Пропустит ли Вендел игру со «Спартаком»? Что будет с «Факелом? Всё решится сегодня! LIVE

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Скучали по скандалам в РПЛ? Лиге просто нужно было время, чтобы разогнаться – поэтому полыхнуло не в первом туре после возобновления, а во втором. «Зенит» спокойно обыгрывал «Факел» и даже избежал лишних карточек перед «Спартаком». Как вдруг – удаление Вендела за оскорбительный жест в адрес фанатов хозяев. Это потом мы уже узнали, что те оскорбляли бразильца на расовой почве. Потом Вендел извинился и сказал, что не мог этого терпеть. А Сергей Семак высказался о недопустимом поведении не только болельщиков «Факела», но и его футболиста.

Речь о Сергее Божине. Его поведение, как и будущий бан Вендела, сегодня будут обсуждать в КДК РФС. «Зенит», кстати, намерен красную карточку бразильца и вовсе отменить. Так что интриг перед туром хватает не только на поле, но и в кабинетах!

Сколько получит Вендел и получит ли вообще? Отделается ли «Факел» штрафом или лишится болельщиков на пару матчей? Да и что будет с Божиным? Следите за нашим онлайном – и всё узнаете!