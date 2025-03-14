Миранчук против Месси, финал «Ливерпуля» и суперматч в Испании. Топ-игры выходных

Клубный футбол скоро уйдёт на паузу. Матчи сборных интригуют куда меньше, зато перед ними нас ждут прекрасные два дня с шикарными вывесками. Вне РПЛ мы насчитали таких 10, а вам нужно отсортировать их в порядке вызываемого интереса.

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