Пике строит могучую бизнес-империю. Легенда «Барселоны» хочет радикально изменить футбол

У него свои медиалига, клуб и продакшен. Жизнь после завершения карьеры только началась!

Знаменитый испанский защитник Жерар Пике, который в составе «Барселоны» девять раз выиграл Ла Лигу, трижды -Лигу чемпионов, а в 2010 году вместе со сборной Испании — чемпионат мира, завершил футбольную карьеру больше двух лет назад. Но он совершенно не скучает по прежней жизни.

Жерар Пике экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании «Я достаточно заработал, чтобы спокойно отдыхать на диване или каком-нибудь курорте, ничего не делая. Но это скучно. Меня мотивирует заработок денег, что означает такой же успех, как голы или трофеи. Мне нравится достигать вершин во всём, чем я занимаюсь».

Свою инвестиционную деятельность Пике начал ещё в 19 лет, основав вместе с отцом компанию Kerad Project 2006 SL, которая скупала недвижимость и затем выгодно продавала её под строительство новых объектов. В настоящий момент империя Жерара, которому 2 февраля исполнилось 38, значительно расширилась.

Предложение отменить ничьи в футболе, продвижение собственной медиалиги

Отыгравший в футболке сборной Испании 102 матча (пять голов) Пике всегда отличался пытливым умом и умением нестандартно смотреть на вещи. В прошлом году он предложил отменить ничьи в футболе, а в конце февраля в подкасте у Сеска Фабрегаса каталонец пошёл ещё дальше, призвав не начислять очки в матчах, которые завершились без голов.

Жерар Пике с Кубком мира Фото: imago/Xinhua/ТАСС

«Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи? Почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идёте на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто победил?» Не годится, если вы потратили € 100, € 200 или € 300, а матч закончился со счётом 0:0. Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти. Новому поколению трудно принять 90-минутную игру, которая может закончиться без голов», — отметил Пике.

На эту тему можно долго спорить, однако Жерар подтверждает свои умозаключения крутой реализацией одного из своих самых успешных проектов — медиалиги Kings League. В этом турнире не только невозможны ничьи (тем более без голов), но и играют по таким необычным правилам, которые полностью меняют представление о восприятии современного футбола. В начале 2025 года в Италии прошёл Кубок мира Kings League World Cup Nations с участием 16 национальных команд, которые привлекли к экранам фантастические 100 млн зрителей.

Матчи лиги Пике играются на площадке длиной 55 м и шириной 35 м в формате 7х7 с двумя таймами по 20 минут. Заявка каждой команды включает 10 человек с возможностью привлечь ещё двух звёздных футболистов. К примеру, в прошлом году за различные клубы выступали Андрей Шевченко, Андреа Пирло, Роналдиньо, Серхио Агуэро и другие легенды. Примечательно, что игру команды начинают 2х2 (полевой игрок и вратарь), и по прошествии каждой следующей минуты добавляется ещё по игроку.

Жерар Пике с трофеем Kings League World Cup Nation Фото: Kings League World Cup Nation

Также для зрителей приготовлено множество других фишек: пятисекундные футбольные буллиты, пенальти в исполнении президентов клубов и главный экшен матча — бросок каждой командой огромного кубика с игральными костями. Он осуществляется по прошествии 18 минут второго тайма, и выпавшая цифра определяет, какое количество игроков в каждой из команд будет доигрывать встречу. Может произойти так, что кому-то выпадет шесть (полный состав), а соперникам — один (плюс вратарь). Поэтому за оставшиеся две минуты может многое измениться.

Компания Пике организовала Суперкубок Испании в Саудовской Аравии и показывала Копа Америка — 2021

В 2024 году Kings League стала одной из самых просматриваемых в мире, собрав 7 млрд просмотров. В новом сезоне Пике ставит цель покорить отметку в 25 млрд — во многом благодаря расширению до восьми стран. В среднем франшизы во флагманской испанской лиге приносят от $ 500 тыс. до $ 2,5 млн годового дохода.

Жерар Пике экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании «Kings League представляет собой смесь традиционного футбола с видеоигрой — это идеально заходит нашей молодой аудитории. 85% наших фанатов моложе 34 лет».

