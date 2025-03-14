Дзюбу не вызывали в сборную с 2021-го. Хотя лишь два форварда РПЛ были эффективнее его

Артём Дзюба возвращается в сборную России спустя три с половиной года. В последний раз лучший бомбардир в истории нашего футбола выступал за национальную команду летом 2021-го на Евро-2020. После ухода Станислава Черчесова и назначения Валерия Карпина экс-капитан выпал из состава. Сколько забил Дзюба в РПЛ с сезона-2021/2022 и сколько забили другие нападающие, игравшие за сборную при Карпине? У кого из них самая высокая средняя результативность в российском чемпионате? Рассказываем в этом материале.

Артём Дзюба

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 28

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 169

После Евро-2020 Дзюба отыграл ещё один сезон за «Зенит» и забил 11 голов в РПЛ. Потом потерял полгода в Турции, а после возвращения в Россию наколотил восемь мячей за 11 туров в «Локомотиве». В следующем чемпионате, пережив спад результативности, стал автором всего четырёх голов в составе железнодорожников. А в нынешнем — уже в «Акроне» — отличился уже пять раз – так и получилась сумма в 28 мячей. Забил их Артём за 72 игры. В среднем на один гол у него уходило 169 минут, то есть менее двух полных матчей. Солидные цифры, учитывая возраст Дзюбы.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 37

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 180

С сезона-2021/2022 больше всех из нападающих сборной России забил в РПЛ Тюкавин – 37 мячей. Причём каждый год результативность форварда московского «Динамо» росла: сначала — шесть голов, затем — девять, а после этого — вообще 15. В нынешнем чемпионате Константин отличился до травмы семь раз. А вот в среднем на один забитый мяч он тратил чуть больше времени, чем Дзюба, – 180 минут. В сборной России Тюкавин дебютировал в сентябре 2021-го и пока стал автором лишь одного гола (в ворота Беларуси) в шести матчах.

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 34

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 158

Экс-нападающий ЦСКА стал автором 34 голов за предыдущие три чемпионата. Они сложились для Чалова по-разному. Если в сезоне-2021/2022 Фёдор забил только три мяча до зимы, а потом уехал на полгода в «Базель», то на следующий сезон голов было уже 19. Это оказался самый успешный год для Чалова. В минувшем чемпионате армеец добавил в свою статистику ещё 12 голов, а в августе перешёл в ПАОК. Средняя результативность оказалась чуть выше, чем у Дзюбы, – Фёдор поражал ворота каждые 158 минут. Правда, он часто бил пенальти. За сборную России с 2021-го Чалов сыграл всего пять раз. Забил Камеруну, сделал дубль в матче с Беларусью.

Иван Сергеев

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 29

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 192

Сергеев дебютировал в РПЛ как раз в сезоне-2021/2022 после того, как Дзюба провёл свою последнюю на сегодняшний день игру за национальную команду. За полгода в «Крыльях Советов» положил шесть мячей, затем, перейдя в «Зенит» и став конкурентом самого Артёма, положил ещё четыре. В следующих двух чемпионатах Иван настрелял за петербуржцев 10 и 6 голов. В нынешнем сезоне Сергеев вернулся в Самару и отличился пока только трижды. Итого – 29 точных ударов, то есть на один больше, чем у Дзюбы. Впрочем, средняя результативность похуже – 192 минуты на гол. А в сборной России у Сергеева три матча и один забитый мяч — в ворота Сербии.

Николай Комличенко

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 29

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 219

Комличенко, отыгравший последние три с половиной года у Карпина в «Ростове», забил за это время, как и Сергеев, 29 мячей. На один больше, нежели Дзюба. В сезоне-2021/2022 центрфорвард отличился в РПЛ восемь раз, в следующем чемпионате – 10, а вот в минувшем забил всего четырежды. В нынешнем сезоне у Николая семь голов. Средняя результативность хуже, чем у Артёма, – Николай поражает ворота соперников каждые 219 минут. За сборную России Комличенко дебютировал ещё в 2019-м, а после Евро-2020 провёл за неё три матча и не забивал.

Александр Соболев

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 27

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 225

Соболева одно время воспринимали как замену Дзюбе в национальной команде – тем интереснее сравнить двух «столбов». За последние три с половиной чемпионата в «Спартаке» и «Зените» Александр забил в РПЛ на один мяч меньше, чем Артём. Хотя сыграл на 21 матч больше. Поэтому и по средней результативности сильно уступает (225 минут на гол). В сезоне-2021/2022 Соболев отличился девять раз, а в следующих двух забил, соответственно, 13 и 5 мячей. В текущем сезоне у нападающего после переезда в Санкт-Петербург затянувшаяся сухая серия. За сборную России после Евро-2020 Соболев провёл шесть матчей. Забил по голу Кыргызстану, Кении и Кубе.

Дмитрий Воробьёв

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 22

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 221

Воробьёв, как и Сергеев, дебютировал в РПЛ в сезоне-2021/2022. Но тогда он никак себя не проявил в «Сочи» – 10 матчей, 0 голов. Дмитрий раскрылся лишь после перехода в «Оренбург», наколотив в двух чемпионатах подряд по восемь мячей. А в нынешнем — после перехода в «Локомотив» — добавил ещё шесть. В общей сумме отстаёт от Дзюбы на шесть голов. Средняя результативность тоже похуже – 221 минута на забитый мяч. В сборной России Воробьёв дебютировал в сентябре 2024-го, но поучаствовал пока только в одном товарищеском матче — с Вьетнамом. За полчаса голов не забил.

Владимир Писарский

Владимир Писарский Фото: РИА Новости

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 17

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 122

Помните ещё такого нападающего, прогремевшего под фамилией Сычевой? В своём дебютном сезоне-2022/2023 Владимир выдал феноменальную первую часть чемпионата – 14 голов в 15 матчах! Благодаря тому волшебному периоду у него до сих пор самый крутой показатель эффективности среди всех этих нападающих – 122 минуты на забитый мяч в РПЛ. Всё дело в том, что после перехода в «Крылья Советов» Писарский играл мало. Но и там каким-то образом наскрёб три гола. Резкий взлёт помог Владимиру стать кандидатом в сборную России и поучаствовать в одном матче – в ноябре 2022-го он получил целый тайм с Таджикистаном. Отличиться не сумел. Теперь Писарский с трудом перезагружает карьеру в Первой лиге в «Сочи».

Тамерлан Мусаев

Тамерлан Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Количество голов в РПЛ с сезона-2021/2022 – 14

Сколько минут тратил в среднем на один гол – 218

Мусаев появился в РПЛ всего полтора года назад, дебютировав за «Балтику» в сезоне-2023/2024. Первую часть того чемпионата отыграл за калининградцев и поразил ворота соперников лишь дважды. Переход Тамерлана в ЦСКА удивил, но оказалось, что армейцы провернули хороший трансфер. Пять мячей нападающий забил за ЦСКА прошлой весной, ещё семь — в нынешнем сезоне. Впрочем, с точки зрения средней результативности Мусаеву ещё есть куда расти: он уступает Дзюбе – 218 минут на гол. За сборную России Тамерлан начал играть с прошлого сентября. Забил в двух из трёх матчей – по голу Вьетнаму и Брунею.