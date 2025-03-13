«Реалу» фартит даже в серии пенальти! Прошли «Атлетико» в ЛЧ из-за редчайшего правила

Победителем мадридского дерби в плей-офф Лиги чемпионов стал «Реал». Всё решили пенальти. Теперь в четвертьфинале обладатель трофея сразится с лондонским «Арсеналом».

Какое потрясающее начало было у матча «Атлетико» и «Реала»! Всего 28 секунд потребовалось команде Диего Симеоне, чтобы отыграть гол после 1:2 на «Сантьяго Бернабеу». Голевая атака хозяев началась с подбора Гризманна – у «сливочных» в центре поля образовалась удивительная дыра. Что делали центрхавы? Антуан развил быструю атаку, Де Пауль прострелил с правого фланга, Джулиано пытался пробить пяткой, но лишь продлил движение мяча, а Галлахер классно сыграл на опережение – Вальверде опоздал. Таким образом, «Атлетико» забил даже быстрее, чем «Реал» неделю назад.

ФК «АТЛЕТИКО» Фото: David Ramos/Getty Images

Первых стычек на эмоциях не пришлось долго ждать. Команда Карло Анчелотти забрала мяч и заработала несколько угловых, а Симеоне-младший стал выяснять отношения с Мбаппе и Родриго. Джулиано вообще был очень заведён, проделывал какой-то невероятный объём работы. Вот он в подкате въезжает случайно в Анчеллотти и едва не оставляет своего отца без оппонента. Вот он настолько жёстко встречает Винисиуса Жуниора, что судья Марциняк отвлекается от игры, чтобы сделать хавбеку втык. Вот он обыгрывает защитника «Реала» у чужой штрафной, а через несколько секунд уже останавливает мяч рукой в собственной. Казалось, будет пенальти, тем не менее польский рефери и его бригада посчитали, что это касание Джулиано не тянет на 11-метровый.

«Атлетико» в основном позиционно оборонялся, «Реал» же при более чем 60% владения мячом упирался в стену и ничего не создавал. Впервые чемпионы Испании пробили в створ только на исходе получаса матча. Во время атак «сливочных» Винисиус и Родриго, как и на «Сантьяго Бернабеу», располагались максимально широко. Но если с Галаном неделю назад Родриго расправлялся играючи, то Мандава в ответной встрече надёжно закрыл левый фланг при содействии Галлахера. По крайней мере, свободного пространства для рывков бразилец не получал.

В первом тайме «Атлетико» нанёс семь ударов (три в створ) против всего трёх у «Реала» (один в створ). Мбаппе хозяева тоже отсекли от партнёров – Килиан до перерыва лишь пару раз встретился с мячом в штрафной Облака. Модрич отдал 40 точных передач из 41, но таких, чтобы раскрывали оборону хозяев, у хорватского плеймейкера не было.

Старт второй половины, как и начало встречи, осталось за «Атлетико». Контроль мяча, подходы к штрафной, мощный контрпрессинг – всё это было у команды двух Симеоне. Джулиано по-прежнему радовал Диего подвижностью и здоровой агрессией. Потом игра всё-таки вернулась в прежнее русло. «Реал» опять владел территориальным преимуществом, с трудом представляя, как доводить мяч до ударных позиций, а хозяева терпели в позиционной обороне. Первым решил что-то поменять Анчелотти – по истечении часа матча освежил центр поля: вместо Модрича с Тчуамени выпустил Камавинга и Васкеса.

Полтора тайма «Реала» ждал возможности провести контратаку и как только получил свободное пространство – выстрелил! «Атлетико» снова пошёл вперёд, увлёкся, ошибся, а Камавинга, Винисиус и Беллингем тут же довели мяч до Мбаппе. Килиан почти с середины поля убежал к воротам, обыграл двоих, но не пробил, так как был сбит Лангле. 100-процентный пенальти. Винисиус решил приблизить себя к «Золотому мячу», взяв мяч на «Метрополитано», чтобы реализовать этот 11-метровый. Однако зарядил на трибуну. Будто хотел попасть в кого-то, кто кричал ему некрасивые слова за воротами.

ВИНИСИУС ЖУНИОР НЕ РЕАЛИЗОВАЛ ПЕНАЛЬТИ Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Если бы Винисиус забил с «точки», игра бы раскрылась. А так «Реал» с «Атлетико» продолжили ехать по тем же рельсам. Анчелотти использовал все пять замен к 83-й минуте (последнюю – из-за травмы Менди), тогда как Симеоне словно забыл, что за его спиной есть скамейка. А когда наконец поменял своего сына на другого аргентинца Корреа, едва не выиграл в лотерею. В концовке Анхель мог забить победный гол, но промахнулся из убойной позиции. После завершения основного времени матча перевес «Атлетико» по ударам был двукратным – 13:6 (в створ – 7:2).

В дополнительное время «Реал» при почти что 70% владения не наиграл на гол. У «Атлетико» тоже закончилась энергия для проведения контрвыпадов. Тем не менее мы увидели кое-что уникальное – как дриблинг Арбелоа. Подкат Мбаппе на рывке в оборону! А в серии пенальти случился невероятный фейл Альвареса: исполняя 11-метровый, аргентинец поскользнулся и коснулся мяча одной ногой, прежде чем точно пробить другой. Двойное касание запрещено. Непросто вспомнить что-то подобное. Однажды такой пенальти не засчитали в Кубке России, когда Александр Соболев бил с «точки» «Краснодару». «Атлетико» подарил ещё надежду сейв Облака, переигравшего Васкеса. Но попадание воспитанника «Реала» Льоренте в перекладину вывело «сливочных» в четвертьфинал.