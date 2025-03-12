Финалист ЛЧ был на грани вылета из-за детской ошибки вратаря. Но как спаслась «Боруссия»!

Дортмундская «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав волевую победу над «Лиллем». Её соперником станет «Барселона».

Поскольку первый матч завершился вничью 1:1, «Лилль» и «Боруссия», по сути, начинали своё противостояние с нуля. Дортмунд сразу включил прессинг, как любит новый тренер Нико Ковач, но его оборотной стороной было свободное пространство на половине поля «жёлтых». Команда Бруно Женезио воспользовалась им уже на пятой минуте, забив быстрый гол. Сделал его левый защитник Исмаили. Именно он обокрал на своей половине поля Адейеми, протащил мяч до чужой штрафной, а затем прострелил. Дэвид пробил в касание, и случился… курьёз дня! Голкипер Кобель умудрился пропустить мяч между рук и ног. Поза швейцарца в этом эпизоде – наглядная иллюстрация к фразе «вратарь – решето».

Грегор Кобель Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

«Лилль» тоже стремился высоко встречать соперника, отодвигая игру от собственной штрафной, и голевые моменты продолжали рождаться в результате индивидуальных ошибок футболистов. Вскоре Забитцер завозился у своей штрафной – потерял мяч. Шанс получил экс-хавбек «Краснодара» Кабелла. Реми был очень активен в дебюте игры, заработал на себе пару фолов, а вот в этой атаке подкачал. Промахнулся с 10-11 метров. Если бы «доги» ещё раз укусили «Боруссию», финалист прошлой Лиги чемпионов вряд ли выжил бы.

Но к середине первого тайма дортмундцы разыгрались и также стали создавать моменты. Сначала Гирасси накрыл прессингом Буади, протащил мяч к штрафной хозяев и вывел Гроса один на один. Чудо и отчасти рука голкипера Шевалье спасли «Лилль». Потом Шевалье стал делать сейв за сейвом, доказывая, что действительно заслуживает трансфера в топ-клуб (ходят слухи об интересе «ПСЖ»). Например, французам фантастически повезло, когда «Боруссия» после углового трижды могла забить в одном эпизоде. Гирасси стрелял в упор – попал в голкипера. На добивании Андре вынес мяч фактически с линии ворот. К перерыву команда Ковача нанесла 10 ударов, шесть раз попала в створ и наиграла на 1,28 по xG.

«Боруссия», конечно, должна была сравнивать счёт. Один только защитник Рюэрсон, закрывавший в Лилле левый фланг, отдал до перерыва четыре паса под удар. Норвежец был настоящим энерджайзером. Возможно, Ковач специально перевёл Рюэрсона на край Кабелла, учитывая, что Реми трудно будет много работать на оборону. К слову, направо в результате перестановок был отправлен штатный центрбек с российскими корнями Антон.

Гол дортмундцев состоялся в дебюте второго тайма. «Боруссия» заработала пенальти благодаря тончайшему проникающему пасу пяткой от Байера. В штрафной Гирасси упал после единоборства с экс-защитником дортмундцев Мёнье. Эпизод, что называется, на усмотрение судьи. Швейцарский рефери Сандро Шерер усмотрел фол. Видимо, в ногах. Капитан «Боруссии» Джан смело исполнил 11-метровый, пробив по центру, но Шевалье не почувствовал, что надо стоять до последнего.

Эмре Джан бьёт пенальти Фото: Franco Arland/Getty Images

С каждой минутой перевес «Боруссии» становился всё больше. Отыгравшись, команда Ковача не остановилась и шла за победным мячом. Адейеми попал в перекладину. Байер бил из убойной позиции с паса Рюэрсена, но сыграл в голевом эпизоде столь же плохо, как накануне «Леверкузен». И всё-таки дортмундцы забили заслуженный гол. Атаку раскрутил своим рывком вперёд Антон, потом Рюэрсон обыграл один в один Кабелла и отпасовал на Гирасси, а бомбардир ассистировал Байеру. Вот тут Макси не подвёл. Несмотря на то что он находился в окружении четверых соперников, Байер сделал три касания перед ударом и зарядил под перекладину. Это его первый гол в Лиге чемпионов.

«Лилль» не потянул интенсивность финалиста прошлой ЛЧ. А вот в концовке, когда «Боруссия» стала прижиматься, защищая свой гол, «доги» организовали пару-тройку опасных моментов. Но не использовали их и проиграли, уступив, как по ударам (11:17, в створ – 4:8), так и по показателю xG (1,48 против 2,90).