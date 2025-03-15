«Игроки «Факела» гримасничали, кричали разные слова». Лусиано Гонду снова тащит «Зенит»

Лусиано Гонду крутейше залетел в РПЛ. Не каждому новичку удаётся забить четыре гола в трёх стартовых матчах. В том числе победный — ЦСКА. Пока общественность ждала, что Матео Кассьерра вновь вернёт результативность или Александр Соболёв наберёт форму, аргентинец раз за разом оказывался в составе и приносил пользу.

В том числе — в недавнем скандальном матче в Воронеже, где Лусиано сделал 1+1+1 (гол, пас, заработанное удаление для соперника). Мы поговорили с аргентинцем о его первых семи месяцах в России.

Адаптация в Санкт-Петербурге, дебют и отличия России от Аргентины

— Ты уже полгода в России. Есть ли вещи в быту или в футболе, которые до сих пор удивляют?

— Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитаны и общаются с уважением друг к другу. Каждый раз, когда иду гулять, сталкиваюсь с чем-то новым. Вчера был на баскетболе, и мне понравилось!

— Что оказалось самым сложным в привыкании к новой стране и культуре?

— Перед приездом мы с женой обсуждали погоду, что зимой дни кажутся короткими и быстрее пролетают. К этому мы ещё не привыкли, но потихоньку осваиваемся. Ждём, когда наступит тепло, чтобы больше гулять.

— Со стороны показалось, что ты довольно быстро адаптировался ко всему. Это было видно и на поле. Что тебе больше всего помогло?

— Всё понемногу. Хорошо, что есть латиноамериканские игроки в команде, русские ребята и персонал тоже открытые — все они помогают быстрее адаптироваться. Естественно, главное — доверие команды, тренерского штаба. От этого становишься лучше.

Лусиано Гонду празднует гол с партнёрами по команде Фото: fc-zenit.ru

— Как ты сейчас объяснишь столь яркий дебют, когда ты забил четыре мяча в трёх матчах? Соперники просто не знали, чего от тебя ожидать?

— От каждого, кто приходит в клуб, всегда большие ожидания. Каждый рассчитывает на скорую адаптацию и быстрое попадание в состав. Но, если честно, считаю, что мне чуть-чуть повезло так хорошо начать. Для нападающего это очень важно. Хотя понятно, что после стартового отрезка я был не в лучшей форме, некоторые игры провёл не на своём уровне. Сейчас у нас были отличные сборы. Надеюсь провести остаток сезона хорошо.

— Но ты предполагал, что сразу станешь основным?

— Каждый футболист при переходе в новый клуб хочет сразу проявить себя. Повторюсь, мне повезло, что тренер сразу поверил в меня и дал такую возможность. Но в любом случае не могу сказать, что я показывал свою лучшую форму осенью. Так или иначе каждому новичку нужно привыкнуть к городу, команде, пройти адаптацию. После этого можно уже увидеть разницу на поле.

— Насколько сильно изменилась твоя роль на поле по сравнению с аргентинским периодом карьеры? Пришлось ли что-то в себе менять и перестраивать?

— Чемпионаты разные, стиль игры команд отличается. Здесь больше играешь с мячом, в Аргентине приходилось больше прессинговать, и акцент делался на физические качества. «Зенит» — большая европейская команда и клуб, мы всегда стараемся доминировать на поле, играть первым номером. Это другой стиль. Но мне он очень нравится. Главное — приносить пользу команде, за которую играю сейчас.

— Насколько сильно методика работы тренеров в России отличается от Аргентины? Сказывается ли менталитет?

— Считаю, что каждый из нас чувствует, когда он играет хорошо или плохо. Для этого не нужно слов тренера. И так работает в любой стране. Главное — осознать это и продолжить работу. Когда мне тяжело — а такое бывало — я могу поговорить с партнёрами по команде или с кем-то из тренерского штаба: все в команде и весь персонал открыты к тебе, всегда могу обратиться к ним. Они видят, когда у тебя какие-то проблемы. И помогают решить.

