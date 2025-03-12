«Зенит» обломал серию «Ростова» без Карпина. Но звёздный новичок отметился только стычкой

«Зенит» в первой игре полуфинала Пути РПЛ Кубка России победил на выезде «Ростов» благодаря голу в концовке.

Сергей Семак, держа в голове предстоящую встречу со «Спартаком» в РПЛ, почти полностью поменял стартовый состав. Из футболистов, игравших с первых минут в Воронеже, в основе остался только Луис Энрике. Дорогостоящему новичку нужна практика после травмы. В заявке чемпиона не оказалось и Вендела, хотя тот должен пропустить матч с красно-белыми из-за дисквалификации. По словам Семака, бразилец заболел. Что касается «Ростова», то Джонатан Альба поменял полкоманды. Место в воротах хозяев занял принадлежащий петербургскому клубу Одоевский.

В результате всех перестановок у «Зенита» в схеме 4-2-3-1 Алип играл левого защитника, Горшков – опорного полузащитника, а Ахметов – «десятку». Центрфорварда Соболева с флангов поддерживали Луис Энрике и Педро. У «Ростова» в отсутствие нападающих Комличенко и Голенкова на острие действовал Мохеби. А молодой Шанталий, кажется, уже полностью адаптировался к роли сменщика Глебова. Закрывал опорную зону, в позиционной обороне садился пятым в линию защитников.

На футбольном поле, прямо скажем, феерии не наблюдалось. Особенно на фоне некоторых других встреч Кубка России. Осторожная, спокойная игра с обилием борьбы и брака. Соперники словно заранее настроились на то, что всё решится в последние из 180 минут двухраундового противостояния или вообще в серии пенальти. Мячом сначала побольше владела команда Альбы, потом – «Зенит». Да и газон не способствовал качественному шоу. Он выглядел так, будто на нём каждый день с момента последнего домашнего матча «Ростова» выгуливали слонов.

Если бы команды задались целью вогнать 27 тысяч болельщиков в послеобеденный сон, то именно такой футбол и должны были показывать. Ни ударов (0:0 по попаданиям в створ за 45 минут), ни моментов. И вдруг «Зенит» забил в середине первого тайма! Одоевский отдал пас на Сако, а тот завис. Агрессивно пошедший в отбор Горшков сделал классный перехват у чужой штрафной ценой небольшого повреждения. Мяч отлетел к Соболеву, и нападающий отправил его в сетку. Но оказалось, что Александр не вышел из офсайда. Вообще, центрфорварду «Зенита» недоставало поддержки, поэтому он постоянно терял мяч. Запомнился ещё разве что один момент перед перерывом, когда Луис Энрике вырезал хороший кросс, но Соболев не смог пробить как следует головой.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ Фото: fc-zenit.ru

В перерыве Семак сделал двойную замену. Трудно сказать, были ли эти перестановки реакцией на происходящее на поле или запланированными. Ушли Соболев с Педро, которые пока играют мало. Место форварда занял Кассьерра, а на левом фланге полузащиты появился Мантуан, хотя мы привыкли видеть его правым защитником. Вот уж действительно универсал бразилец! Альба, в свою очередь, поменял пару человек в линии обороны – это наверняка решение, принятое ещё до встречи.

Остроты больше не стало, но в игре зажглись эмоции. В одном из эпизодов Поярков грубо сыграл против Луиса Энрике, бразилец пошёл выяснять отношения, однако его оппонент совсем потерял самоконтроль – левый защитник «Ростова» схватил Луиса Энрике за футболку, потянул за себя, полез бодаться. Если бы самый дорогой зимний новичок РПЛ не сдержался, была бы драка. Оба игрока получили по жёлтой карточке, а Семак вскоре заменил бразильца на Лусиано.

Матч «Ростов» — «Зенит» Фото: fc-rostov.ru

Только по истечении часа матча случился первый удар в створ – его нанёс издали Шанталий. Это был не самый трудный мяч для Адамова. Сам же голкипер «Зенита» и его партнёры продолжали играть на ужасном газоне максимально просто. Петербуржцы не рисковали с розыгрышами от ворот. Команда Семака вообще перестроилась на тройку центрбеков Дркушич – Чистяков – Алип, когда Мантуан вернулся направо, а Горшков – налево. Тем не менее за четверть часа до конца «Зенит» забил своим первым ударом в створ. Кассьерра завершил комбинацию с участием Лусиано и Горшкова.

Финальный штурм «Ростову» совсем не удался. Статистика ударов так и не изменилась – 4:4 (в створ – 1:1). «Зенит» получил минимальное преимущество перед ответным матчем в Санкт-Петербурге, который пройдёт 16 апреля.