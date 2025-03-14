Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за последние 10 туров

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в премии — голосование тренеров и капитанов всех команд лиги. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.
В РПЛ прошло уже 20 туров. После первых пяти мы предоставили пользователям «Чемпионата» возможность выбрать лучшего молодого игрока. А потом читатели определили сильнейшего на отрезке с 6-го по 10-й тур. Теперь пришло время выбрать лучшего в период с 11-го по 20-й тур. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата был 21 год и меньше. Происхождение здесь не имеет значения. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно хотя бы час. Оценивать человека за меньшее время нам кажется неправильным — информации слишком мало. Материал выходит в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых игроков, и выбрать лучшего для себя.
Теперь — о статистике. Мы брали её из открытых данных Opta, Рустат и Understat — спасибо коллегам за цифры. Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи. А уже дальше уходили в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.
Футболистов в рейтинге достаточно много, а их позиции в нём зависят от вас.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков, «Локомотив»: полузащитник, 9 июня 2005 года (19 лет)
На поле:
- 9 матчей (786 минут);
- 9 — в старте, 87,3 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 4+0.
- xG: 2,81;
- xA: 2,0;
- Пасы по удар в среднем: 3,33.
Матвей Кисляк, ЦСКА: полузащитник, 26 июля 2005 года (19 лет)
На поле:
- 8 матчей (590 минут);
- 8 — в старте, 73,8 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 15.
Перехваты: 9.
Выигранные верховые единоборства: 13.
Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА: полузащитник, 3 октября 2003 года (21 год)
На поле:
- 10 матчей (751 минута);
- 75,1 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+1.
- xG: 1,55;
- xA: 1,41;
- Удары в среднем: 2,1.
Сергей Пиняев, «Локомотив»: нападающий, 2 ноября 2004 года (20 лет)
На поле:
- 10 матчей (554 минуты);
- 6 — в старте, 55,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+3.
- xG: 1,04;
- xA: 1,53;
- Удары в среднем: 1,7.
Владислав Тороп, ЦСКА: вратарь, 7 ноября 2003 года (21 год)
На поле:
- 1 матч (90 минут);
- 1 — в старте, 90 минут в среднем.
Пропущенные мячи: 0.
Матчи «на ноль»: 1.
Матвей Лукин, ЦСКА: защитник, 27 апреля 2004 года (20 лет)
На поле:
- 4 матча (360 минут);
- 4 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 2+0.
Отборы: 6.
Перехваты: 5.
Выигранные верховые единоборства: 16.
Иван Комаров, «Ростов»: нападающий, 15 апреля 2003 года (21 год)
На поле:
- 10 матчей (686 минут);
- 8 — в старте, 68,6 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 2+1.
- xG: 0,96;
- xA: 1,80;
- Удары в среднем: 2,1.
Игорь Дмитриев, «Крылья Советов»: нападающий, 24 июля 2004 года (20 лет)
На поле:
- 9 матчей (477 минут);
- 6 — в старте, 53 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 2+1.
- xG: 0,87;
- xA: 0,35;
- Удары в среднем: 2,37.
Илья Рожков, «Рубин»: защитник, 29 марта 2005 года (19 лет)
На поле:
- 9 матчей (771 минута);
- 9 — в старте, 85,7 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+0.
Отборы: 16.
Перехваты: 15.
Выигранные верховые единоборства: 9.
Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва: нападающий, 5 мая 2003 года (21 год)
На поле:
- 8 матчей (311 минут);
- 3 — в старте, 38,9 минуты в среднем;
Голы и ассисты: 2+2.
- xG: 1,79;
- xA: 1,02.
Александр Кокшаров, «Пари НН»: нападающий, 20 декабря 2024 года (20 лет)
На поле:
- 2 матча (180 минут);
- 2 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 1+1.
- xG: 0,76;
- xA: 0,56;
- Удары в среднем: 2.
Никита Кривцов, «Краснодар»: полузащитник, 18 августа 2002 года (22 года)
На поле:
- 8 матчей (275 минут);
- 3 — в старте, 34,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,17;
- xA: 0,24;
- Пасы под удар в среднем: 0,5.
