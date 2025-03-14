Исторический успех Хайкина и драматичный вылет Моуринью. Есть все участники 1/4 финала ЛЕ

В борьбе за кубок Лиги Европы остались восемь команд. В четвертьфинале «Будё Глимт» сыграет с «Лацио», «Тоттенхэм» – с «Айнтрахтом», «Рейнджерс» – с «Атлетиком», а «Лион» – с «Манчестер Юнайтед». Рассказ о главных событиях ответных матчей 1/8 финала – в нашем обзоре.

Хайкин взял пенальти и вышел с «Будё-Глимт» в четвертьфинал

«Олимпиакосу» требовалось чудо после 0:3 в Норвегии. Греки надавили с самого начала, и уже на пятой минуте «Будё-Глимт» спас своим сейвом российский голкипер Хайкин. После подачи углового Рецос бил головой, но Никита потащил мяч из нижнего угла. Ещё одно запоминающееся спасение наш легионер совершил в середине первого тайма, когда соперник атаковал фактически с линии вратарской. Хайкин приглушил силу удара, а затем забрал ползущий за линию мяч. «Будё-Глимт» думал только об обороне, тем не менее перед перерывом дождался редкого контрвыпада и забил. Хёуге протащил мяч и забросил его в штрафную на Хёга – автор дубля в матче недельной давности попал с лёта. Это был первый удар норвежцев в створ.

Игроки «Будё-Глимт» Фото: UEFA via Getty Images

Несмотря на нефарт, греки не опустили рук. «Олимпиакос» отыгрался через семь минут после перерыва. Центрбек «Будё-Глимт» Бёртуфт упал на ровном месте, благодаря чему Яремчук убежал к воротам и переиграл Хайкина. А по истечении часа встречи хозяева заработали пенальти – Берг сфолил на Шикинью. Но что сотворил Хайкин! Голкипер «прочитал» Родинея, среагировав на удар бразильца с «точки».

Кажется, «Будё-Глимт» слишком рано поверил в свою победу, потерял концентрацию. Норвежцы дали грекам поймать кураж. Вскоре после эпизода с 11-метровым Яремчук оформил дубль. Получив пас в штрафной, форвард развернул опекуна и пробил точно в дальний нижний угол. Без шансов для Хайкина. Впрочем, на этом подвиги «Олимпиакоса» закончились. Выиграв второй тайм по ударам с гигантским перевесом – 17:1, хозяева больше не смогли забить российскому голкиперу. А на 89-й минуте потеряли своего удалённого вратаря Цолакиса. Четвертьфинал ЛЕ – исторический успех «Будё-Глимт» с Хайкиным!

«Рома» вылетела из-за удаления Хуммельса

Команда Клаудио Раньери защищала в Бильбао минимальную домашнюю победу (2:1). Ситуация усложнилась на 11-й минуте, когда Хуммельс сделал ужасную поперечную передачу – прямо на форварда хозяев Саннади. Габаритный зимний новичок «Атлетика» (очень высокий, физически мощный) убегал один на один, так что сам же Хуммельс вынужден был останавливать его ценой удаления. «Атлетик» в большинстве давил. Саннади не реализовал полноценный выход один на один, Нико Уильямс попал в стойку ворот. А перед перерывом, в компенсированное время, баски наконец забили. После кросса слева и удачного для них отскока от защитника Нико замкнул дальнюю штангу.

Потом были бесконечные позиционные атаки «Атлетика». «Рома» защищалась и числом, и умением вдесятером, но на исходе часа матча организовала опаснейший контрвыпад за счёт свежего Шомуродова. Эльдор улетел к воротам, вот только голкипера Ахирресабалу не переиграл. Римляне загубили шанс, а баски всё же додавили команду Раньери в середине второго тайма при помощи углового. Подачу на ближний угол вратарской завершил ударом головой Берчиче.

За 10 минут до конца он же поучаствовал в третьем голе «Атлетика», который сломал римлян. Берчиче протащил мяч, а Нико классно расправился с двумя защитниками в штрафной. Видимо, последняя в тренерской карьере Раньери еврокубковая встреча завершилась голом Паредеса с пенальти в компенсированное время – Эль-Шаарави, заработав фол, ненадолго вернул интригу к жизни.

«Лацио» помучился в битве с чехами

Другая римская команда должна была, наоборот, получить численное преимущество уже через 15 секунд после начала своего матча, когда Дью прямой ногой въехал в голень Дзакканьи. Судьи просто простили «Викторию». Хотя если «Лацио» дожал на выезде команду Мирослава Коубека вдевятером, вырвав победу (2:1), то почему бы и чехам не повторить камбэк в меньшинстве? Но игра продолжилась в формате 11 на 11. «Виктория» атаковала опаснее. Лучший из нескольких голевых моментов упустил до перерыва Выдра, которому подарила шанс ошибка голкипера Проведеля в передаче. Нападающий пробил в перекладину.

