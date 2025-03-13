«Целе» проигрывал «Лугано» до последней минуты, а потом всё перевернулось. Дважды.

Невозможная развязка в еврокубках! Клуб чудом пролез в овертайм, а там начался просто хаос

«Лугано» и «Целе» выдали главный концерт 1/8 финала Лиги конференций. Команда экс-полузащитника «Ливерпуля» и обладателя российского паспорта Альберта Риеры взяла первый матч с минимальным преимуществом, а вот в ответном ей пришлось геройствовать.

Итоги первого тайма для «Целе» получились неутешительными. Сешлар на 40-й минуте ответил на гол Махмуда, вот только первый тайм всё равно завершился с отставанием. Причём с серьёзным: Куциас с Душ Сантушем забили друг за другом, и вот перевес в счёте по общим итогам уже за швейцарцами.

Во второй половине Светлин вернул равенство. Ненадолго, ведь Куциас оформил дубль. Греческий нападающий не сдержал эмоций и даже проронил слезу.

ФОЛ В ШТРАФНОЙ «ЛУГАНО» на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Но «Целе» не сдался и на 90+4-й минуте заработал пенальти! Более того, оставил «Лугано» в меньшинстве. Хайдари сфолил на красную, а Кучис чётко пробил с 11 метров и перевёл встречу в овертайм.

Там «Целе» начал с конвертации преимущества в результат. На 97-й минуте Ньето сравнял счёт – 4:4. И этого вполне могло хватить для прохода дальше. Казалось бы, ну и сюжет! Но «Лугано» в меньшинстве не сдался и на 118-й минуте Думбия вывел хозяев вперёд – 5:4 – и в серию пенальти.

Это просто матч-перевёртыш! Сначала «Целе» за минуту до финального свистка перевёл встречу в овертайм, а затем «Лугано» за две минуты уже до другого финального свистка сделал то же самое – спасся. В серии 11-метровых успешнее оказались гости, 3:1. Ну и чудеса!