Виктор Мелёхин, «Ростов»: защитник, 16 декабря 2023 года (21 год)
На поле:
- 8 матчей (464 минуты);
- 5 — в старте, 58 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 9.
Перехваты: 15.
Выигранные верховые единоборства: 28.
Артём Шуманский, ЦСКА: нападающий, 25 ноября 2004 года (20 лет)
На поле:
- 2 матча (70 минут);
- 1 — в старте, 35 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,16;
- xA: 0;
- Удары в среднем: 3.
Богдан Москвичёв, «Оренбург»: вратарь, 30 апреля 2004 года (20 лет)
На поле:
- 4 матча (360 минут);
- 4 — в старте, 90 минут в среднем.
Пропущенные мячи: 9.
Матчи «на ноль»: 0.
Никита Кокарев, «Химки»: вратарь, 8 января 2003 года (22)
На поле:
- 10 матчей (900 минут);
- 10 — в старте, 90 минут в среднем.
Пропущенные мячи: 20.
Матчи на «ноль»: 2.
Андрей Лангович, «Ростов»: защитник, 28 мая 2003 года (21 год)
На поле:
- 7 матчей (539 минут);
- 6 — в старте, 77 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 14.
Перехваты: 11.
Выигранные верховые единоборства: 15.
Даниил Зорин, «Спартак»/«Ахмат»: полузащитник, 22 февраля 2004 года (20 лет)
На поле:
- 4 матча (98 минут);
- 1 — в старте, 24,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,12;
- xA: 0,14;
- Удары в среднем: 0,5.
Вадим Раков, «Локомотив»: нападающий, 9 января 2005 года (20 лет)
На поле:
- 5 матчей (117 минут);
- 0 — в старте, 23,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,26;
- xA: 0,08;
- Удары в среднем: 1
Данила Козлов, «Краснодар»: полузащитник, 19 января 2005 года (20 лет)
На поле:
- 7 матчей (164 минуты);
- 1 — в старте, 23,4 в среднем.
Голы и ассисты: 1+0.
- xG: 0,58;
- xA: 0,13;
- Удары в среднем: 0,14.
Даниил Денисов, «Спартак»: защитник, 21 октября 2002 года (22 года)
На поле:
- 10 матчей (816 минут);
- 9 — в старте, 81,6 минут в среднем;
Голы и ассисты: 0+0.
Выигранные верховые единоборства: 19.
Отборы: 18.
Перехваты: 6.
Эль-Мехди Маухуб, «Динамо» Москва: нападающий, 5 июня 2003 года (21 год)
На поле:
- 9 матчей (393 минуты);
- 3 — в старте, 43,7 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+1.
- xG: 2,1;
- xA: 0,97;
- Удары в среднем: 1,8.
Данила Годяев, «Локомотив»: полузащитник, 20 апреля 2024 (20 лет)
На поле:
- 2 матча (71 минута);
- 1 — в старте, 35,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 2.
Перехваты: 1.
Выигранные верховые единоборства: 1.
Никита Салтыков, «Локомотив»: нападающий, 11 августа 2004 года (20 лет)
На поле:
- 3 матча (69 минут);
- 0 — в старте, 23 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0;
- xA: 0,54;
- Пасы под удар в среднем: 1
Даниил Шанталий, «Ростов»: полузащитник, 25 мая 2004 года (20 лет)
На поле:
- 2 матча (172 минуты);
- 2 — в старте, 86 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 1.
Перехваты: 1.
Егор Погостнов, «Локомотив»: защитник, 1 марта 2004 года (21 год)
На поле:
- 1 матч (90 минут);
- 1 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 2.
Перехваты: 3.
Выигранные верховые единоборства: 5.
Мохаммад Джавад Хоссейнеджад, «Динамо Мх: полузащитник, 26 июня 2003 года (21 год)
На поле:
- 8 матчей (209 минут);
- 2 — в старте, 26,1 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- xG: 0,35;
- xA: 0,73;
- Удары в среднем: 0,88.
