Топ-события субботы: «Локо» — «Динамо» в РПЛ, Мирра в Индиан-Уэллсе, бой Милохина и хоккей

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Посмотреть все события 15 марта в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Мирра Андреева (Россия, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Индиан-Уэллс, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до второго финала «тысячника» подряд?

Юная Мирра Андреева продолжает победную серию, начатую ещё на турнире WTA-1000 в Дубае. Теперь, чтобы оказаться в решающем матче аналогичного соревнования в Индиан-Уэллсе, ей необходимо справиться с Игой Швёнтек из Польши. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами. В 1/4 финала Цинциннати-2024 сильнее была Ига, а в 1/4 финала Дубая-2025 — Мирра. Победительница нового матча далее сразится за титул с кем-то из пары Арина Соболенко — Мэдисон Киз.

🏀 4:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чем закончится встреча европейских суперзвёзд?

Травма Леброна Джеймса сильно сказалась на «Лос-Анджелес Лейкерс». Хоть Лука Дончич и отдаёт все свои силы на паркете, но три поражения кряду говорят сами за себя! «Денвер Наггетс» нестабилен в последнее время, однако это связано со сложным календарём, в котором было много топовых соперников. К тому же все знают, как сложно играть с Николой Йокичем и компанией в Колорадо. Удастся ли Дончичу преподнести сюрприз одному из главных фаворитов в борьбе за MVP?

🏎 8:00: Формула-1 2025. Этап 1, Гран-при Австралии. Квалификация

Интрига: кто начнёт сезон быстрее всех?

Всю зиму мы гадали, какая команда окажется быстрее всех на стартовых Гран-при чемпионата-2025. И вот квалификация в Мельбурне наконец даст сколько-нибудь обоснованный ответ. Подтвердит ли звание фаворита «Макларен», бросит ли ему вызов Леклер на «Феррари»? А может, укротят мягкие шины в «Мерседесе» или очередное чудо сотворит Ферстаппен на “Ред Булл»? В конце концов, было бы странно списывать со счетов Льюиса Хэмилтона за рулём второй «Феррари». В общем, максимально интригующе! Заодно чуть лучше узнаем расклады в середине пелотона, где вообще ничего не понятно и очень многое будет зависеть от мельчайших деталей. В общем, заводите будильники!

🎯 🥇 12:00: Биатлон, чемпионат России, одиночная смешанная эстафета

Интрига: кто станет новым чемпионом России в сингл-миксте?

В 2024 году сингл-микст на чемпионате России выиграла Тюменская область в составе Виктории Сливко и Евгения Гараничева. Сейчас оба биатлониста не побегут гонку на ЧР-2025: Гараничев завершил карьеру, Сливко пропускает гонки из-за болезни. В отсутствие этих ребят главные фавориты — Антон и Динара Смольские. Вот только чемпионами России белорусам не стать, интересно, кто же тогда возьмёт титул?

⛸️ 12:00: Фигурное катание, Кубок Первого канала

Интрига: какая команда захватит лидерство?

Кубок Первого канала считается одним из самых любимых турниров как для публики, так и для самих фигуристов. Особенно зрелищными на этих соревнованиях считаются конкурсы и различные эстафеты, в которых принимают участие все члены команды.

В первый соревновательный день пары, мужчины и женщины представят короткие программы. Также пройдёт конкурс мастерства на льду. Капитанами команд стали Александра Трусова (белые), Анна Щербакова (синие) и Алина Загитова (красные).

🎿 13:30: Лыжи, Кубок мира, 10-й этап, женщины, классический стиль, 20 км

Интрига: возьмёт ли Йохауг реванш за ЧМ-2025?

В Хольменколлене на этапе Кубка мира у Терезе Йохауг будет шанс чуть подсластить горькую пилюлю с ЧМ-2025, на котором она осталась без медалей. В разделке на 20 км классикой именно она главный фаворит. Стартует и её главная обидчица в Тронхейме шведка Эбба Андерссон. Интересно, сможет ли Терезе выиграть на этот раз?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: укрепят ли уфимцы позиции в борьбе за топ-2?

