«Ноттингем Форест» реально близок к Лиге чемпионов. Как это вообще возможно?

На выходных «Форест» одержал победу в принципиальном матче с «Сити» и укрепился на третьем месте в АПЛ. На протяжении всего сезона казалось, что команда Эшпириту Санту скоро посыплется. Всё-таки в лиге и без того хватает топ-клубов и просто симпатичных команд. Только вот теперь в чемпионате осталось сыграть всего 10 туров, а «Форест» всё ещё идёт в тройке лидеров. Уже похоже, что «Форест» скорее окажется в ЛЧ, чем нет. Тем более что и пятое место в чемпионате Англии с огромной вероятностью даст путёвку в главный клубный турнир (благодаря новому формату и высокому рейтингу Англии в этом сезоне еврокубков).

Первое, о чём хочется говорить (и даже кричать) при разговоре об этом сезоне «Форест»: насколько же ему везёт! И дело не только в спаде конкурентов. Хотя и это тоже: у обоих клубов из Манчестера исторический спад, «Тоттенхэм» замучили травмы, а «Челси» всё не может найти себя. Но дело ещё и в удаче самого «Форест». Если посмотреть разницу созданных и допущенных моментов, то команда должна идти на 10-м месте в чемпионате – скромные +1,4 гола по xGD за 28 туров (статистика – Opta). То есть сколько создали сами, примерно столько же допустили у своих ворот. А если смотреть на ожидаемые очки, то «Форест» должен идти вообще на 11-м месте. И это, кстати, тоже хороший результат для команды, у которой 13-й состав по стоимости (Transfermarkt) и 16-й – по уровню зарплат (Сapology).

Одним из главных символов «Форест» в этом сезоне остаётся Крис Вуд (что логично, c учётом фамилии футболиста). У него в этом сезоне залетает буквально всё, что только можно. Едва ли не каждый его удар в створ – это гол. Преувеличение, конечно, но не очень большое. 27 точных ударов и 18 голов в этом сезоне АПЛ. То есть 67% ударов в створ – голы. Редко встретишь настолько аномальную результативность. Тем более на дистанции в 28 туров. Прямо сейчас 33-летний Вуд выдаёт свой лучший сезон в карьере, установив личный рекорд по голам в чемпионате Англии.

Крис Вуд Фото: James Gill/Getty Images

И всё же было бы несправедливо объяснять всё удачей. Похоже, что метрика xG хуже отражает выступления «Форест», чем других команд. Дело в том, что команда Эшпириту Санту играет от обороны – сидит на своей трети поля дисциплинированнее всех в АПЛ. Большинство команд лиги просто не играют в такой футбол. В результате получается, что соперники часто бьют по воротам, но, грубо говоря, до голкипера «Форест» мяч доходит «спущенным». Защитники либо накрывают дальние удары, либо висят на нападающих, когда те бьют по воротам. В то время как сам «Форест» атакует на пространстве. Если даже «Форест» бьёт из тех же точек, то без такого сопротивления. Пускай xG учитывает все эти преграды перед бьющими игроками, но, возможно, не в полной мере, потому что ориентируется на средние показатели.

Такая манера игры лучше всего прослеживалась в матчах с топ-клубами. «Форест» в этом сезоне побеждал и «Ливерпуль» (1:0), и «МЮ» (3:2), и «Виллу» (2:1), и «Тоттенхэм» (1:0), и «Сити» (1:0). Есть команды, которые, даже поведя в счёте, стараются идти вперёд и забивать ещё. Так вот это не про «Форест», которому комфортно побеждать в один мяч. Игровое доминирование не интересует этих футболистов. Они готовы смотреться хуже по игре, но забирать три очка. Зачем напрягаться всю встречу, если Гиббс-Уайт может обострить одной передачей из любой точки поля? Ведущий подкаста The Athletic Джеймс Ричардсон назвал этого полузащитника вообще лучшим футболистом в футболке «Форест» из всех, что он видел.

Радость «Ноттингема» Фото: MI News/Getty Images

Именно после матча с «Сити» мы понимаем, что с большой вероятностью теперь увидим Гиббс-Уайта, Криса Вуда и остальных в Лиге чемпионов. И это при том, что «Форест» не было в еврокубках почти 30 лет. Последний раз команда играла в Кубке УЕФА в сезоне-1995/1996, когда отлетела от «Баварии» в 1/4 финала со счётом 2:7 по сумме двух матчей. А вообще «Форест» – как раз та команда, у которой богатая история выступления в еврокубках. Этот клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов – точнее, тогда она называлась Кубок европейских чемпионов. Что характерно, оба раза «Форест» победил в финале с минимальным счётом – 1:0 во встрече с «Мальмё» в 1979-м и 1:0 – в игре «Гамбурга» в 1980-м.

Если «Форест» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, то окажется в четвёртой корзине при жеребьёвке. Из-за того, что команда последние пять лет не выступала в еврокубках, её рейтинг будет привязан к рейтингу Англии (где-то в районе 22,000 балла). Правда, при новом формате ЛЧ низкий рейтинг не означает более слабых соперников, нежели у конкурентов. Теперь клуб получает по два противника из каждой корзины (в том числе из своей). Так что на общем этапе ЛЧ не стоит ждать много топ-соперников. С другой стороны, процент команд, играющих от обороны, может возрасти по сравнению с АПЛ, что усложнит жизнь «Форест» в ЛЧ.