Сергей Бабкин, «Крылья Советов»: полузащитник, 25 сентября 2002 года (22 года)
На поле:
- 9 матчей (686 минут);
- 9 — в старте, 76,2 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 12.
Перехваты: 12.
Выигранные верховые единоборства: 3.
Никита Ермаков, «Пари НН»: полузащитник, 19 января 2003 года (22)
На поле:
- 7 матчей (469 минут);
- 6 — в старте, 67 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- xG: 0,28;
- xA: 0,59;
- Пасы под удар в среднем: 0,57.
Андрей Ивлев, «Факел»: полузащитник, 21 ноября 2006 года (18 лет)
На поле:
- 9 матчей (314 минут);
- 3 — в старте, 34,9 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- xG: 0,11;
- xA: 0,23;
- Пасы под удар в среднем: 0,44.
Владислав Шитов, «Крылья Советов»: нападающий, 7 мая 2003 года (21 год)
На поле:
- 7 матчей (86 минут);
- 0 — в старте, 12,3 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,64;
- xA: 0,74;
- Удары в среднем: 0,43.
Дмитрий Пестряков, «Акрон»: полузащитник, 8 декабря 2006 года (18 лет)
На поле:
- 7 матчей (381 минута);
- 3 — в старте, 54,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,18;
- xA: 0,29;
- Удары в среднем: 0,85.
Егор Смелов, «Динамо» Москва: полузащитник, 11 марта 2005 года (20 лет)
На поле:
- 1 матч (61 минута)
- 1 — в старте, 61 минута в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,01;
- xA: 0,06;
- Передачи под удар: 2.
Данила Хотулёв, «Оренбург»: защитник, 1 октября 2002 года (22)
На поле:
- 2 матча (180 минут);
- 2 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 7.
Перехваты: 2.
Выигранные верховые единоборства: 4.
Велдин Ходжа, «Рубин»: полузащитник, 15 октября 2022 года (22 года)
На поле:
- 10 матчей (411 минут);
- 4 — в старте, 41,1 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 2+0.
Отборы: 11.
Перехваты: 1.
Выигранные верховые единоборства: 6.
Алекса Джурасович, «Акрон»: полузащитник, 23 декабря 2022 года (22 года)
На поле:
- 10 матчей (900 минут);
- 10 — в старт, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 18.
Перехваты: 10.
Выигранные верховые единоборства: 11.
Кирилл Данилин, «Акрон»: нападающий, 13 ноября 2022 года (22 года)
На поле:
- 9 матчей (531 минута);
- 3 — в старте, 54,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,29;
- xA: 1,27;
- Пасы под удар в среднем: 1,44.
Саид Сахархизан, «Оренбург»: нападающий, 26 июня 2003 года (21 год)
На поле:
- 10 матчей (639 минут);
- 8 — в старте, 63,9 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 2+0.
- xG: 1,14;
- xA: 0,15;
- Удары в среднем: 0,9.
Михаил Щетинин, «Факел»: полузащитник, 8 июля 2005 года (19 лет)
На поле:
- 6 матчей (246 минут);
- 3 — в старте, 41 минута в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 8
Перехваты: 7.
Выигранные верховые единоборства: 5.
Ян Джапо, «Динамо» Мх: защитник, 17 сентября 2002 года (22 года)
На поле:
- 8 матчей (502 минуты);
- 6 — в старте, 62,8 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+0.
Отборы: 13.
Перехваты: 6.
Пасы под удар: 0,75.
Артём Касимов, «Оренбург»: защитник, 17 апреля 2003 года (21 год)
На поле:
- 5 матчей (450 минут);
- 5 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 16.
Перехваты: 7.
Выигранные верховые единоборства: 15.
Абакар Гаджиев, «Динамо» Мх: полузащитник, 31 декабря 2003 года (21 год)
На поле:
- 9 матчей (298 минут);
- 2 — в старте, 33,1 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,2;
- xA: 0,06;
- Удары в среднем: 0,89.
