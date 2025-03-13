Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лучшие голы и вратарские спасения 23-го тура Первой лиги: видео, футбол, ФНЛ, сезон-2024/2025

Элитный гол «КАМАЗа» и куча топ-сейвов. Главные моменты тура Первой лиги. Видео
Георгий Илющенко
Лучшие голы и вратарские спасения 23-го тура
Аудио-версия:
Комментарии
Выбор будет легче, чем обычно, но всё равно непростой.

Мелбет Первая лига в 23-м туре отметилась великой «засухой» — сразу пять матчей из девяти прошли без голов. В том числе благодаря яркой игре вратарей. Автора самого крутого спасения предлагаем выбрать вам. Как и автора наиболее красивого гола. Их было немного (всего 10), но тем не менее.

Большой обзор тура Первой лиги:
В борьбе за выход в РПЛ всё перемешалось. «Урал» уже выпал из зоны стыков!
Видео
В борьбе за выход в РПЛ всё перемешалось. «Урал» уже выпал из зоны стыков!

Среди номинантов-бомбардиров отмечаем, во-первых, Руслана Опекова, который забил «Чайке» и открыл путь к уверенной победе «КАМАЗа» (3:1). Особая роль здесь у Давида Караева: его ассист — прямо заглядение. Во-вторых, выделяем Глеба Гурбана из «СКА-Хабаровск», чей ювелирный удар из-за пределов штрафной принёс успех в игре с «Шинником». В-третьих, нельзя не отметить Мухаммада Султонова. Да, ещё один герой Набережных Челнов!

А вот кто порхал как бабочка и лучше всех не давал соперникам забивать: Александр Довгаль («Тюмень», 0:0 с «Аланией»), Никита Чагров («Ротор», 0:0 с «Балтикой»), Олег Баклов («Уфа», 0:0 с «Торпедо») и Александр Дёгтев («Сочи», 1:0 с «Уралом»). Кто же здесь самый-самый?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android