Шедевр от Койта и блестящий ответ Скопинцева! Огненный тайм ЦСКА и «Динамо» в Кубке. Видео

ЦСКА и «Динамо» провели братское дерби под проливным дождём. Получились два абсолютно разных тайма: скучный первый и невероятно событийный второй. Обмен чудо-голами, бескомпромиссная борьба, удаление, массовая стычка — всё это было. А победили армейцы.

ЦСКА вышел абсолютной основой. Разве что Тороп привычно для Кубка сменил Акинфеева. Можно было ожидать появления с первых минут зимнего новичка Алеррандро, но, видимо, он ещё не набрал форму. Личка же удивил парой центральных полузащитников: 18-летний Александров — 20-летний Смелов. У них обоих ранее набралось по три матча в главной команде, у второго — в том числе в последнем туре РПЛ с махачкалинским «Динамо». И он был хорош. Плюс в старт вернулся Лунёв.

Первый тайм можно охарактеризовать кратко — он был. Прошёл при равной и попеременной инициативе, со множеством стыков и практически без моментов. ЦСКА больше владел мячом. Динамовцы чаще били по воротам, но отметить можно разве что попытку Бителло: бразилец неплохо крутил в дальний угол и напоролся на блокировку Роши.

Матч ЦСКА — «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обеим командам всё время не хватало качественного завершения, последней передачи и креатива в финальной трети. Только незадолго до свистка на перерыв Койта успешно запрессинговал Фернандеса, обыгрался с Пьяничем, вывалился на дуэль с сократившем дистанцию Лунёвым и бесхитростно пробил прямо в него.

Хотелось написать, что, наблюдая за реализацией Секу, болельщики ЦСКА наверняка всё больше и больше скучают по Заболотному. И тут в начале второй половины малиец выдал нечто феноменальное: в стиле Бергкампа филигранно перекинул мяч мимо Фернандеса и издалека идеально выстрелил с лёта под перекладину! Каков гений!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ассистировал ему Файзуллаев. И выделялся он не только в том эпизоде, то и дело создавая остроту. Вскоре узбекистанец мог забивать и сам, но Лунёв на его удар низом среагировал. А вот Скопинцев вдохновился голом Койта и подумал: «Чем я хуже?» Дмитрий без сопротивления добежал до линии штрафной и красиво пальнул в ближнюю девятку. Тороп, конечно, до мяча дотянулся, а толку?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Именно такой жары ждали в первом тайме! Команды раскачались и показали, что действительно умеют показывать высокий уровень. Вот только Маухуб на 61-й минуте зачем-то подарил ЦСКА численное преимущество, врезавшись в Торопа. Выпрыгнул с высоко поднятой ногой, воткнулся в бедро вратаря шипами — заслуженная прямая красная.

Армейцы моментально этим воспользовались. Свежий Глебов легко ушёл от Фернандеса и подал на дальнюю штангу, где Кисляк избавился от опеки поднявшегося с лавки Карраскаля и чётко кивнул головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Многие команды на месте «Динамо» надломились бы. Но не оно. Карраскаль исправился за неудачное противодействие Кисляку, совершив яркий сольный проход и заставив Торопа прыгать в угол. Издали чуть-чуть мимо створа заряжал Фомин. Нашёл шанс Артур. И всё же вновь сравнять счёт не удалось.

Ещё в самом конце завязалась потасовка. Касерес выбил второй мяч с поля в сторону скамейки ЦСКА. Глебов этого не стерпел и толкнул парагвайца в грудь. Тот упал. За соотечественника вступился Фернандес и обзавёлся жёлтой вместе с молодым армейцем.

Уже скорее хочется увидеть ответный матч. Он пройдёт только 16 апреля, так что ожидание предстоит долгое. Если соперники сыграют так же эффектно, как сегодня во втором тайме, оно точно того стоит.