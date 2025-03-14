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РПЛ, лучшие молодые игроки: футболисты Зенита, Спартака, Динамо, Краснодара, ЦСКА и других клубов, список, статистика

Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за последние 10 туров
Кирилл Закатченко
Лучшие молодые игроки РПЛ за 10 туров
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Комментарии
В списке — больше 50 футболистов.

Каждый сезон «Чемпионат» определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в премии — голосование тренеров и капитанов всех команд лиги. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.

В РПЛ прошло уже 20 туров. После первых пяти мы предоставили пользователям «Чемпионата» возможность выбрать лучшего молодого игрока. А потом читатели определили сильнейшего на отрезке с 6-го по 10-й тур. Теперь пришло время выбрать лучшего в период с 11-го по 20-й тур. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата был 21 год и меньше. Происхождение здесь не имеет значения. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно хотя бы час. Оценивать человека за меньшее время нам кажется неправильным — информации слишком мало. Материал выходит в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых игроков, и выбрать лучшего для себя.

Теперь — о статистике. Мы брали её из открытых данных Opta, Рустат и Understat — спасибо коллегам за цифры. Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи. А уже дальше уходили в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.

xG (ожидаемые голы), xA (ожидаемые голевые передачи).

Футболистов в рейтинге достаточно много, а их позиции в нём зависят от вас.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший молодой футболист РПЛ с 11-го по 20-й тур
Алексей Батраков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Алексей Батраков, «Локомотив»: полузащитник, 9 июня 2005 года (19 лет)

На поле:

  • 9 матчей (786 минут);
  • 9 — в старте, 87,3 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 4+0.

  • xG: 2,81;
  • xA: 2,0;
  • Пасы по удар в среднем: 3,33.
Матвей Кисляк
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
2 место

Матвей Кисляк, ЦСКА: полузащитник, 26 июля 2005 года (19 лет)

На поле:

  • 8 матчей (590 минут);
  • 8 — в старте, 73,8 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 15.

Перехваты: 9.

Выигранные верховые единоборства: 13.

Аббосбек Файзуллаев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА: полузащитник, 3 октября 2003 года (21 год)

На поле:

  • 10 матчей (751 минута);
  • 75,1 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+1.

  • xG: 1,55;
  • xA: 1,41;
  • Удары в среднем: 2,1.
Сергей Пиняев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Сергей Пиняев, «Локомотив»: нападающий, 2 ноября 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 10 матчей (554 минуты);
  • 6 — в старте, 55,4 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+3.

  • xG: 1,04;
  • xA: 1,53;
  • Удары в среднем: 1,7.
Владислав Тороп
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Владислав Тороп, ЦСКА: вратарь, 7 ноября 2003 года (21 год)

На поле:

  • 1 матч (90 минут);
  • 1 — в старте, 90 минут в среднем.

Пропущенные мячи: 0.

Матчи «на ноль»: 1.

Матвей Лукин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Матвей Лукин, ЦСКА: защитник, 27 апреля 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 4 матча (360 минут);
  • 4 — в старте, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 2+0.

Отборы: 6.

Перехваты: 5.

Выигранные верховые единоборства: 16.

Иван Комаров
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
7 место

Иван Комаров, «Ростов»: нападающий, 15 апреля 2003 года (21 год)

На поле:

  • 10 матчей (686 минут);
  • 8 — в старте, 68,6 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 2+1.

  • xG: 0,96;
  • xA: 1,80;
  • Удары в среднем: 2,1.
Игорь Дмитриев
Фото: ФК «Крылья Советов»
8 место

Игорь Дмитриев, «Крылья Советов»: нападающий, 24 июля 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 9 матчей (477 минут);
  • 6 — в старте, 53 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 2+1.

  • xG: 0,87;
  • xA: 0,35;
  • Удары в среднем: 2,37.
Илья Рожков
Фото: ФК «Рубин»
9 место

Илья Рожков, «Рубин»: защитник, 29 марта 2005 года (19 лет)

На поле:

  • 9 матчей (771 минута);
  • 9 — в старте, 85,7 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+0.

