Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за последние 10 туров

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в премии — голосование тренеров и капитанов всех команд лиги. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.

В РПЛ прошло уже 20 туров. После первых пяти мы предоставили пользователям «Чемпионата» возможность выбрать лучшего молодого игрока. А потом читатели определили сильнейшего на отрезке с 6-го по 10-й тур. Теперь пришло время выбрать лучшего в период с 11-го по 20-й тур. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата был 21 год и меньше. Происхождение здесь не имеет значения. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно хотя бы час. Оценивать человека за меньшее время нам кажется неправильным — информации слишком мало. Материал выходит в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых игроков, и выбрать лучшего для себя.

Теперь — о статистике. Мы брали её из открытых данных Opta, Рустат и Understat — спасибо коллегам за цифры. Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи. А уже дальше уходили в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.

xG (ожидаемые голы), xA (ожидаемые голевые передачи).

Футболистов в рейтинге достаточно много, а их позиции в нём зависят от вас.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.