Да, Вендел забанен на матч со «Спартаком». Но «Зениту» стоит быть довольным

Фанаты сериалов от «Марвел» помнят мультсериал «Что, если…». Для тех, кто за этим миром следит не особо, суть ясна из названия. Но всё же: в основе сериала сюжетные линии, которые фанатам уже известны. Однако реальность в этой вселенной… отличается. Порой очень сильно.

РПЛ – это тоже сериал. Вот сейчас в нём случился скандал с Венделом. А что…

…что, если КДК сегодня отменил бы красную Венделу? Представьте, сколько всего мы бы услышали и прочитали в комментариях про административный ресурс. Про медали для «Зенита». Про кабинетные победы. А если бы бразилец ещё и голевую выдал – спасаться от криков пришлось бы даже мёртвым. Или был ещё другой вариант…

…что, если КДК наказал бы Вендела на два или даже больше матчей? Мы бы получили обратную ситуацию. Может, не такую яркую, однако недовольство в Санкт-Петербурге было бы мощным. На фоне расистских оскорблений главным виновным назначили бы Вендела. В такое сложно поверить! Правда, в случае с Гильерме и болельщиками «Спартака» бразилец именно две встречи и получил. Но не мог же КДК и «Спартак» не обидеть, и «Зениту» навредить прям сильно?

В итоге довольными должны остаться почти все:

«Зенит» добился сокращения дисквалификации: вместо двух матчей – теперь один реальный и один условный. Вендел пропустит только встречу со «Спартаком», зато сыграет с ярким «Рубином» – хороший расклад;

«Спартак» получил преимущество на поле – ключевого игрока соперника оставили вне игры;

КДК избежал скандала. Половинчатое решение именно это и предполагало.

Даже с «Факелом» разошлись почти миром: один матч без зрителей, а Сергея Божина трогать не стали. Удар, конечно, по команде, которая выживает дома во многом благодаря своим фанатам. Но раз Fan ID не помог найти конкретных нарушителей – страдать будут все. Не могли здесь чиновники совсем без санкций обойтись – нарушение есть, а виновных якобы нет. Поэтому виновны все.

Болельщики «Факела» Фото: ФК «Факел»

Проблема, правда, всё равно остаётся. И не только для «Рубина», который мог надеяться, что бразилец с ним не сыграет. Более глубокая проблема – регламент снова выкрутили так, как выгодно было выкрутить в конкретной ситуации. Теперь у нас есть прецеденты, когда за оскорбительные жесты, даже учитывая контекст с расистскими выкриками, КДК наказывал и на два матча, и на один. Так что ждём среднего пальца от кого-нибудь ещё. Даже если эпизод попадёт на камеру – можно будет пропустить лишь одну игру. Не бывает ведь такого, что средний палец показывают без провокаций. А значит, наказывать можно по-разному, «в зависимости от контекста».

Если, конечно, не переписать один из главных документов в нашем футболе. И, например, исключить возможность по-разному наказывать за оскорбительные жесты. Или хотя бы менять на заседаниях минимальные санкции в таких случаях.

Но разве тогда сериал про РПЛ будет так же интересен?