Отборы: 16.

Перехваты: 15.

Выигранные верховые единоборства: 9.

Ярослав Гладышев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
10 место

Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва: нападающий, 5 мая 2003 года (21 год)

На поле:

  • 8 матчей (311 минут);
  • 3 — в старте, 38,9 минуты в среднем;

Голы и ассисты: 2+2.

  • xG: 1,79;
  • xA: 1,02.
Александр Кокшаров
Фото: ФК «Пари НН»
11 место

Александр Кокшаров, «Пари НН»: нападающий, 20 декабря 2024 года (20 лет)

На поле:

  • 2 матча (180 минут);
  • 2 — в старте, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 1+1.

  • xG: 0,76;
  • xA: 0,56;
  • Удары в среднем: 2.
Никита Кривцов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
12 место

Никита Кривцов, «Краснодар»: полузащитник, 18 августа 2002 года (22 года)

На поле:

  • 8 матчей (275 минут);
  • 3 — в старте, 34,4 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,17;
  • xA: 0,24;
  • Пасы под удар в среднем: 0,5.
Виктор Мелёхин
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
13 место

Виктор Мелёхин, «Ростов»: защитник, 16 декабря 2023 года (21 год)

На поле:

  • 8 матчей (464 минуты);
  • 5 — в старте, 58 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 9.

Перехваты: 15.

Выигранные верховые единоборства: 28.

Артём Шуманский
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
14 место

Артём Шуманский, ЦСКА: нападающий, 25 ноября 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 2 матча (70 минут);
  • 1 — в старте, 35 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,16;
  • xA: 0;
  • Удары в среднем: 3.
Богдан Москвичёв
Фото: ФК «Оренбург»
15 место

Богдан Москвичёв, «Оренбург»: вратарь, 30 апреля 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 4 матча (360 минут);
  • 4 — в старте, 90 минут в среднем.

Пропущенные мячи: 9.

Матчи «на ноль»: 0.

Никита Кокарев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
16 место

Никита Кокарев, «Химки»: вратарь, 8 января 2003 года (22)

На поле:

  • 10 матчей (900 минут);
  • 10 — в старте, 90 минут в среднем.

Пропущенные мячи: 20.

Матчи на «ноль»: 2.

Андрей Лангович
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
17 место

Андрей Лангович, «Ростов»: защитник, 28 мая 2003 года (21 год)

На поле:

  • 7 матчей (539 минут);
  • 6 — в старте, 77 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 14.

Перехваты: 11.

Выигранные верховые единоборства: 15.

Даниил Зорин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
18 место

Даниил Зорин, «Спартак»/«Ахмат»: полузащитник, 22 февраля 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 4 матча (98 минут);
  • 1 — в старте, 24,5 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,12;
  • xA: 0,14;
  • Удары в среднем: 0,5.
Вадим Раков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
19 место

Вадим Раков, «Локомотив»: нападающий, 9 января 2005 года (20 лет)

На поле:

  • 5 матчей (117 минут);
  • 0 — в старте, 23,4 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,26;
  • xA: 0,08;
  • Удары в среднем: 1
Данила Козлов
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
20 место

Данила Козлов, «Краснодар»: полузащитник, 19 января 2005 года (20 лет)

На поле:

  • 7 матчей (164 минуты);
  • 1 — в старте, 23,4 в среднем.

Голы и ассисты: 1+0.

  • xG: 0,58;
  • xA: 0,13;
  • Удары в среднем: 0,14.
Даниил Денисов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
21 место

Даниил Денисов, «Спартак»: защитник, 21 октября 2002 года (22 года)

На поле:

  • 10 матчей (816 минут);
  • 9 — в старте, 81,6 минут в среднем;

Голы и ассисты: 0+0.

Выигранные верховые единоборства: 19.

Отборы: 18.

Перехваты: 6.

