«Не хотелось бы забивать Гренаде». Что Дзюба и Карпин говорили о вызове игрока в сборную

Артём Дзюба вызван в сборную России! Нет, это не шутка. Опытный нападающий приедет в национальную команду впервые при Валерии Карпине. Вспоминаем, что тренер и футболист говорили друг о друге и национальной команде за последние годы.

В 2021-м Карпин подтвердил конфликт с Дзюбой. Игрок отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму

Карпина назначили на пост главного тренера сборной летом 2021 года. Чуть позже он объяснил, почему не включил Дзюбу в состав сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022: «Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей форме по разным причинам. На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. С Дзюбой пообщались больше часа. Отношения: тренер-игрок. На этом всё. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу — будет в команде».

Чуть позже полузащитник Далер Кузяев отметил, что из-за отсутствия Дзюбы в команде стало меньше шуток, поскольку Артём отвечал за атмосферу в команде. «Игроки говорят, что им не хватает шуток Артёма, но теперь я буду шутить. Буду клоуном», — ответная реплика Карпина.

Валерий Карпин после матча со Словакией осенью 2021 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В середине сентября 2021 года Карпин подтвердил, что у него конфликт с игроком: «Дзюбы не было в сборной, потому что он не готов. Если станет играть лучше, получит приглашение? Безусловно. Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма».

Далее последовало включение Дзюбы в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Тогда национальную команду ждали встречи со Словакией и Словенией. Карпин подчеркнул: это не вызов в сборную, это включение в расширенный список игроков.

Правда, до сборной Дзюба так и не доехал. Футболист сам отказался принять приглашение: «Валерий Георгиевич Карпин связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру».

Артём Дзюба в составе «Зенита» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Карпин, в свою очередь, отметил, что дверь для Дзюбы в сборную не закрыта: «У нас состоялся разговор с Артёмом. Он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме, и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Готовы ли вновь вызвать его в сборную? Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван».

«Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом, — признался тренер сборной России Виктор Онопко. — Думал, он не будет говорить: «Я не хочу». Вернее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор».

Карпин подчеркнул, что не станет никого уговаривать играть за сборную: «Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо. Зачем его уговаривать? Нет и нет. Дзюба помог бы сборной? По этой причине он и был в расширенном списке. Закрыл ли Дзюба дверь в сборную? Посмотрим. Никого уговаривать мы не будем, что непонятного?»

Весной 2022-го Артём попросил тренера не приглашать его на сбор по семейным причинам

Дзюбы не оказалось в расширенном списке сборной на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. «Это решение тренерского штаба, — заявил Карпин. — Было ли у меня общение с Артёмом в последнее время? Нет». Через четыре дня после этого появилась новость, что Дзюба отписался от аккаунта сборной России в социальной сети.

Журналисты постоянно спрашивали Карпина о Дзюбе. Тренер сказал, что поставил точку в этом вопросе: «Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали. Это единогласное решение тренерского штаба. В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите — спрашивайте меня про это, хотите — нет. Это уже ваши проблемы».

Декабрь 2021 года — время нового комментария Дзюбы по поводу сборной России. «Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Готов приехать в сборную — без всяких подковёрных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас».

В начале 2022-го Карпин посетил зимний сбор «Зенита». Там он поговорил с российскими футболистами клуба. Дзюба отсутствовал на встрече. «Артём сказал, что готов пойти навстречу сборной. Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом», — сказал Карпин.

Валерий Карпин в матче с Хорватией в ноябре 2021 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В марте 2022 года Карпин сообщил, что Дзюба снова попросил не приглашать его в сборную России: «Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артём тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную. Я ответил: «Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим — вызывать или нет. Потом мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит».

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности, — сказал Дзюба. — В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание — Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали».

Дзюба добавил, что готов играть за сборную России. Артём рассчитывал, что получит вызов в будущем, если заслужит этого. Карпин снова отметил, что остаётся на связи с нападающим и продолжит следить за его выступлениями в форме «Зенита».

Карпин заявил, что Дзюба может попасть в национальную команду только при наличии официальных матчей

Мартовский сбор национальной команды прошёл без Дзюбы. «Правда ли то, что объяснение по Дзюбе — это только прикрытие, а на самом деле мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?» — Карпин эмоционально отреагировал на вопросы журналистов.

По окончании сезона-2021/2022 Дзюба покинул «Зенит». А через пару месяцев заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». К тому моменту сборную России отстранили от выступления в международных турнирах. Сентябрьский сбор национальной команды — снова без Дзюбы. «Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», — объяснил Карпин.

В ноябре Дзюба расторг контракт и стал свободным агентом. Он провёл в Турции всего пять встреч. «Дзюба может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось. Откуда мне его вызывать в сборную? В Турции его нет. К чему эти вопросы? Откуда его вызывать? С пляжа?» — Карпину снова пришлось отвечать на вопросы о нападающем.

В начале 2023 года Дзюба перешёл в «Локомотив». Карпин не исключил, что в будущем Артём вернётся в сборную, но только при наличии официальных матчей. «Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную».

Дзюба часто напоминал Карпину о себе в матчах с «Ростовом». И нередко высмеивал уровень соперников сборной России

Дзюба напомнил о себе хет-триком во встрече с «Ростовом», который тогда тренировал Карпин. «Было ли желание забить команде Карпина? Всегда оно есть. Огорчить Георгиевича — всегда дело обязательное», — сказал Дзюба после матча.

На мартовский сбор Дзюбу не вызвали. По словам Артёма, он спокойно воспринял эту новость. «Очень спокойно к этому отнёсся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35. Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся».

