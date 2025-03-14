Миранчук против Месси, финал «Ливерпуля» и суперматч в Испании. Топ-игры выходных

Клубный футбол скоро уйдёт на паузу. Матчи сборных интригуют куда меньше, зато перед ними нас ждут прекрасные два дня с шикарными вывесками. Вне РПЛ мы насчитали таких 10, а вам нужно отсортировать их в порядке вызываемого интереса.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Атлетико» — «Барселона»: воскресенье, 16 марта, 23:00
Интрига: Симеоне добавит Ла Лиге интриги?
«Барселона» при Флике — как Рокки Бальбоа: воодушевляющий старт сезона сменился периодом, где команда принимала удар за ударом, а потом началась доминация. 17 матчей без поражений, из них только три — ничейные. Если кто и способен остановить таких монстров, так это «Атлетико». Особенно после болезненных поражений от «Реала» в Лиге чемпионов и «Хетафе» в Ла Лиге. В первом круге «матрасники» уже шокировали каталонцев победным голом Сёрлота на 90+6-й минуте. Он же снова в добавленное время добыл и кубковую ничью 4:4, став для «Барсы» настоящей головной болью. Смущает разве что разница в отдыхе: пока мадридцы в среду 120 минут сдерживали земляков, «Барселона» уже сутки отдыхала от не самого тяжёлого противостояния с «Бенфикой».
«Аталанта» — «Интер»: воскресенье, 16 марта, 22:45
Интрига: бергамаски скинут миланцев с первого места?
С учётом матчей за Кубок и Суперкубок Италии, «Интер» обыграл «Аталанту» семь раз подряд. А не уступал вообще 14! С ноября 2018-го, когда за миланцев забивал Икарди. Как будто это статистика личных встреч лидера не с постоянным претендентом на высокие места, а с глубинным аутсайдером. Но сейчас обе команды разделяют в таблице только три очка. А бергамаски совсем недавно показали, как умеют кромсать конкурентов, и уверенно разделались с «Ювентусом» (4:0). Которому «Интер» всего месяц назад вообще-то уступил. «Наполи» в этом туре гостить у «Венеции», так что в Италии, вполне возможно, произойдёт смена лидера.
«Арсенал» — «Челси»: воскресенье, 16 марта, 16:30
Интрига: Артета осложнит соседям борьбу за ЛЧ?
Всё в этом противостоянии вроде бы говорит за «Арсенал». Во-первых, шестиочковая разница в таблице. Во-вторых, лишний день отдыха: «канониры» сыграли в Лиге чемпионов 12 марта, тогда как «Челси» в Лиге конференций — 13 марта. Независимо от важности турниров, ротацию задействовали и те, и другие. В-третьих, последний раз «синие» в этом противостоянии побеждали аж в августе 2021-го. К тому же после травмы потихоньку приходит в себя Мартинелли. Да, он давно не тот, каким был полтора года назад, но для обескровленной атаки «Арсенала» и это большое подспорье. Пора оправдываться за трёхматчевую серию без побед в АПЛ. Или «Челси» покажет, что способен обыгрывать не только аутсайдеров?
«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: воскресенье, 16 марта, 19:30
Интрига: битва английских топов за трофей
Если не считать победу в Чемпионшипе и малозначимом Кубке Интертото, «Ньюкасл» на пороге первого аж с 1955 года трофея. Его путь в Кубке лиги достоин уважения: позади остались «Ноттингем Форест», «Челси», «Брентфорд» и «Арсенал». И вот на пути «сорок» босс этой качалки — «Ливерпуль». Для которого к тому же сезон, по сути, закончится в середине марта. В АПЛ уже явно никто не догонит, в ЛЧ случился драматичный вылет от «ПСЖ» после гостевой победы и серии пенальти. В такой ситуации мерсисайдцы будут максимально заряженными. В конце февраля команда Слота уверенно победила «Ньюкасл» (2:0). Но тогда не играл Исак. А в декабре он оформил 1+1 и затащил ничью 3:3.
