«Юве» умирает в перестройке. Но в позорных результатах виноват не только Мотта

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов от ПСВ. Затем покинул Кубок Италии, уступив в 1/4 финала «Эмполи». И, наконец, получил четыре безответных гола от «Аталанты» в Серии А – так крупно туринцы не проигрывали на своём поле с 60-х годов прошлого века. Тьяго Мотта конкретно подвис, о его возможной отставке говорят всё больше и больше. Молодого и модного концепт-тренера пригласили, чтобы «Юве» побеждал, причём ярко и стильно. А на деле к марту команда вылетела из всех кубковых турниров и рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Один из решающих матчей в борьбе за неё – сегодня. Тяжёлый выезд во Флоренцию.

В сезоне предыдущем «Ювентусом» руководил Массимилиано Аллегри. Он очень скандально себя вёл. Команда играла абсолютно вырвиглазно, зрелищность «Юве» регулярно достигала отрицательных значений. Спортивный директор Кристиано Джунтоли, который тогда только пришёл, нещадно резал косты, потому что того требовала непростая финансовая ситуация. Соответственно, рассчитывать на дорогостоящее усиление было нельзя. А параллельно с сокращением затрат Джунтоли ещё и ругался с Аллегри – у них как-то с ходу не заладилось.

Тем не менее при всех проблемах и внутренних противоречиях «Ювентус» занял третье место, пробился в Лигу чемпионов и к тому же выиграл Кубок Италии. Футбол, который показывала команда, многие справедливо критиковали. Его можно было окупить только результатом. И Аллегри, как к нему ни относись, дал результат. Да, у его команды не просматривалось какого-то светлого и долгосрочного будущего. Наоборот, было ощущение тупика. Но в этот тупик «Юве» Аллегри зашёл с кубком и местом в Лиге чемпионов. Так что Макс, можно сказать, ушёл на пике.

Массимилиано Аллегри с Кубком Италии в 2024 году Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Назначая Тьяго Мотту, туринцы совершенно точно рассчитывали не просто добиться результата, а сделать это со вкусом. У Мотты в прошлом сезоне это получилось в «Болонье»: команда играла в очень современный и узнаваемый футбол, открыла для Серии А и всего мира Риккардо Калафьори и Джошуа Зиркзее и сенсационно пробилась в Лигу чемпионов. Однако в «Юве» у Тьяго пока проблемы и с игрой, и с результатами. На контрасте с успехом (а это был именно успех, если учитывать ворох сопутствующих проблем!) Аллегри в прошлом сезоне нынешние трудности для туринцев особенно болезненны.

Чёткого стиля у «Ювентуса» пока так и не появилось. Что такое «моттабол», по сей день неясно до конца. Вполне возможно, Тьяго Мотта и сам пока только формулирует для себя, что есть основные принципы его футбола. Вернее, основные принципы он, может, и сформулировал. А вот детали для конкретного состава, для конкретной команды ему только предстоит уточнить и претворить в жизнь. Если, конечно, его планы не разрушит отставка.

Повторить то, что было в «Болонье», у Мотты в «Ювентусе» пока не получается. С другой стороны, возможно, он не ставит такой задачи. А какую тогда задачу он ставит? Эта неясность и порождает вопросы к Мотте. Отсутствие результата, конечно, тоже. Но, если бы было чётко понятно, куда «Юве» идёт и во что конкретно хочет играть, вопросов к тренеру наверняка было бы меньше.

При этом нельзя не учитывать и ряд объективных факторов, которые влияют на происходящее. Во-первых, у «Юве» по сезону очень много травм. Их много у всех команд. Особенно у тех, кто играет в еврокубках. Но команде, куда пришёл новый тренер и много новых футболистов, команде, которая только строится, травмы наносят ещё больший урон.

Кроме того, важно, кого именно потерял «Ювентус». Из-за разрыва «крестов» надолго выбыл лидер обороны и капитан Бремер. Ту же самую травму получил Хуан Кабаль, который в начале сезона был основным левым защитником. Постоянные повреждения мучат Дугласа Луиса, которого летом взяли за очень большие деньги и на которого рассчитывали как на игрока старта.

Плюс из-за разных травм выбывали и продолжают выбывать и другие футболисты. Тьяго Мотта крутится как может. Его главные заплатки – Уэстон Маккенни и Тимоти Веа. Они выходили уже буквально на всех позициях, кроме вратарской.

