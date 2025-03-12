Дзюба забил «Спартаку» и обновил рекорд! Но кто вселяется в Мартинса в играх на Кубок?

«Акрон» и «Спартак» сошлись в Пути регионов, где поражение означает вылет из Кубка России (в отличие от Пути РПЛ). Однако обе команды не отказались от ротации. Так что на скамейке остались, например, Дзюба и Лончар – у одних, Барко, Угальде и некоторые другие лидеры – у других. «Спартаку» перед матчем с «Зенитом» было важно обойтись без травм и желательно не потратить много сил. В какой-то степени получилось.

«Спартак» вообще изначально был фаворитом, а когда у него запасной форвард стоит € 20 млн, то мериться резервистами «Акрону» сложновато. Правда, Ливай Гарсия в начале матча упустил пару моментов, но у гостей было кому ещё себя проявить. Денисов отдал шикарный ассист, немного искупив голевую ошибку в предыдущей встрече. Мартинс в штрафной подработал себе мяч грудью, потом – головой, а затем забил с близкой дистанции в ближний.

И практически сразу «Спартак» отличился снова. На этот раз уже Бонгонда вышел один на один с вратарём и с лёгкостью послал мяч в угол. Голевой пас, кстати, у Солари. «Акрон» старался играть в свой футбол, несмотря на счёт, но создавать сопоставимые моменты хозяевам не удавалось. В Самаре ещё и газон не способствовал игре низом, однако это влияло на обе команды. Как и туман, который опустился на стадион к концу первого тайма. Когда команды вышли на поле после перерыва, верхний ярус уже было тяжело разглядеть.

Стадион «Солидарность Арена» Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм получился веселее первого. «Акрон» сделал тройную замену в перерыве – и у хозяев стало больше получаться. Пруцев в штрафной «Спартака» боролся с Эсановым и сыграл в мяч рукой. Всё тот же Эсанов точно пробил с 11 метров. Счёт стал 2:1, а где-то на бровке Дзюба начал готовиться к выходу на поле. И тут моментально «Спартак» ответил ещё одним голом. Мартинс оформил дубль, причём удар получился классным. Полузащитник из-за штрафной пробил с лёта в нижний угол. Для Кристофера это уже пятый гол в этом Кубке России (повторение рекорда для игроков «Спартака»).

Когда «Акрон» проигрывал со счётом 1:3, казалось, что интриги ждать уже не стоит. «Спартаку» в целом давалась игра. Однако Дзюба всё-таки вышел на поле и обновил рекорд по голам – забил в падении головой, несмотря на борьбу с Литвиновым. 2:3 – и вот тут «Акрон» уже вернулся в игру по-настоящему.

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«Спартаку» пришлось поднапрячься, потому что хозяева явно воодушевились и смело шли вперёд. Гости выпустили несколько основных футболистов – в том числе Барко, Маркиньоса и Бабича. «Акрон» в конце матча навалился на ворота Максименко, и мяч метался по его штрафной, но «Спартак» удержал-таки победный счёт и прошёл дальше.