Крутые идеи Жерар начал реализовывать, ещё будучи футболистом. Игрок так активно развивал свои бизнес-проекты, что с 2019 года «Барселона» начала включать в контракты игроков новое правило, получившее название «анти-Пике». Оно запрещает вести любую деятельность, не связанную с футболом, без соответствующего разрешения от руководства. К такому решению менеджеров «Барсы» подтолкнул грандиозный совместный проект принадлежащей Жерару компании Kosmos (занимается организацией спортивных мероприятий) и Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) на проведение Суперкубка страны в Саудовской Аравии в формате «Финала четырёх».

Компания бывшего футболиста «Барселоны» содействовала проведению Суперкубка Испании в Саудовской Аравии Фото: Ismael Adnan Yaqoob/Getty Images

Изначально президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел провести мини-турнир в США, но Пике удалось выторговать у арабов царские условия — € 120 млн за трёхлетний цикл. Из этой суммы € 36 млн каждый сезон причитается федерации, а € 4 млн ежегодно — компании Kosmos. По данным El Confidencial, в 2022 году соглашение продлили ещё на семь сезонов. Общая сумма выплат RFEF и компании Пике за всё время действия контракта превысит € 400 млн.

Помимо Суперкубка Испании, Kosmos приобрела права на трансляцию в Испании матчей Копа Америка — 2021. Игры были показаны на стриминговом сервисе Twitch, чтобы собрать больше аудитории за счёт возможностей потокового чата во время прямого эфира. Сразу после этого компания приобрела права на показ французских Лиги 1 и Лиги 2 в течение трёх сезонов.

Покупка футбольного клуба «Андорра», неудачные инвестиции в теннис

Большие ожидания Kosmos и Пике связывают с футбольным клубом «Андорра». Игрок выкупил его ещё в 2018 году за € 200 тыс., когда команда выступала в пятом дивизионе. «Андорру» возглавили бывшие футболисты «Барселоны» Габри и Альберт Хоркера. Также Пике договорился, что здесь будут получать практику воспитанники академии каталонцев. Кроме того, инвестиции в клуб сделали Лионель Месси и Фабрегас. Основной вдохновитель проекта мечтает однажды услышать гимн Лиги чемпионов в Андорре, но пока что наивысшим достижением команды стал выход в Сегунду.

Также Kosmos запустила собственный продакшен New Studios, который занимается съёмкой фильмов, рекламных роликов и другого контента. Несколько лет назад они выпустили документальную ленту про Антуана Гризманна, посвящённую его нелёгкому решению перейти в 2019 году из «Атлетико» в «Барселону».

Жерар Пике Фото: Fc Andorra/Zuma/ТАСС

Примерно в то же время, когда Пике озвучил предложение не начислять очки за ничью, он предложил ещё одно новшество, только в теннисе. «Зачем в теннисе вторая подача? Это лишние 30 секунд, когда мяч у одного игрока. Люди не хотят такое смотреть. И не хотят пять минут смотреть игру «ровно»/«больше» — следующий розыгрыш должен быть решающим в гейме», — недоумевал Жерар. Но Международная федерация тенниса (ITF) отказалась поменять правила игры.

Эти новшества Пике намеревался внедрить на Кубке Дэвиса, который Kosmos пыталась развивать с 2018 года. Компания заключила контракт на 25 лет и выразила готовность ежегодно инвестировать в проект $ 40 млн, но запала и средств хватило лишь на пять лет, после чего соглашение было разорвано — пробудить интерес у публики к турниру так и не удалось. Ничего толкового не получилось и с запуском одноимённого спортивного агентства, в которое входили преимущественно теннисисты. С Kosmos Holding сотрудничали такие звёзды, как Андрей Рублёв, Элина Свитолина и Доминик Тим, но организация проработала лишь два года и закрылась.

Пике не отчаивается и генерирует новые идеи. Он продвигает собственный бренд очков Kypers и развивает закусочную Natrus, выпускающую котлеты для гамбургеров из 100-процентно натурального мяса. Ещё одной инвестицией в продовольственную сферу стала покупка 40% акций компании изотонических напитков 426 Miles SL.

И мы уверены, что в ближайшие пару лет Пике мощно напомнит о себе.