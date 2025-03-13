Эмери прекрасен, «Арсенал» ждёт жесточайшее испытание. Известны все пары 1/4 финала ЛЧ!

«Реал» — в своём стиле, а «Боруссия» снова метит в финал.

Завершающие встречи 1/8 финала этого розыгрыша Лиги чемпионов удивили не только жаркой битвой между «Реалом» и «Атлетико». Кто ещё из команд и футболистов поразил прошедшим вечером — в новом дайджесте.

«Боруссия» опять хочет в финал ЛЧ

Начиналось для «Лилля» всё шикарно: Дэвид из-под защитника забил между ног Кобелю — на пятой минуте! С учётом игры «Боруссии» в первом матче, веры в спасение было мало. А Нико Ковач взял и всех переиграл. Оставшийся тайм принадлежал Шевалье, который спасал от мыслимых и немыслимых голевых моментов.

Во втором тайме аура Шевалье, увы, спала. Мёнье сбил Гирасси в штрафной и «привёз» пенальти — Джан спокойно прошил французского кипера. А потом похоронный уложил Байер. К концу встречи хозяева попытались отыграться, но «Боруссия» сдержала натиск. Хромые, с кучей незаживших шрамов дортмундцы выцарапывают место в четвертьфинале — кто бы мог подумать.

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«Брюгге» самоустранился на первых минутах

Вселенная сразу подсказала бельгийцам, что на камбэк рассчитывать не стоит. На 16-й минуте защитнику Саббе показали красную за фол последней надежды — 20-летний футболист сфолил рядом со штрафной. Что интересно, «Брюгге» по итогам первой половины даже перебил соперника по ударам: три против одного.

Позорно так играть будущему четвертьфиналисту, да ещё при домашних трибунах — к счастью, бирмингемцы осознали это в раздевалке и пошли громить сенсационный «Брюгге». Главный герой — Асенсио, у которого дубль. Другой горе-игрок, Рашфорд, отметился голевой.

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Эмери пока что творит чудеса: реанимировал одних из главных неудачников евросезона и вывел «Виллу» в четвертьфинал ЛЧ. В последний раз клуб туда выходил аж в 1983 году.

«Арсенал» и ПСВ провели товарищеский матч

Здесь тем более не было интриги. «Арсенал» расправился с соперником ещё на выезде, закинув семь мячей, а на ответную встречу оба тренера выставили по полуоснове. По сути, выставочный матч, в котором футболисты расслабленно били по воротам друг друга.

Настроение происходящему задал Зинченко, открывший счёт на шестой минуте. Защитник сразу же извинился перед болельщиками ПСВ: ещё давным-давно он играл за нидерландский клуб в аренде. Через 10 с лишним минут проснулся уже Перишич, отправивший мяч в девятку — хорватский дедушка хорош даже в 36 лет. Голевая, между прочим, у Гуса Тиля.

Конец тайма закрыл гол Райса. Но тут интригует автор голевой передачи — Стерлинг. Артета совсем разочаровался в Рахиме и почти не выпускает его в АПЛ, поэтому встреча имела веский смысл только для англичанина. У вингера была возможность забить, однако он не сумел переиграть кипера. Да и от защитника еле оторвался — от былой скорости почти ничего не осталось.

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Игру завершил красивейший гол Дриоша после обреза Жоржиньо — Коухаиб в контратаке перекинул Райю. А в последние минуты великий шанс не использовал Стерлинг: Эдегор передачей пяткой вывел Рахима на ударную позицию, но англичанин не попал по прыгающему мячу.

«Атлетико» забил «Реалу» на 28-й секунде — и драматично вылетел

Радостная весточка прилетела в ворота Куртуа уже на первых секундах — прострел с правого фланга и голевое забегание Галлахера в штрафную. А там уже пошла любимая игра Симеоне: попробуй выбить против нас хотя бы 0,5 xG. И в первом тайме игра «Реалу» вообще не давалась: мячом-то владели, но безыдейно.

Впрочем, даже «Атлетико» может потерять концентрацию: на 69-й минуте Лангле сфолил на Мбаппе в штрафной. Просто подарок. К излюбленной 11-метровой точке подошёл Винисиус — но бразилец решил пробить по хейтерам с трибун, а не в створ ворот.

Дело уверенно шло к дополнительному времени, хотя «Атлетико» в конце провёл парочку замен и вновь стал кусаться у чужих ворот. Тем не менее мадридская парочка точно хотела закрепиться в ранге главной вывески этого этапа турнира — а чтобы перебить «ПСЖ» с «Ливерпулем», без экстра-таймов было не обойтись.

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Команды вряд ли хотели доходить до серии пенальти и стали атаковать даже с большей энергией. На 98-й Сёрлот великолепно открылся за спину защитникам, однако промахнулся мимо мяча. Со стороны «Реала» вытворял финты Винисиус, пытаясь исправиться за промах с «точки». Выходило ещё хуже: в основном заканчивалось потерями, а измученным партнёрам приходилось тушить контратаки. Впрочем, финальные 15 минут матча запомнились только одним моментом — заменой Вини на Эндрика.

Серия пенальти вымотала нервы даже нейтральным болельщикам — Хичкок нервно гуляет в стороне. Со стороны «Атлетико» не забил только Льоренте, но судья не засчитал и удар Альвареса из-за двойного касания. От «Реала» сплоховал лишь Васкес. А решающий удар нанёс Рюдигер, отпраздновавший победу культовой безумной пробежкой по полю.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале?

Нас ждут такие пары. Пишите в комментариях, кого ждёте в полуфинале!