Тьяго Мотта и футболисты «Ювентуса» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Раз уж вспомнили Дугласа Луиса, уместно сказать и о селекции «Ювентуса», которая вызывает вопросы. И вопросы тут не только и не столько к Мотте, сколько к спортивному блоку. В первую очередь – к спортивному директору Джунтоли. В этом сезоне (летом и зимой) «Юве» потратил значительно больше, чем в сезоне предыдущем (€ 193,3 млн против € 95,45 млн). Но кто из новичков заиграл и с ходу усилил команду?

Вратарь Микеле Ди Грегорио – несомненно. Кабаль, пока был здоров, выглядел здорово. Но всё же он отыграл слишком мало, чтобы делать какие-то глобальные выводы. Прекрасно зашёл Рандаль Коло Муани, которого зимой арендовали у «ПСЖ». Постепенно раскачался Кефрен Тюрам, в последних матчах он один из лучших. Были неплохие игры у Пьера Калюлю и Франсишку Консейсау. Португалец особенно полезен как опция для усиления со скамейки.

Удачные трансферы есть. Но, во-первых, почти по каждой удаче есть оговорки. Исключения – Ди Грегорио и Коло Муани. А во-вторых, есть и неудачи, причём чувствительные. Дуглас Луис пока – абсолютно мимо. Он либо травмирован, либо, если выходит на поле, неубедителен. В «Астон Вилле» это был совершенно другой игрок. Ллойд Келли, которого на фоне травм защитников зимой экстренно привезли со скамейки «Ньюкасла», выглядит чудовищно. Он поучаствовал во всех свежих провалах «Ювентуса»: и в матче с ПСВ, и во встрече с «Эмполи» в Кубке, и в игре с «Аталантой» в Серии А. При выполнении ряда условий туринцы будут обязаны выкупить Келли примерно за € 20 млн. Многие в Турине наверняка молятся, чтобы хотя бы какое-то из этих условий сорвалось и защитник уже летом отправился обратно в Англию.

21-летний правый защитник Алберту Кошта, которого параллельно с Келли привезли из «Витории Гимарайнш», пока не выглядит футболистом, который усилит даже нынешний проблемный «Ювентус». Усилением выглядел Ренату Вейга, арендованный у «Челси», – но он уже успел получить травму. «Юве» вылетал из Кубка и получал 0:4 от «Аталанты» без него.

Тён Копмейнерс Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Наконец, пожалуй, главная трансферная надежда туринцев, Тён Копмейнерс, пока выглядит бледной тенью самого себя образца выступлений за «Аталанту». Нидерландец – самая дорогая покупка «Ювентуса» в этом сезоне. По нему были очень тяжёлые переговоры, заплатить пришлось почти € 55 млн. В Компейнерсе видели лидера центра поля «Юве». Однако пока это просто базовый качественный игрок, не более того.

В «Ювентусе» Тён играет дальше от чужих ворот, нежели в «Аталанте». И пока кажется, что это не лучший способ его использовать. Он очень опасен у чужих ворот, у чужой штрафной. Но в «Юве» у него практически нет возможности это показать. В прошлом сезоне Серии А в «Аталанте» Копмейнерс оформил 12+5 по системе «гол+пас», в позапрошлом – 10+4. Сейчас в «Юве» у него всего 2+3. А самое главное – он не оказывает того влияния на игру, которого от него ожидали.

Проблемы «Ювентуса» – комплексные. Нельзя сказать, что в неудачах виноват кто-то один. Есть вопросы и к Тьяго Мотте, и к Кристиано Джунтоли, и к футболистам. Вылет из Кубка Италии от «Эмполи» и из Лиги чемпионов от ПСВ – это очень болезненно. Для Мотты и многих футболистов «Юве» это в новинку, они раньше не работали в клубах с таким уровнем задач и ожиданий. Для них это школа.

Болельщики «Ювентуса» могут задать резонный вопрос: а точно ли «Юве» – тот клуб, на котором надо учиться? А даже если и дать кому-то поучиться, то насколько должен быть велик кредит доверия? Что должно случиться, чтобы обучение было прекращено и тренер был отправлен в отставку? Кажется, что в случае с Моттой рубикон – это зона Лиги чемпионов. Если «Ювентус» попадёт в топ-4, Тьяго с вероятностью, близкой к 100%, останется на следующий сезон.

А вот если туринцы пролетят мимо ЛЧ, возможны варианты. Не факт, что Мотта точно будет уволен. Но вероятность этого существенно вырастет. И, кстати, коснуться это может не только тренера. На выход может отправиться и Джунтоли, который нанимал Мотту и снабжал его кадрами.