Эль-Мехди Маухуб
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
22 место

Эль-Мехди Маухуб, «Динамо» Москва: нападающий, 5 июня 2003 года (21 год)

На поле:

  • 9 матчей (393 минуты);
  • 3 — в старте, 43,7 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+1.

  • xG: 2,1;
  • xA: 0,97;
  • Удары в среднем: 1,8.
Данила Годяев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
23 место

Данила Годяев, «Локомотив»: полузащитник, 20 апреля 2024 (20 лет)

На поле:

  • 2 матча (71 минута);
  • 1 — в старте, 35,5 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 2.

Перехваты: 1.

Выигранные верховые единоборства: 1.

Никита Салтыков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
24 место

Никита Салтыков, «Локомотив»: нападающий, 11 августа 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 3 матча (69 минут);
  • 0 — в старте, 23 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0;
  • xA: 0,54;
  • Пасы под удар в среднем: 1
Даниил Шанталий
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
25 место

Даниил Шанталий, «Ростов»: полузащитник, 25 мая 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 2 матча (172 минуты);
  • 2 — в старте, 86 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 1.

Перехваты: 1.

Егор Погостнов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
26 место

Егор Погостнов, «Локомотив»: защитник, 1 марта 2004 года (21 год)

На поле:

  • 1 матч (90 минут);
  • 1 — в старте, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 2.

Перехваты: 3.

Выигранные верховые единоборства: 5.

Мохаммад Джавад Хоссейнеджад
Фото: ФК «Динамо» Мх
27 место

Мохаммад Джавад Хоссейнеджад, «Динамо Мх: полузащитник, 26 июня 2003 года (21 год)

На поле:

  • 8 матчей (209 минут);
  • 2 — в старте, 26,1 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+1.

  • xG: 0,35;
  • xA: 0,73;
  • Удары в среднем: 0,88.
Сергей Бабкин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
28 место

Сергей Бабкин, «Крылья Советов»: полузащитник, 25 сентября 2002 года (22 года)

На поле:

  • 9 матчей (686 минут);
  • 9 — в старте, 76,2 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 12.

Перехваты: 12.

Выигранные верховые единоборства: 3.

Никита Ермаков
Фото: ФК «Пари НН»
29 место

Никита Ермаков, «Пари НН»: полузащитник, 19 января 2003 года (22)

На поле:

  • 7 матчей (469 минут);
  • 6 — в старте, 67 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+1.

  • xG: 0,28;
  • xA: 0,59;
  • Пасы под удар в среднем: 0,57.
Андрей Ивлев
Фото: ФК «Факел»
30 место

Андрей Ивлев, «Факел»: полузащитник, 21 ноября 2006 года (18 лет)

На поле:

  • 9 матчей (314 минут);
  • 3 — в старте, 34,9 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+1.

  • xG: 0,11;
  • xA: 0,23;
  • Пасы под удар в среднем: 0,44.
Владислав Шитов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
31 место

Владислав Шитов, «Крылья Советов»: нападающий, 7 мая 2003 года (21 год)

На поле:

  • 7 матчей (86 минут);
  • 0 — в старте, 12,3 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,64;
  • xA: 0,74;
  • Удары в среднем: 0,43.
ФК «Акрон»
Фото: Дмитрий Пестряков
32 место

Дмитрий Пестряков, «Акрон»: полузащитник, 8 декабря 2006 года (18 лет)

На поле:

  • 7 матчей (381 минута);
  • 3 — в старте, 54,4 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,18;
  • xA: 0,29;
  • Удары в среднем: 0,85.
Егор Смелов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
33 место

Егор Смелов, «Динамо» Москва: полузащитник, 11 марта 2005 года (20 лет)

На поле:

  • 1 матч (61 минута)
  • 1 — в старте, 61 минута в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,01;
  • xA: 0,06;
  • Передачи под удар: 2.
Данила Хотулёв
Фото: ФК «Оренбург»
34 место

Данила Хотулёв, «Оренбург»: защитник, 1 октября 2002 года (22)

На поле:

  • 2 матча (180 минут);
  • 2 — в старте, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 7.

Перехваты: 2.