«Лацио» — «Виктория» Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

В дебюте второго тайма чехи заслужили свой гол настойчивостью. Гости забросали кроссами штрафную хозяев, а Дуросинми, будучи под опекой двух защитников, сумел сбросить мяч свободному Шульцу. Атакующий хавбек пробил на исполнение – Проведель едва не потащил, но всё-таки пропустил. Ничья по сумме двух встреч продержалась 25 минут. За четверть часа до конца «Лацио» сравнял счёт. Габаррон выиграл воздух на стандарте – вратарь Едличка выбил отскочивший от штанги мяч уже из-за линии. На то, чтобы отыграть этот гол, у «Виктории» не хватило ни энергии, ни мастерства.

«Айнтрахт» вынес «Аякс», забивая даже с центра поля

«Аякс» должен был отыгрываться после домашнего поражения со счётом 1:2, но с самого начала выглядел в Германии робким гостем. «Айнтрахт» доминировал и уже к перерыву забил дважды. Команда Дино Топмёллера повела на седьмой минуте после первого же удара в створ. Экитике принял мяч перед штрафной и прорвал оборону амстердамцев пасом по центру, а адресат этой передачи Баойя точно пробил в касание. В середине тайма защитник Кох сделал заброс за спины защитникам, и турок Каплан допустил грубый ляп. Гётце сыграл, как настоящий чемпион мира – принял мяч и решил эпизод.

После перерыва «Айнтрахт» окончательно добил развалившийся «Аякс». Экитике добавил к голевой передаче собственный гол. Получив пас перед штрафной, нападающий легко ушёл от беспомощного Каплана и положил мяч в сетку. Когда исход дуэли был решён, команды обменялись голами. Тейлор зарядил издали в нижний угол, а Гётце – почти с центра поля! Голкипер «Аякса» Матеус вылетел далеко за пределы штрафной на подстраховку, но отдал неточный пас. Немец послал мяч в пустые ворота. Очень забавный эпизод, хотя тренера амстердамцев Франческо Фариоли это не развеселило. «Аякс» грустно завершил евросезон.

«МЮ» и «Реал Сосьедад» выдали матч с тремя пенальти, а ещё один отменили по редкой причине

К битве «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» было приковано особое внимание. В Сан-Себастьяне команды Рубена Аморима и Иманола Альгуасиля обменялись голами. В первом тайме матча на «Олд Траффорд» – тоже. Причём и те, и другие забили с пенальти. Сначала ошибся новичок манкунианцев Доргу, и де Лигт сфолил на Оярсабале, пытаясь помешать капитану басков ударить. С «точки» Оярсабаль мог бить свободно – послал мяч в правый от себя угол, а Онана прыгнул в другой. Через шесть минут 11-метровый получил уже «Манчестер Юнайтед». Эту атаку хозяев создали прекрасный длинный пас Каземиро и умное открывание Фернандеша. В штрафной Субельдия только ценой нарушения остановил Хойлунда. Капитан «МЮ» реализовал пенальти в том же стиле, что и Оярсабаль.

Поразительно, но это были ещё не все 11-метровые, которые завезли вечером четверга на «Олд Траффорд»! В начале второго тайма Бруну оформил дубль с «точки». «МЮ» удалась хорошая комбинация, а после удара по воротам Доргу, игравший на добивании, наткнулся на Элустондо. Судьи решили, что защитник нарушил правила. Голкипер Ремиро опять не угадал, куда отправит мяч Фернандеш. Если бы прыгал по удару, вероятно, взял бы. Затем шансы «Реала Сосьедад» упали практически до нуля. Арамбуру, выйдя на замену, заработал удаление уже через семь минут. Баск прозевал рывок Доргу – сфолил на красную, чтобы сорвать выход один на один.

Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Gareth Copley/Getty Images

В меньшинстве «Реал Сосьедад» развалился. Сперва французский судья Бастьен поставил четвёртый (!) 11-метровый в матче. Вот только Доргу поступил очень благородно и признался судье, что Траоре не фолил на нём. Пенальти отменили. Интересно, что сказал бы Аморим своему новичку, если бы «МЮ» в итоге проиграл? Однако португальскому тренеру добыли крупную победу соотечественники. Фернандеш сотворил хет-трик на контратаке, когда «Реал Сосьедад» совсем раскрылся, а в компенсированное время Дало нокаутировал басков после изумительного финта и паса Хойлунда.

