Команды будто устроили серию пенальти в основное время. У Бруну – хет-трик, а у испанского клуба – удаление.

Такого у «МЮ» не было со времён Роналду! Вынесли «Сосьедад» и идут дальше в 1/4 финала ЛЕ

В этом сезоне атмосферу «Олд Траффорд» ощутили Оздоев и Чалов. Жаль, что Захарян к ним не присоединился: восстановился от очередной травмы, но не получил британскую визу. «Реал Сосьедад» в первом матче справился без Арсена. Не привыкать. Заработал пенальти за случайную игру рукой Бруну и добыл ничью. А вот во втором не получилось. Просто соперник 11-метровые бил уже чаще. Ещё и в меньшинстве пришлось доигрывать в тот момент, когда нужно было отыгрываться.

В самом начале Элустондо прострелил в штрафную, и запоздавший де Лигт задел голеностоп Оярсабаля. Французский арбитр Бастьен оценил VAR и назначил пенальти, а сам пострадавший не смутился жуткому свисту с трибун и развёл мяч с Онаной по разным углам. Кто-то, возможно, ждал ошибки от 18-летнего Хевена. А «привёз» его куда более опытный напарник.

Что ж, «МЮ» тоже не так прост. Бруну скинул в центр на Хойлунда, и того прямо перед воротами скосил Субельдия. Португалец поддержал начинание Оярсабаля. Так двое капитанов уже к 16-й минуте реализовали по удару с «точки».

Бруну Фернандеш Фото: Gareth Copley/Getty Images

«Юнайтед» наращивал инициативу. В первом тайме был близок к ещё одному заработанному 11-метровому Хойлунд. Неплохие шансы отличиться имели Каземиро и дважды Доргу. Тот же Хойлунд вообще бил в касание с прострела Зиркзее и промазал с нескольких метров. Классика. Впрочем, если бы гол случился, его всё равно обнулили бы из-за офсайда у Доргу. Да и если отмести реализацию, Расмус выглядел королём воздуха. Выиграл большинство верховых единоборств, неплохо продавливал оборону.

«Сосьедад» редко вспоминал про атаку и свирепо оборонялся, то и дело с трудом выходя из-под сильного прессинга. Выделялся разве что пару раз благодаря индивидуальному мастерству выскочивший на ударную позицию Кубо.

В дебюте второй половины случился уже третий пенальти. Ремиро отразил пушку Зиркзее прямо на Доргу, и в того уткнулся Элустондо. Хоп, есть дубль Бруну с «точки». Прямо не матч, а серия пенальти.

Игроки «Реала Сосьедад» спорят перед вторым пенальти, 48-я минута Фото: Gareth Copley/Getty Images

В первом матче «Сосьедад» тоже сперва выглядел хуже и позже переломил ситуацию. Альгуасиль помнил про это и на 56-минуте сделал тройную замену. Перехватить инициативу действительно удалось. Гарначо и Каземиро здорово стелились в подкатах. Арамбуру — уже не очень. Едва выскочив с лавки. «МЮ» улетел в контратаку, и Доргу пришлось сбивать — иначе случилась бы его дуэль с Ремиро. Красная, добрый вечер. Хотя кто знает, проще отыграть два мяча в полном составе или один в меньшинстве.

Ответа нет. Но во втором случае не получилось. Доргу продолжил зарабатывать фолы (всего их набралось шесть), став теневым героем на фоне португальского забивалы. Отлично проявил себя и Каземиро: отбирал и перехватывал как в лучшие годы, заслужив при замене овации «Олд Траффорд». Не зря же его покупали.

Счёт долго оставался прежним. За это спасибо Ремиро: Зиркзее минимум дважды был близок к голу. Через себя бил Хевен, и это не учебная тревога. Бруну всё же напоследок отличился и с игры, чётко пробив в дальний угол с паса Гарначо. Это первый хет-трик со времён Роналду, когда тот казнил в апреле 2022-го «Норвич»! В компенсированное время и Дало превратил прострел Хойлунда в гол. В большинстве «МЮ» проявил себя безжалостно.

В четвертьфинале «Юнайтед» ждёт «Лион» — прямо классика ЛЧ нулевых. Теперь и обе команды слабее, и турнир рангом ниже. Но ставки снова высоки: французам будет тяжело пробиться в главный еврокубок через чемпионат, а англичанам — вообще нереально.