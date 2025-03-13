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Лугано — Целе — 5:4, обзор ответного матча 1/8 финала Лиги конференций: голы, пенальти, статистика, 13 марта 2025

Невозможная развязка в еврокубках! Клуб чудом пролез в овертайм, а там начался просто хаос
Георгий Илющенко
«Лугано» — «Целе» — 5:4
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«Целе» проигрывал «Лугано» до последней минуты, а потом всё перевернулось. Дважды.

«Лугано» и «Целе» выдали главный концерт 1/8 финала Лиги конференций. Команда экс-полузащитника «Ливерпуля» и обладателя российского паспорта Альберта Риеры взяла первый матч с минимальным преимуществом, а вот в ответном ей пришлось геройствовать.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
5 : 4
1 : 3
Целе
Целе, Словения
1:0 Махмуд – 21'     1:1 Сешлар – 40'     2:1 Куциас – 42'     3:1 Душ Сантуш – 44'     3:2 Светлин – 68'     4:2 Куциас – 80'     4:3 Кучис – 90+5'     4:4 Ньето – 97'     5:4 Думбия – 118'    
Удаления: Хайдари – 90+4' / нет

Итоги первого тайма для «Целе» получились неутешительными. Сешлар на 40-й минуте ответил на гол Махмуда, вот только первый тайм всё равно завершился с отставанием. Причём с серьёзным: Куциас с Душ Сантушем забили друг за другом, и вот перевес в счёте по общим итогам уже за швейцарцами.

Во второй половине Светлин вернул равенство. Ненадолго, ведь Куциас оформил дубль. Греческий нападающий не сдержал эмоций и даже проронил слезу.

ФОЛ В ШТРАФНОЙ «ЛУГАНО» на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте

ФОЛ В ШТРАФНОЙ «ЛУГАНО» на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Но «Целе» не сдался и на 90+4-й минуте заработал пенальти! Более того, оставил «Лугано» в меньшинстве. Хайдари сфолил на красную, а Кучис чётко пробил с 11 метров и перевёл встречу в овертайм.

Там «Целе» начал с конвертации преимущества в результат. На 97-й минуте Ньето сравнял счёт – 4:4. И этого вполне могло хватить для прохода дальше. Казалось бы, ну и сюжет! Но «Лугано» в меньшинстве не сдался и на 118-й минуте Думбия вывел хозяев вперёд – 5:4 – и в серию пенальти.

Это просто матч-перевёртыш! Сначала «Целе» за минуту до финального свистка перевёл встречу в овертайм, а затем «Лугано» за две минуты уже до другого финального свистка сделал то же самое – спасся. В серии 11-метровых успешнее оказались гости, 3:1. Ну и чудеса!

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