Артём Дзюба в форме «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карпин в очередной раз подчеркнул, что у Дзюбы нет шансов на попадание в сборную, пока её не вернут к официальным матчам. «Дзюба? Если что-то поменяется и Россию разбанят, то шансы попасть в сборную есть. Как и у любого игрока до бана. Нет шансов, пока не разбанят? Свыше 30 лет — нет шансов».

Летом 2023 года тренер и футболист встретились на премии РПЛ «С Карпиным увиделись и поздоровались: просто здрасьте-здрасьте. Поздоровались, улыбнулись. Никаких претензий нет. У нас давно с ним что-либо зарыто: топор войны или ещё что-то. Обсуждали ли сборную? Смысл обсуждать сборную? Он тренер сборной, а я на данный момент не игрок сборной. Что мы можем обсуждать?»

«Как прошла моя встреча с Дзюбой на премии РПЛ? Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Всё хорошо». Всё. Дзюба сказал, что топор войны между нами зарыт? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? Ещё раз: мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос», — сказал Карпин.

Тема с Дзюбой и сборной снова всплыла в сентябре 2024 года. Тогда Артём уже играл за «Акрон». «Верю ли, что ещё сыграю хотя бы раз за национальную команду? Против Вьетнама, Кубы… Кого там ещё… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. От Карпина, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную».

Матч Россия — Куба в ноябре 2023 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чуть позже «Акрон» обыграл «Ростов» (2:0), а Дзюбу признали лучшим футболистом встречи. «Дать Дзюбе шанс в сборной России? Зачем? Лучший футболист матча, который прогрессирует? В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать?»

Сам Дзюба заявил, что Карпин его однажды сильно обидел. «Справедливость есть», — сказал нападающий после победы в Ростове-на-Дону. Карпин отреагировал на слова об обиде фразой «вообще по барабану».Что происходит далее? Дзюба изъявил желание оказаться в сборной, чтобы установить рекорд по голам. Он отличился 30 раз в футболке национальной команды. Сейчас Дзюба делит рекорд с Александром Кержаковым.

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол, — сказал Дзюба. — И желательно против более‑менее нормальной сборной. Согласился бы сыграть с Брунеем и Сирией? Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Хотелось бы забить мяч не в матче с Сирией, Брунеем, Соломоновыми островами. Не с Мадагаскаром, где Алекс, Глория, Мелман. Наши могут организовать и с ними игру, где в полузащите будут четыре пингвина во главе со Шкипером. Мы должны себя уважать!»

Матч Россия — Сирия в ноябре 2024-го Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Реакция Карпина: «Зачем его вызывать? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»

Дзюба, в свою очередь, остался недоволен тем, каких футболистов вызывают в сборную: «Шансов на попадание в сборную мало, но время покажет. Если мы посмотрим, то человек 10 не играют вообще в РПЛ или вызываются по странным сомнениям, а ещё из «Ростова» вызывается человек семь, которые идут ниже «Акрона». Когда говорят, что кто-то достоин, а кто-то – нет, это очень спорная вкусовщина».

Карпин придерживался ранее обозначенной позиции:

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Дзюба хотел бы забить Брунею? И? Никак к этому не отношусь. Понятно, что желающих много. Те футболисты, которые приехали, тоже, наверное, желают забить Брунею и не только. Окей. Слышал, что есть желание забить гол и рекорд побить. Но не думаю, что сборная существует для того, чтобы кто-то ставил какие-то рекорды. Дзюбу не рассматриваем и в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению».

Новый год (2025) — новые вопросы о Дзюбе для Карпина: «Почему Дзюба должен получить вызов в сборную? — спрашивал сам тренер. — Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернётся на международную арену. Почему сегодня всё опять сводится к Дзюбе, я не понимаю».

Карпин вызвал Дзюбу в сборную через день после того, как тот заявил, что не верит в возращение в команду при этом тренере

Дзюба затронул тему сборной после исторического для себя матча с «Крыльями Советов» (2:0). Именно тогда он установил рекорд по голам среди российских футболистов: «Конечно, хотелось бы побить рекорд Кержакова в сборной. Но круто было бы сыграть матч «В бой идут одни старики». Смолов, я, Джикия, Серёга Песьяков, Головин, Миранчук — те, с кем я играл. Просто ощутить гимн России, сыграть. Трактовка очень интересная: игроков старше 30 мы не берём, но Дугласа Сантоса 31-летнего — берём. Лукавство — наше всё. Честно говоря, мне всё равно — если не получится, не расстроюсь. Но ощутить гимн своей страны… Я соскучился по потрясающей атмосфере, когда полные трибуны. Даже если большинство болеет против нас».

12 марта. Дзюба снова забивает — на этот раз в кубковом матче со «Спартаком» (2:3). После чего опять говорит о сборной:

Артём Дзюба нападающий «Акрона» «Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдёт. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда — да. Но если честно, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием. Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях. Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы».

13 марта. Дзюба получает вызов в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией. «Честно говоря, до сих пор не верю во всё происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясёт, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Огромное спасибо РФС и главному тренеру Валерию Карпину за эту возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле», — сказал счастливый Дзюба.

Карпин объяснил вызов игрока: «Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артём такое исключение точно заслужил. Дело не только в возможном рекорде. И давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых — забить».

19 марта — день, когда Дзюба может установить рекорд по голам за сборную. Получится?

В материале использованы цитаты «СЭ», «Матч ТВ», Sport24, официального сайта РФС.