Сергей Семак и Лусиано Гонду Фото: fc-zenit.ru

— К слову, о проблемах: после яркого старта ты забил только два гола в последующих 10 матчах РПЛ. При том что в большинстве случаев выходил в стартовом составе. Почему так получилось?

— Такое бывает на протяжении сезона. Сложно провести все матчи на одинаковом уровне. А в двух играх мне помог забить VAR (смеётся). Такие моменты бывают. Нападающих всегда критикуют, если у них долгая серия без голов. Но я первый, кто хочет совершать результативные действия. Очень надеюсь в оставшейся части сезона забивать голы и приносить пользу команде.

Провал в декабре, судейство, уход Клаудиньо и русский язык

— Что произошло с командой в декабре? Поражения от «Акрона» и «Крыльев» откинули «Зенит» с первого места: это случайность или было что-то закономерное?

— Против нас все играют с большой самоотдачей. Это очевидный факт. Мы чемпионы, и все хотят забрать у нас очки. Такова реальность. Если бы даже в этих матчах сыграли вничью, вряд ли нас устроил бы результат. Каждый из нас знает на поле, что ему делать. Мы осознаём, что плохо закончили год, и именно поэтому сейчас хотим всё исправить.

— Одна из важных тем первой части сезона в России — судейство. Как ты оценишь его по сравнению с чемпионатом Аргентины? Российские тренеры часто критикуют работу арбитров, говоря о разных трактовках. Заметил подобное?

— У РПЛ и РФС есть программа судейских семинаров для команд: недавно и к нам приезжал специалист, разбирали разные моменты. Отмечу, что был игровой эпизод со мной и футболистом «Краснодара», когда он нарушал правила: был интересный анализ, и там должна была быть красная карточка. Все сошлись во мнении, что арбитры тоже ошибаются. Но не думаю, что они делают это намеренно. Естественно, хотелось бы, чтобы говорили об игре команд, а не про судейство.

— Зимой «Зенит» покинули Клаудиньо и Артур. Зато пришёл Луис Энрике. В медиа называли происходящее большой перестройкой и даже революцией. Как ты сам это воспринимал, находясь внутри?

— Мы футболисты — наше дело тренироваться и слушать, что говорит тренерский штаб. Мы продолжаем так же работать на тренировках, чтобы соответствовать статусу «Зенита». Очевидно, все игроки разные. Но пришёл Луис, который будет делать всё, чтобы команда была лучше. Футболисты разные, однако наша манера не изменится. Мы будем играть, как раньше — на победу в каждом матче. Мы гнём свою линию и работаем.

— Некоторые игроки «Зенита» говорили, что Клаудиньо эмоционально выгорел. Ты чувствовал подобное с его стороны?

— У меня с Клаудиньо хорошие отношения. У каждого человека наступает момент, когда необходимы перемены. Я буду рад за него, если у него получится в другой команде, потому что это очень хороший игрок. Без сомнений, если ты находишься в команде, ты должен отдаваться на все 100%. Вероятно, Клаудиньо уже не мог этого гарантировать.

Клаудиньо в «Зените» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— С кем в «Зените» ты больше всего сблизился за это время? С кем проводишь свободное время?

— В основном с Вильмаром и Матео (Барриосом и Кассьеррой. — Прим. «Чемпионата»), так как мы говорим на одном языке. С бразильцами и русскими ребятами тоже стараюсь общаться, но мы не говорим на одном языке, и это немного усложняет.

— Как у тебя с русским языком?

— Пока что большого прогресса нет, однако я стараюсь. Постепенно узнаю больше слов на русском, которые могу использовать уже в быту, на тренировках и в матчах. Ранее ещё начал изучать английский язык, хочу довести до конца и полностью понимать. Затем буду усиленно учить русский.

