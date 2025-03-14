Кто получит пять мест в ЛЧ? Англии помешает только чудо, а со второй страной сложнее

В этом сезоне еврокубков лучше всего выступают клубы из Англии и Испании. Только у этих стран большинство представителей до сих пор остаётся в международных турнирах. У Испании в деле четыре клуба из семи, а у Англии — пять из семи. Похоже, в этом сезоне Ла Лиги и АПЛ разыгрывается уже не четыре, а пять прямых путёвок в Лигу чемпионов сезона-2025/2026.

Футболисты «Барселоны» Фото: David Ramos/Getty Images

Если вы ещё не привыкли, то напомним. При новом формате ЛЧ две путёвки в турнир распределяются по рейтингу сезона в еврокубках — по одной для двух лучших стран. Например, в прошлом евросезоне лучшего рейтинга добились Германия (у которой были финалисты ЛЧ дортмундская «Боруссия» и ЛЕ «Байер») и Италия (у которой были победитель ЛЕ «Аталанта» и финалист ЛК «Фиорентина»). В результате от этих двух стран играло по пять команд в этом сезоне Лиге чемпионов.

Ну а рейтинг нынешнего сезона выглядит так:

24,250 — Англия (5/7 клубов осталось)

21,678 — Испания (4/7)

19,937 — Италия (3/8)

17,921 — Германия (3/8)

16,250 — Португалия (0/5).

Англия ещё никогда не набирала такой большой рейтинг сезона. И могла бы гарантировать себе пятую путёвку уже сейчас, если бы вместо «Ливерпуля» вылетела какая-то другая команда АПЛ. Дело в том, что намечалась встреча команды Слота с «Астон Виллой» в 1/4 финала. Это означало бы гарантированные очки за победы/ничьи на следующей стадии. Если бы в 1/8 финала вылетел ещё какой-либо из итальянских клубов, то Англия тоже математически гарантировала бы себе место в топ-2.

Впрочем, с вероятностью примерно в 99% англичане заберут бонусную путёвку уже на стадии 1/4 финала. Согласно подсчётам Football Rankings, АПЛ получит дополнительное место в ЛЧ, если кто-то из пяти оставшихся клубов («Арсенал», «Астон Вилла», «МЮ», «Тоттенхэм», «Челси») одержит хотя бы одну победу. Осечка какого-либо итальянского клуба тоже подойдёт. Так что с одной путёвкой уже всё понятно.

Футболисты «Атлетика» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Что касается второй, то ключевым стало очное противостояние «Атлетика» и «Ромы». Испанцы прошли итальянцев и теперь имеют отличные шансы забрать другую бонусную путёвку. Тут нужно учитывать, что у итальянцев осталось меньше команд в еврокубках и каждая их победа даёт чуть меньше баллов в рейтинг, потому что он делится на изначальное количество представителей от страны. Часто можно встретить заблуждение, будто чем больше страна делегирует команд, тем сложнее набирать очки в рейтинг. Может оказаться, что как раз пятая команда в ЛЧ набирает больше очков, чем большинство других (например, «Боруссия» в этом сезоне). Удачно может выступить и восьмая команда от страны (например, «Фиорентина» в этом сезоне).

Сейчас на пятом месте в АПЛ идёт «Манчестер Сити», а в Ла Лиге — «Вильярреал», но с большой вероятностью в финальной таблице на пятых местах окажутся другие клубы. Особенно впечатляет плотность команд в таблице АПЛ. Есть шанс, что у кого-то получится забрать шесть путёвок в следующий сезон ЛЧ. Для этого Лигу Европы должен выиграть «МЮ», «Тоттенхэм» или «Лацио», которые при этом ещё не попадут в топ-4 в национальной лиге (пятое место допустимо, потому что бонусные путёвки за рейтинг не сгорают, в отличие от базовой квоты).