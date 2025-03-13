От итогов 1/8 финала Лиги чемпионов давно не было так грустно

Наверняка у многих зрителей ответный матч «Атлетико» и «Реала» оставил чувство сильнейшего противоречия. Игра получилась потрясающая! Нерв, качество, сюжет – всё было круто, пускай был забит всего один мяч. А ещё какой был первый матч – просто восторг! В общем, с одной стороны – чистый кайф.

С другой стороны – момент с Хулианом Альваресом в серии пенальти. Судя по всему, второе касание всё-таки было, и по правилам судьи всё определили верно. Но разве может такая мизерная мелочь влиять на исход такого грандиозного противостояния? По правилам – конечно, да. Но примириться с этим сложно. Оттого и возникает противоречие. Огромное удовольствие от игры разъедает казус в серии пенальти, который очень сильно повлиял на исход.

Примерно такое же чувство противоречия вызвала стадия 1/8 финала в целом. С одной стороны, мы получили две грандиозные топ-вывески («Реал» – «Атлетико» и «Ливерпуль» – «ПСЖ»), и обе как минимум оправдали ожидания, а как максимум – даже их превзошли. С другой стороны, не произошло ни одной сенсации. Не случилось ничего, что можно было бы сравнить с вылетом «Аталанты» от «Брюгге» или «Милана» от «Фейеноорда».

Тяжеленная победа «Реала» над «Атлетико» – разве нельзя было себе такое представить сразу после жеребьёвки? Конечно, невозможно было ожидать такой развязки в серии пенальти с такой пикантной деталью, которая случилось в момент удара Альвареса. Но в остальном – ничего сенсационного в победе «Реала» над «Атлетико» по пенальти нет.

Хулиан Альварес во время серии пенальти Фото: Alberto Gardin/Getty Images

То же самое касается и прохода «ПСЖ» в паре с «Ливерпулем». Да, изначально Париж не был фаворитом. Но и записным аутсайдером не был тоже. К топовой форме, в которой «ПСЖ» пребывает сейчас, команда начала подбираться ещё к концу основного турнира ЛЧ. Опять же, сложно было представить сценарий, при котором команда Луиса Энрике будет «возить» «Ливерпуль» у себя дома и проиграет, а затем выдаст матч жизни на «Энфилде» и увенчает его пенальти Усмана Дембеле с совершенно удивительным разбегом – поочерёдно под обе ноги. Но в принципе проход Парижа вряд ли можно назвать сенсацией. Такой вариант после жеребьёвки точно не выглядел невозможным.

Вообще, главная неожиданность 1/8 финала – это общий счёт в противостоянии «Баварии» и «Байера». Леверкузенцы при Хаби Алонсо всегда давали мюнхенцам серьёзный бой. До нынешней встречи в ЛЧ «Байер» при Алонсо не проиграл «Баварии» ни разу. А тут – 0:5 по сумме. Причём всё было ясно уже после первого матча, когда команда Венсана Компани смяла соперника и забила три безответных мяча. Итоговый проход «Баварии», конечно, не сенсация. Но вряд ли кто-то ожидал, что он получится настолько уверенным и однозначным.

Итак, с одной стороны, две великолепные топ-вывески и четыре шедевральных матча с допвременем и серией пенальти. С другой – ни одной явной сенсации. Разгром «Баварией» «Байера» – это всё же не сенсация, а неожиданность, не более того. С уже упомянутым вылетом «Аталанты» от «Брюгге» ну никак не сравнить.

Наконец, есть и третья сторона. Мы получили блестящие матчи «Реала» с «Атлетико» и «Ливерпуля» с «ПСЖ», получили из этих пар двух мощнейших четвертьфиналистов. Но до чего же жалко «Атлетико» и «Ливерпуль», которые не вышли в 1/4 финала! Две топ-зарубы в 1/8 финала стоили нам и Лиге чемпионов двух ценнейших команд, которые точно органично смотрелись бы в четвертьфинале.

Игроки «Ливерпуля» после поражения в матче с «ПСЖ» Фото: Julian Finney/Getty Images

Понятно, что это спорт. Это плей-офф, где в каждой паре есть только один победитель. Но теперь может выйти так, что после отличной 1/8 финала – особенно в сегменте с топ-вывесками – мы получим чуть менее насыщенную 1/4 финала.

«Бавария» – «Интер» – супер! «Арсенал» против «Реала» – очень сомнительно, что эти матчи превзойдут по яркости, насыщенности и драйву два мадридских дерби. Микель Артета и его команда чрезвычайно осторожны – настолько, что иногда это даже можно принять за трусость. «Арсенал» в своих матчах часто высушивает всё самое яркое. «Атлетико» тоже был осторожен против «Реала», но это всё же дерби. В этих матчах есть уникальная, ни с чем не сравнимая специя. У «Реала» с «Арсеналом» ничего такого нет. Это не означает, что их матчи обязательно получатся пресными. Но, ещё раз, сравниться с мадридским дерби в 1/8 финала будет трудно.

«ПСЖ» – «Астон Вилла»: Унаи Эмери и Марко Асенсио против «бывшей». Это очень любопытно, но всё же по уровню игроков, а также по уровню текущей формы Париж заметно круче. Если команда Луиса Энрике не выйдет в полуфинал, это будет громадная сенсация. То же самое можно сказать и про «Барселону», которая сыграет с «Боруссией». Дортмундцы боевиты, но «Барса» – это другая планета.

Затмят четвертьфиналы матчи 1/8 финала или, наоборот, получатся не такими интересными, мы узнаем уже после паузы на сборные. С уверенностью можно утверждать одно: настоящая Лига чемпионов началась! Остались только лучшие, и мы с вами имеем радость наблюдать за их могучей сварой. Да здравствует ЛЧ, ура!