В чём сила «Спартака», тот самый матч с «Факелом» и аргентинская мечта

— Зимой вокруг «Зенита» было много слухов: Саласар, Перейра, другие игроки. Расстроен, что никто из них не перешёл в «Зенит»?

— Конечно, они помогли бы команде выполнить задачу — стать чемпионом. Не получилось, но задачи это не отменяет.

— Зато из чемпионата Аргентины приехал Пабло Солари, но стал игроком «Спартака». Ты пересекался и с ним, и с Барко в чемпионате Аргентины. Как можешь оценить этих игроков на поле?

— Знаком с одним и с другим. С Солари играли вместе за сборную, он мой хороший друг. Мы разговаривали с ним, прежде чем он приехал в Россию. Рассказывал ему про лигу и страну. Пабло своей игрой способен и попытается помочь «Спартаку» в атаке, но наша задача — не допустить этого. Он очень быстрый и техничный. А Барко уже продемонстрировал свои навыки в первой части сезона.

Пабло Солари Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— «Спартак» — главный конкурент в борьбе за чемпионство? Вы ведь совсем скоро встретитесь.

— Сразу после приезда понял, насколько «Спартак» принципиальный соперник. Поэтому, конечно, понимаю, что очередной матч будет непростым. Мне особенно нравится участвовать в таких встречах, ведь их называют «класико». А что касается конкуренции, «Спартак» и «Краснодар» так же, как и мы, находятся наверху таблицы. «Динамо», «Локомотив» — тоже рядом. Эти команды похожи на нас, они пытаются доминировать, прессинговать. Мы должны быть готовы ментально и физически на 100%, когда будем играть против них. Мы должны быть наверху.

— После твоего отъезда друзья-футболисты часто спрашивают о России?

— Часто. Друзьям, журналистам интересно узнать, в чём разница между странами, какой уровень у чемпионата России. В «Зените» было много аргентинских игроков. Но когда приехал сюда, удивился, что в РПЛ играет так много хороших футболистов. Есть конкуренция. РПЛ — очень сильная лига.

— Нынешний состав команды обязан побеждать в двух турнирах?

— Конечно, клуб требует, чтобы мы стали чемпионами и выиграли Кубок. Если добьёмся этого, то я завоюю свои первые титулы. Исполню мечту.

— Как оценишь возобновление чемпионата для «Зенита»? Ведь встреча с ЦСКА была действительно непростой.

— С ЦСКА всегда получаются тяжёлые матчи. Даже осенью, когда я забил и мы победили, было нелегко. Также зимой наша встреча закончилась со счётом 2:2. Могу сказать, что команда интенсивная, сильная. Пьянич добавляет им мощи. Думаю, у нас были шансы победить.

— Потом был «Факел», где ты забил победный гол.

— Сложный матч. Прекрасно понимали, что будет тяжело. Ребята рассказывали, что в Воронеже никогда не бывает просто. Поэтому ожидали, что будет тяжёлая и вязкая игра. На искусственном газоне мяч по-другому себя ведёт, поэтому требовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Но считаю, что мы провели очень хороший матч. Победили и контролировали игру на протяжении всей встречи. Хоть и в большинстве не так хорошо удавалось всё контролировать. Счастлив, что смог забить, ведь давно не получалось. Плюс во втором тайме удалось отдать голевую передачу.

— Ты сыграл на позиции центрфорварда. Не самое частое явление.

— Мне комфортно на любой позиции в нападении. Конечно, отличаются функции, отличается манера, но моя задача — быть готовым помогать команде в любой роли. Поэтому было комфортно. В первом тайме играл чистого центрального нападающего. Во втором — вдвоём с Матео. В каждой из расстановок немного отличаются функции, однако основная задача сохраняется.

Лусиано Гонду в матче с «Факелом» Фото: fc-zenit.ru

— Вендел получил красную карточку, отвечая на выпад трибун. Ты разобрался, что это было?