Разница между вторым и третьим местом на Востоке в этом году велика как никогда: одно гарантирует тебе «Сибирь» или «Адмирал», а на другом ты получишь топ-клуб. Поэтому последние матчи регулярки для многих клубов нельзя потратить на подготовку к плей-офф. «Салават» очень мощно играет дома, и это может помочь уфимскому клубу, но и минчане совсем недавно доминировали в КХЛ.

🎯🥇 15:35: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап, масс-старты, женщины, 12,5 км и мужчины, 15 км

Интрига: оторвётся ли в борьбе за титул Пройс?

Немецкая биатлонистка нащупывает прежние кондиции и уже заехала на подиум в Поклюке. Тем самым ей удалось упрочить лидерство в тотале Кубка мира. Но упрочить — не значит оторваться и решить проблему. Её главная соперница — Лу Жанмонно — всё так же ходит по пятам и в хорошо любимой ей контактной дисциплине готова дать бой. Но сможет ли Пройс оказаться выше француженки в этой борьбе?

А вот интриги, похоже, не будет в мужской части соревнований. Йоханнес Бё заболел, а значит, все карты оказались в руках Стурлы Легрейда, который уже в Словении решит все основные вопросы с победой в общем зачёте.

🎿 16:00: Лыжи, Кубок мира, 10-й этап, мужчины, классический стиль, 20 км

Интрига: будет ли Клебо таким же терминатором, как в Тронхейме?

Главную задачу на сезон, да и на карьеру Йоханнес Клебо выполнил — шесть из шести золотых на домашнем чемпионате мира. Конечно, он не откажется и от победы в общем зачёте Кубка мира. Для этого ему даже не нужно быть таким же терминатором, как в Тронхейме, а просто стабильно находиться в топ-6. Но перед своими болельщиками Йоханнес вряд ли будет бежать «на расслабоне».

⚽️ 17:00: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», РПЛ, 21-й тур

Интрига: ситуация в битве за выживание перевернётся?

С виду невзрачный, но по факту крайне важный матч. Пока «Крылья» 10-е в таблица, Махачкала — 13-я. Но команды разделяет всего одно очко, и победа дагестанского клуба подбросит его вверх и опустит соперника вниз. Очевидно, успех жизненно необходим и тем, и другим. Тем более в последнее время результаты у них совсем не стабильные. «Динамо» не выигрывает уже пять туров, а «Крылья» после впечатляющей ничьей с «Краснодаром» влетели в дерби «Акрону».

🏒 17:00: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как закончится битва за второе место Запада?

На Западе дела обстоят не менее весело, чем на Востоке. Пара «Локомотива» и «Торпедо» уже стала официальной, однако места со второго по седьмое ещё могут поменяться самым причудливым образом. Впрочем, ЦСКА и бело-голубым уже вряд ли грозит потеря домашней площадки в первом раунде: сейчас они играют за второе место Запада, которое в теории может вывести на питерский СКА.

🏉 17:15: Регби. Кубок шести наций. 5-й тур. Италия — Ирландия, Уэльс — Англия, Франция — Шотландия

Интрига: кто же одержит победу в Кубке шести наций?

Перед финальным раундом Кубка шести наций – 2025 делать ставки на победителя затруднительно: слишком много переменных. Ирландцы сильно подпортили себе шансы на первое место, проиграв в Дублине Франции. Но, учитывая состав на субботнюю игру, похоже, решили напоследок катком пройтись по сборной Италии. Правда, победа им не сильно поможет, если Франция выиграет у Шотландии. Англичанам для титула также необходимо выигрывать в своей встрече и ждать поражения французов. А «трёхцветным», пусть и без Дюпона, нужно просто победить. Играть они будут дома, но против Шотландии – команды настроения, в хороший день способной создать французам проблемы. Ну и не стоит забывать про бонусные очки за попытки, так что абсолютно все команды будут пытаться занести больше четырёх: кто-то – ради чемпионства, а кто-то – чтобы не занять последнее место!