«ПСЖ» — «Марсель»: воскресенье, 16 марта, 22:45
Интрига: самый статусный матч Франции
Для парижан при их гигантском отрыве в Лиге 1 любой матч становится товарищеским. Но не с «Марселем», уж слишком это принципиальный соперник. Четыре их последние встречи завершились победами — понятно чьими. Три — разгромами. Тем не менее марсельцам повезло с календарём: «ПСЖ» во вторник провёл тяжеленный выезд в Ливерпуль с овертаймом и серией пенальти, пока «Марсель» всю неделю готовился ко встрече с гегемоном. Возможно, хотя бы теперь получится дать отпор? Мобилизует и близость конкурентов: второе место хотелось бы сохранить, а снизу подпирают «Ницца», «Монако» и «Лилль».
«Атланта Юнайтед» — «Интер» Майами: понедельник, 17 марта, 2:00
Интрига: Миранчук против Месси
Когда Алексей Миранчук размышлял над переездом в США, наверняка весомую роль сыграло противостояние со звёздами МЛС. Главные из них играют в Майами. Месси как раз вернулся в обойму «Интера» после девятидневного отдыха. Альба, Бускетс и Суарес её и не покидали. Уругваец, например, за три матча оформил 1+4. Снова проверить себя на фоне таких легенд, пусть и стареющих, — безумно круто. К тому же не забываем, кто выбил их из плей-офф в предыдущем сезоне. «Атланта» считалась аутсайдером и неожиданно шагнула дальше, отправив заслуженных каталонцев в преждевременный отпуск. Реванш состоится?
«Вильярреал» — «Реал»: суббота, 15 марта, 20:30
Интрига: воспользуются ли мадридцы очным матчем конкурентов?
«Вильярреал» — крайне непростой соперник для «Реала»: мадридцы в 10 последних очных встречах Ла Лиги зацепили только четыре победы. К тому же сейчас «подлодка» метит в топ-4, а команда Анчелотти измотана 120-минутной ответной игрой с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Но тут уж хочешь не хочешь, а добывать три очка необходимо: в последнее время и так позволили себе слишком много внезапных потерь (0:1 с «Эспаньолом», 1:1 с «Осасуной», 1:2 — с «Бетисом»), ещё и «Барселоне» с «Атлетико» в этом туре бодаться. Такими подарками календаря нужно пользоваться — иначе отставание от каталонцев станет угрожающим.
«Селтик» — «Рейнджерс»: воскресенье, 16 марта, 15:30
Интрига: то самое дерби «старой фирмы»
Заруба «Рейнджерс» и «Селтика» — одна из самых известных во всём мире. И именно что заруба: команды не жалеют ни себя, ни соперника, суммарно набирая уйму карточек. В декабре, например, они сошлись в финале Кубка Шотландии и схватили 11 жёлтых! В сентябре получилось девять, в мае — вообще 12. Если любите единоборства, а календарь UFC пуст, смело включайте новый раунд этой битвы. Пусть даже «Селтик» идёт с огромным 16-очковым отрывом первым, турнирная интрига здесь отходит на второй план. «Рейнджерс» с такой постановкой согласны и в январе добились разгрома (3:0).
«Фиорентина» — «Ювентус»: воскресенье, 16 марта, 20:00
Интрига: туринцы оправились от унижения «Интером»?
«Ювентус» в предыдущем туре принимал «Аталанту». И много голов — аж четыре безответных. Тройка лидеров Серии А окончательно ушла в отрыв. Пошли разговоры об отставке Мотты. В такой ситуации команда, если она действительно дорожит тренером, должна сплотиться вокруг него и выдать отличный матч. Позволит ли сделать это «Фиорентина»? Судя по её последним результатам (четыре поражения в пяти встречах), как будто бы да. «Фиалки» уступили не только «Интеру» с «Наполи», но и «Вероне» с «Комо». Выпали из топ-7. Вопрос, чьи проблемы окажутся серьёзнее.
«Манчестер Сити» — «Брайтон»: суббота, 15 марта, 18:00
Интрига: очередная неудача Гвардиолы?
«Брайтон» на ходу. К середине декабря клуб застрял в середине таблицы и о попадании в зону Лиги чемпионов мог только мечтать. А потом воскрес и добыл шесть побед в восьми матчах. Да, ещё случились 0:7 с «Ноттингемом», но кого только «лесники» не окунули в грязь. Сейчас от четвёртого места «чаек» отделяют каких-то три очка. Почему бы не взять их у «Сити», заодно обойдя банду Пепа в таблице? Да, это уже не та команда, которая в ноябре-декабре уступала всем подряд. И всё равно ни о какой стабильности не идёт речи: победы чередуются с поражениями, и очередная неудача откровением не станет.