— Действительно очень неприятная ситуация. С одной стороны, нас провоцировали, с другой — жест Вендела тоже не красит футбол. Наверное, эту ситуацию можно было пресечь, если внимательно следить за игрой и эпизодами. Вендел был очень расстроен, конечно. Потом он извинился перед командой, что не смог сдержать эмоций. Мы его поддержали, двигаемся дальше.

— У тебя по ходу матча были инциденты с игроками «Факела». Как это выглядело в твоих глазах?

— По моему мнению, игрок «Факела» вёл себя некрасиво, неспортивно: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать и кричать разные слова… Но позволю себе не поднимать тему оскорблений — всё разобрали на заседании КДК. Нужно двигаться дальше. Понятно, что всё это не красит футбол. Однако мы все должны оставаться профессионалами и уважать друг друга.

— Сейчас у команды трёхматчевая гостевая серия. Причём два города — без аэропорта. Насколько удалось привыкнуть к таким поездкам? Чувствуешь дискомфорт?

— Мне не привыкать — в Аргентине тоже мало аэропортов. Так что расстояниями меня не удивишь.

— Как оценишь встречу с «Ростовом» в Кубке?

— Очень сложная игра. Прекрасно понимали, как непросто играть на выезде в Ростове. Поле было не в лучшем состоянии, что тоже немного усложнило нам задачу. Игра получилась, как мне кажется, непростой и довольно равной для обеих команд. Во втором тайме у нас было больше подходов и опасных моментов — мы справедливо одержали победу. Очень важно было выиграть, хотя понятно, что есть ещё ответная игра. Конечно, хотелось на таком сложном выезде забрать победу и приехать домой в хорошем настроении.

— Впереди ещё более сложный выезд к «Спартаку»?

— Все отдают себе отчёт и прекрасно понимают, насколько важной будет эта игра, ещё и на выезде. «Спартак» — команда, которая ведёт борьбу в верхней части таблицы. Хорошо знаю, что встреча с ними — это если не самая, то одна из самых принципиальных игр для «Зенита». Могу сказать за себя, что я очень жду этот матч и уверен, что этого ждёт вся команда. Ожидание игры с такой вывеской — особенное чувство для всех. И, конечно же, из такой игры хочется выйти победителем. Каждый из нас настроен выдать свой лучший футбол, чтобы вместе забрать свои три очка и продолжить движение к нашей цели.

— Осенью ты говорил, что твоя мечта — играть в «Барселоне». Как считаешь, за это время ты сделал хотя бы небольшой шаг к этой цели?

— Всегда думаешь о чём-то большом, когда ты маленький. Но сейчас мы счастливы в Петербурге, моей жене тоже нравится в России. Так что рассчитываю провести в «Зените» много лет и принести клубу и болельщиком радость.

Лусиано Гонду с семьёй Фото: Из личного архива Лусиано Гонду

— Ты играл за олимпийскую сборную Аргентины, но не за основную. Как считаешь, в чём причина и реально ли тебе попасть в заявку на ЧМ-2026?

— Я должен много работать для этого. Попасть в сборную — главная мечта. В Аргентине много хороших нападающих: Альварес, Мартинес, Кастро, у которого не очень получается в «Болонье». Также есть Симеоне — это большой список игроков. Я буду делать всё возможное, чтобы поехать на чемпионат мира. Знаю, что за «Зенитом» следят по всему миру, игроки на слуху — многие уезжают в сборные. Поэтому я должен работать и показывать хороший футбол, развиваться, чтобы получить хотя бы один вызов в сборную и воспользоваться шансом.

— И главное. На твой взгляд, увидим ли мы там Лионеля Месси?

— Думаю, да. Когда я вижу его с мячом, всегда думаю, что сейчас что-то произойдёт. И это уже происходит 20 лет. У него остались ещё желание и силы, чтобы сыграть на ЧМ. Думаю, он поедет.