«Тоттенхэм» с гигантским трудом прошёл смелый АЗ

Неделю назад «Тоттенхэм» сыграл в Алкмаре так, что вполне можно было поверить в его вылет от сенсационного молодого АЗ. Поражение со счётом 0:1 грозило неприятностями. В ответном домашнем матче «шпоры» почти полчаса не били по воротам команды Мартена Мартенса. А когда поймали свой момент, всё-таки отыгрались. Пропущенный нидерландцами гол – следствие «привоза» Гуса (это фамилия, а не имя) и качественного прессинга Сон Хын Мина. Защитник потерял мяч у собственной штрафной, после чего Одобер забил с паса Соланке.

В дебюте второго тайма АЗ снова ошибся и пропустил. Нидерландцы увлеклись атакой – нарвались на контрвыпад «Тоттенхэма». Мэддисон добрался с мячом до штрафной гостей, отдал пас Сону, а кореец вернул мяч товарищу. Джеймсу хватило двух касаний, чтобы решить эпизод. Но это было ещё не всё. Вскоре и «шпоры» «привезли» себе гол. Казалось, хозяева уже прервали атаку АЗ, однако Бергвалль неаккуратно подсунул мяч Одоберу. Отскок подкараулил Копмейнерс. Брат полузащитника «Ювентуса» сам же и забил.

В конце концов класс «Тоттенхэма» взял верх над энтузиазмом АЗ. Победный гол команда Ангелоса Постекоглу соорудила, здорово разбив прессинг смелого АЗ. Мяч доставили на левый фланг, а после прострела Соланке гениальным пасом пяткой отыскал на дальней штанге Одобера. Дубль молодого француза помог «Тоттенхэму» пролезть в четвертьфинал.

«Фенербахче» отыграл два гола в Шотландии, но Моуринью всё же завершил евросезон

Команда Жозе Моуринью должна была превратить «минус два» в «плюс» или как минимум дотянуть до серии пенальти. И ведь сделала это! Не зря Особенный советовал шотландцам не праздновать раньше времени. В Стамбуле турки неожиданно проиграли – 1:3. А в Глазго «Фенербахче» не нанёс за 44 минуты ни одного удара в створ. Запомнился разве что эпизод с падением Талиски то ли на пенальти, то ли на штрафной, но судья, как ни удивительно, проигнорировал очевидный удар по ноге и наказал бразильца за симуляцию. И вдруг перед перерывом «Фенер» забил! После кросса с левого фланга волшебный удар исполнил Шиманьски – с лёта, под перекладину.

Игроки «Рейнджерс» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Во втором тайме «Фенербахче» прихватил «Рейнджерс». А звездой вечера стал экс-полузащитник московского «Динамо» – Шиманьски с пары попыток оформил дубль. Гол пришёл с правого фланга, где мощный рывок совершил крайний защитник Мюльдюр. Вдобавок Себастьяну повезло с рикошетом от соперника.

Команда Моуринью перевела игру в дополнительное время. В «овертайме» едва не заработала победный пенальти, но всё решила серия 11-метровых. Там в главного героя превратился вратарь «Рейнджерс» Батлэнд. Он отразил удары Тадича и Фреда, причём первый – в стиле Акинфеева ногой. Последнюю попытку у «Фенербахче» смазал Яндаш, и Моуринью пошёл успокаивать разочарованного до слёз Фреда.

«Лион» прибил «Стяуа», а Микаутадзе набрал 2+2

«Лион» сделал широкий шаг к четвертьфиналу ещё в Румынии, победив со счётом 3:1. А в ответной игре французы сняли все вопросы за тайм. Четверть часа потребовалось хозяевам, чтобы повести. Чудесный гол забил Микаутадзе! Мяч доставили до грузинского форварда после перехвата на чужой половине поля – Жорж ушёл в штрафной от двоих, улучшил позицию и пробил низом в ближний угол. Перед перерывом ещё один удачный эпизод прессинга принёс «Лиону» второй гол. «Ткачи» разыграли комбинацию, а Микаутадзе переправил мяч на забившего Нуама.

Нападающий «Лиона» куражился и во втором тайме. Именно Микаутадзе стал автором третьего гола хозяев, после которого участникам матча и зрителям можно было расходиться по домам. Команда Паулу Фонсеки организовала быструю атаку справа, мяч доставили в штрафную Жоржу, тот первым касанием обработал его и вторым безупречно пробил. Более того, на 88-й минуте Микаутадзе ещё одним голевым пасом посодействовал дублю Нуама. Выдающийся перформанс грузина!