Выигранные верховые единоборства: 4.

Фото: ФК «Рубин»
35 место

Велдин Ходжа, «Рубин»: полузащитник, 15 октября 2022 года (22 года)

На поле:

  • 10 матчей (411 минут);
  • 4 — в старте, 41,1 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 2+0.

Отборы: 11.

Перехваты: 1.

Выигранные верховые единоборства: 6.

Алекса Джурасович
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
36 место

Алекса Джурасович, «Акрон»: полузащитник, 23 декабря 2022 года (22 года)

На поле:

  • 10 матчей (900 минут);
  • 10 — в старт, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 18.

Перехваты: 10.

Выигранные верховые единоборства: 11.

Кирилл Данилин
Фото: ФК «Акрон»
37 место

Кирилл Данилин, «Акрон»: нападающий, 13 ноября 2022 года (22 года)

На поле:

  • 9 матчей (531 минута);
  • 3 — в старте, 54,4 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,29;
  • xA: 1,27;
  • Пасы под удар в среднем: 1,44.
Саид Сахархизан
Фото: ФК «Оренбург»
38 место

Саид Сахархизан, «Оренбург»: нападающий, 26 июня 2003 года (21 год)

На поле:

  • 10 матчей (639 минут);
  • 8 — в старте, 63,9 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 2+0.

  • xG: 1,14;
  • xA: 0,15;
  • Удары в среднем: 0,9.
Михаил Щетинин
Фото: ФК «Факел»
39 место

Михаил Щетинин, «Факел»: полузащитник, 8 июля 2005 года (19 лет)

На поле:

  • 6 матчей (246 минут);
  • 3 — в старте, 41 минута в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 8

Перехваты: 7.

Выигранные верховые единоборства: 5.

Ян Джапо
Фото: ФК «Динамо» Мх
40 место

Ян Джапо, «Динамо» Мх: защитник, 17 сентября 2002 года (22 года)

На поле:

  • 8 матчей (502 минуты);
  • 6 — в старте, 62,8 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 1+0.

Отборы: 13.

Перехваты: 6.

Пасы под удар: 0,75.

Артём Касимов
Фото: ФК «Оренбург»
41 место

Артём Касимов, «Оренбург»: защитник, 17 апреля 2003 года (21 год)

На поле:

  • 5 матчей (450 минут);
  • 5 — в старте, 90 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 16.

Перехваты: 7.

Выигранные верховые единоборства: 15.

Абакар Гаджиев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
42 место

Абакар Гаджиев, «Динамо» Мх: полузащитник, 31 декабря 2003 года (21 год)

На поле:

  • 9 матчей (298 минут);
  • 2 — в старте, 33,1 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,2;
  • xA: 0,06;
  • Удары в среднем: 0,89.
Александр Коваленко
Фото: ФК «Оренбург»
43 место

Александр Коваленко, «Оренбург»: полузащитник, 8 августа 2003 года (21 год)

На поле:

  • 9 матчей (411 минут);
  • 5 — в старте, 45,7 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,10;
  • xA: 0,15;
  • Пасы под удар в среднем: 0,22.
Ярослав Михайлов
Фото: ФК «Оренбург»
44 место

Ярослав Михайлов, «Оренбург»: полузащитник, 28 апреля 2003 года (21 год)

На поле:

  • 9 матчей (704 минуты);
  • 8 — в старте, 78,2 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+1.

  • xG: 0,14;
  • xA: 0,15;
  • Пасы под удар в среднем: 0,44.
Педро
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
45 место

Педро, «Зенит»: нападающий, 5 февраля 2006 года (19 лет)

На поле:

  • 9 матчей (267 минут);
  • 2 — в старте, 29,7 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,26;
  • xA: 0,26;
  • пасы по удар в среднем: 0,56.
Илья Кирш
Фото: ФК «Динамо» Мх
46 место

Илья Кирш, «Динамо» Мх: защитник, 21 сентября 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 2 матча (156 минут);
  • 2 — в старте, 78 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 3.

Перехваты: 2.

