев сначала показал средний палец игроку соперника, а потом и трибунам. Но отделался штрафом в 250 тысяч рублей. Опять же, судья во время его ухода с поля не показал футболисту красную карточку.

Абакар Гаджиев
Абакар Гаджиев
полузащитник махачкалинского «Динамо»

«Весь матч с Калининым из «Факела» играли жёстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жёлтую карточку, мы пропустили гол. Я был так расстроен, что дал волю эмоциям. Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: «Куда ты уходишь?!» А сам смотрел на меня и улыбался. Я и поднял указательный палец, имея в виду: «Подожди, мы ещё увидимся». Но тут с трибун понеслось «засунь этот палец себе в задницу» и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест».

Так что же грозит Венделу? Ввиду уже полученной красной карточки футболист едва ли избежит её полной отмены. Вероятно, речь может идти о двухматчевой дисквалификации. Либо будет создан новый прецедент, и футболист получит наказание по системе 1+1. «Факел» тоже, вероятно, ждёт штраф, если будет доказано проявление расизма. Но это минимальные последствия. Не исключено, что РФС дисквалифицирует стадион на срок от одного до трёх матчей.

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