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 29-й тур

Интрига: битва за Лигу чемпионов

До сих пор сложно осознать, что «Сити» участвует не в чемпионской гонке, а в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов, которая в этот раз вообще не гарантирована. Команда Гвардиолы пока пятая с 47 очками, «Брайтон» — седьмой, но отстаёт всего на одно очко. Хорошая новость в том, что Англия, судья по всему, получит пять путёвок в главный еврокубок, так что шансов у претендентов стало побольше. И тем не менее терять очки не стоит никому. «Сити» предстоит играть дома — на бумаге фаворит. А как будет на самом деле?

🥊 19:00: Даня Милохин (Россия) — Василе Жосан (Молдавия), FEA Championship

Интрига: сможет ли российский блогер закрепить дебютный успех?

15 марта в Кишинёве (Молдавия) состоится вечер бокса FEA Championship, который стартует в 18:00 мск. Он вызывает интерес, поскольку в карде значится бой российского блогера – Дани Милохина. Звезда интернета проведёт свой второй поединок. А новым соперником станет Василе Жосан. Блогер выступит у себя на родине. Дебют Милохина в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Теперь Даню ждёт новое испытание в ринге.

⚽️ 19:30: «Локомотив» Москва — «Динамо» Москва, РПЛ, 21-й тур

Интрига: как завершится московское дерби?

Матч двух московских команд — уже интересно. А тут они ещё и прямые конкуренты в таблице. «Динамо» (39 очков) — четвёртое, «Локо» (37) — пятый. Амбиции понятны: оба клуба хотят как минимум залезть в тройку. Тем более «Спартак» в этом туре играет с «Зенитом» — не исключена потеря очков. А для «Локо» это точно особенный шанс: дерби домашнее, и победа позволит и «Динамо» обойти, и со «Спартаком» потенциально сравняться по очкам.

⚽️ 20:30: «Вильярреал» — «Реал» Мадрид, Примера, 28-й тур

Интрига: «Реал» снова провалится на выезде?

Чемпионская гонка в Испании удивляет. Вот смотришь на «Реал»: второе место, высокая плотность, команда явно претендует на золото. А потом видишь результаты и понимаешь, что в выездных матчах с «Мадридом» что-то не так. Проигрыш «Эспаньолу», ничья с «Осасуной», поражение от «Бетиса» — всё это результаты последних полутора месяцев. Теперь предстоит играть не просто в гостях, а с претендентом на выход в Лигу чемпионов. «Вильярреал» в прошлом туре влетел «Алавесу», так что мотивации исправиться перед своими болельщиками будет предостаточно.

⚽️ 21:00: «Анже» — «Монако», Лига 1, 26-й тур

Интрига: Головин вернётся и поможет своей команде?

«Монако» ещё относительно недавно можно было назвать претендентом на чемпионство. Ладно, «ПСЖ» оторвался, но монегаски теперь даже не вторые, а четвёртые — выше поднялись «Марсель» и «Ницца». Задача — теперь хотя бы удержаться в топ-4, хотя и это никто не гарантирует — у «Лилля», к примеру, столько же очков. Очень кстати сейчас пришёлся бы Головин. Он как раз восстановился после мышечной травмы и накануне вернулся к тренировкам в общей группе. Не факт, что его здоровьем станут рисковать, но вдруг Головину всё же придётся выйти против «Анже» хотя бы на замену? Придётся тащить.

🏒 22:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 марта 2025, суббота. 22:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как клуб из Нью-Джерси сыграет без травмированных лидеров?

«Нью-Джерси» в концовке сезона получил тяжёлые потери: вне игры остаются лидер клуба Джек Хьюз, основной атакующий защитник Даги Хэмилтон и ведущий домосед Йонас Зигенталер. Впрочем, отрыв от зоны плей-офф у «дьяволов» уже достаточно велик, чтобы удержать его и с такими потерями, а «Питтсбургу» сейчас скорее нужно играть ради высокого драфт-пика летом.