Выигранные верховые единоборства: 2.

Максим Шнапцев
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
47 место

Максим Шнапцев, «Пари НН»: защитник, 19 апреля 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 2 матча (159 минут);
  • 2 — в старте, 79,5 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 3.

Перехваты: 4.

Выигранные верховые единоборства: 0.

Семён Столбов
Фото: ФК «Оренбург»
48 место

Семён Столбов, «Оренбург»: защитник, 25 февраля 2003 года (22 года)

На поле:

  • 2 матча (111 минут);
  • 1 — в старте, 55,5 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 5.

Перехваты: 0.

Выигранные верховые единоборства: 0.

Сергей Грибов
Фото: ФК «Акрон»
49 место

Сергей Грибов, «Акрон»: нападающий, 10 февраля 2005 года (20 лет)

На поле:

  • 3 матча (105 минут);
  • 1 — в старте, 35 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0;
  • xA: 0;
  • Удары в среднем: 0.
Ульви Бабаев
Фото: ФК «Крылья Советов»
50 место

Ульви Бабаев, «Крылья Советов»: нападающий, 30 марта 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 7 матчей (77 минут);
  • 0 — в старте, 11 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,49;
  • xA: 0,42;
  • Удары в среднем: 0,71.
Кирилл Зинович
Фото: ФК «Динамо» Мх
51 место

Кирилл Зинович, Динамо» Мх: полузащитник, 5 марта 2003 года (22 года)

На поле:

  • 8 матчей (150 минут);
  • 1 — в старте, 18,8 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,41;
  • xA: 0,13;
  • Удары в среднем: 0,88.
Хуан Камило Кастильо
Фото: ФК «Пари НН»
52 место

Хуан Камило Кастильо, «Пари НН»: защитник, 3 октября 2002 года (22)

На поле:

  • 2 матча (132 минуты);
  • 2 — в старте, 66 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

Отборы: 3.

Перехваты: 1.

Выигранные верховые единоборства: 2.

Эмирджан Гюрлюк
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
53 место

Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»: нападающий 15 октября 2003 года (21 год)

На поле:

  • 8 матчей (244 минуты);
  • 2 — в старте, 30,5 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,5;
  • xA: 0,38;
  • Удары в среднем: 0,75.
Казымджан Караташ
Фото: ФК «Оренбург»
54 место

Казымджан Караташ, «Оренбург»: защитник, 16 января 2003 года (22)

На поле:

  • 8 матчей (688 минут);
  • 8 — в старте, 86 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+1.

  • Удары в среднем: 0,88.
  • Пасы под удар в среднем: 0,88.
Алексей Барановский
Фото: ФК «Оренбург»
55 место

Алексей Барановский, «Оренбург»: полузащитник, 25 января 2005 года (20 лет)

На поле:

  • 6 матчей (72 минуты);
  • 0 — в старте, 12 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,24;
  • xA: 0,04;
  • Удары в среднем: 0,5.
Сауль Гуарирапа
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
56 место

Сауль Гуарирапа, ЦСКА: нападающий, 18 октября 2002 года (22 года)

На поле:

  • 9 матчей (358 минут);
  • 3 — в старте, 39,8 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 1,46;
  • xA: 0,26;
  • Удары в среднем: 0,67.
Мозес Кобнан Дэвид
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
57 место

Мозес Кобнан Дэвид, «Краснодар»: нападающий, 10 сентября 2022 года (22 года)

На поле:

  • 6 матчей (93 минуты)
  • 0 — в старте, 15,5 минуты в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,43;
  • xA: 0,02;
  • Удары в среднем: 1.
Хорди Томпсон
Фото: ФК «Оренбург»
58 место

Хорди Томпсон, «Оренбург»: нападающий, 10 августа 2004 года (20 лет)

На поле:

  • 5 матчей (75 минут);
  • 1 — в старте, 15 минут в среднем.

Голы и ассисты: 0+0.

  • xG: 0,02;
  • xA: 0,27;
  • Удары в среднем: 0,2.
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