Александр Коваленко, «Оренбург»: полузащитник, 8 августа 2003 года (21 год)
На поле:
- 9 матчей (411 минут);
- 5 — в старте, 45,7 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,10;
- xA: 0,15;
- Пасы под удар в среднем: 0,22.
Ярослав Михайлов, «Оренбург»: полузащитник, 28 апреля 2003 года (21 год)
На поле:
- 9 матчей (704 минуты);
- 8 — в старте, 78,2 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- xG: 0,14;
- xA: 0,15;
- Пасы под удар в среднем: 0,44.
Педро, «Зенит»: нападающий, 5 февраля 2006 года (19 лет)
На поле:
- 9 матчей (267 минут);
- 2 — в старте, 29,7 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,26;
- xA: 0,26;
- пасы по удар в среднем: 0,56.
Илья Кирш, «Динамо» Мх: защитник, 21 сентября 2004 года (20 лет)
На поле:
- 2 матча (156 минут);
- 2 — в старте, 78 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 3.
Перехваты: 2.
Выигранные верховые единоборства: 2.
Максим Шнапцев, «Пари НН»: защитник, 19 апреля 2004 года (20 лет)
На поле:
- 2 матча (159 минут);
- 2 — в старте, 79,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 3.
Перехваты: 4.
Выигранные верховые единоборства: 0.
Семён Столбов, «Оренбург»: защитник, 25 февраля 2003 года (22 года)
На поле:
- 2 матча (111 минут);
- 1 — в старте, 55,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 5.
Перехваты: 0.
Выигранные верховые единоборства: 0.
Сергей Грибов, «Акрон»: нападающий, 10 февраля 2005 года (20 лет)
На поле:
- 3 матча (105 минут);
- 1 — в старте, 35 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0;
- xA: 0;
- Удары в среднем: 0.
Ульви Бабаев, «Крылья Советов»: нападающий, 30 марта 2004 года (20 лет)
На поле:
- 7 матчей (77 минут);
- 0 — в старте, 11 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,49;
- xA: 0,42;
- Удары в среднем: 0,71.
Кирилл Зинович, Динамо» Мх: полузащитник, 5 марта 2003 года (22 года)
На поле:
- 8 матчей (150 минут);
- 1 — в старте, 18,8 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,41;
- xA: 0,13;
- Удары в среднем: 0,88.
Хуан Камило Кастильо, «Пари НН»: защитник, 3 октября 2002 года (22)
На поле:
- 2 матча (132 минуты);
- 2 — в старте, 66 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Отборы: 3.
Перехваты: 1.
Выигранные верховые единоборства: 2.
Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»: нападающий 15 октября 2003 года (21 год)
На поле:
- 8 матчей (244 минуты);
- 2 — в старте, 30,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,5;
- xA: 0,38;
- Удары в среднем: 0,75.
Казымджан Караташ, «Оренбург»: защитник, 16 января 2003 года (22)
На поле:
- 8 матчей (688 минут);
- 8 — в старте, 86 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- Удары в среднем: 0,88.
- Пасы под удар в среднем: 0,88.
Алексей Барановский, «Оренбург»: полузащитник, 25 января 2005 года (20 лет)
На поле:
- 6 матчей (72 минуты);
- 0 — в старте, 12 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,24;
- xA: 0,04;
- Удары в среднем: 0,5.
Сауль Гуарирапа, ЦСКА: нападающий, 18 октября 2002 года (22 года)
На поле:
- 9 матчей (358 минут);
- 3 — в старте, 39,8 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 1,46;
- xA: 0,26;
- Удары в среднем: 0,67.
Мозес Кобнан Дэвид, «Краснодар»: нападающий, 10 сентября 2022 года (22 года)
На поле:
- 6 матчей (93 минуты)
- 0 — в старте, 15,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,43;
- xA: 0,02;
- Удары в среднем: 1.
Хорди Томпсон, «Оренбург»: нападающий, 10 августа 2004 года (20 лет)
На поле:
- 5 матчей (75 минут);
- 1 — в старте, 15 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,02;
- xA: 0,27;
- Удары в среднем: 0,2.