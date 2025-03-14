«Зенит» без лидера против «Спартака», испытание Дзюбы и другие интриги 21-го тура РПЛ

Совсем скоро из-за паузы на матчи сборных мы снова соскучимся по РПЛ. Но перед этим команды сыграют в 21-м туре. Рассказываем о его главных интригах.

Первыми встретятся две пока что худшие команды Премьер-Лиги — «Оренбург» и «Факел». Привет, матч жизни и эль-пластико: и те, и другие привыкли выступать на искусственных полях. Для хозяев это, пожалуй, последний шанс обозначить борьбу за сохранение прописки. Девять очков до зоны стыков — убийственное, тем не менее пока ещё не смертельное отставание. Если получится обыграть прямого конкурента и остальные тоже допустят осечки, появится хоть какая-то надежда.

Аналогично и для воронежцев: за последние восемь туров у них только четыре ничьих. Не в плюс зимний уход Евгения Маркова. С таким графиком сохранить прописку будет проблематично — «Ахмат» их весной уже обогнал. Тем более, по решению КДК, один домашний матч придётся провести без зрителей. По потерям из-за лишних карточек здесь 1:1: Малых и Якимов пригодились бы, однако посмотрят за игрой со стороны. Ещё один важный момент – будущее Дмитрия Пятибратова, чья отставка в 2023-м помогла клубу сохранить место в элите. При поражении от соседа по таблице воронежское руководство может пойти на повторение истории.

Далее на поле выйдут другие аутсайдеры — «Химки» и «Ахмат». Хотя по весенним грозненцам так и не скажешь. Они не только добыли четыре очка в противостоянии с далеко не слабыми «Рубином» и «Локомотивом», но и выпроводили из Кубка России «Краснодар». Который вообще-то играл основой. Сергей Ташуев по-настоящему перезарядил команду. Первая неприятная новость для химчан — возвращение Лечи Садулаева и Бернарда Бериши. Вторая — без них роль лидера взял на себя Максим Самородов.

«Химки» по составу точно не должны сражаться за выживание. Но пока всё именно так. Из-за бешеной формы «Ахмата» сложно представить, чем же подмосковная команда сможет козырять против грозненской. Самый явный вариант — потрясающая форма Никиты Кокарева, который 13 спасениями практически сохранил ничью с ЦСКА.

Продолжат субботу «Динамо» Мх и «Крылья Советов». Когда слышишь это сочетание, в памяти сразу всплывает махачкалинско-самарское противостояние в Кубке России. В октябре «Крылья» устроились на 3:0 к 43-й минуте, а на 90+1-й дагестанцы сравняли счёт. Можно повторить, пожалуйста? Не обязательно по счёту и исходу, просто по яркости.

В РПЛ и те, и другие давно не побеждали: у «Крыльев» одна ничья в трёх последних турах, у «Динамо» — три в пяти. Махачкалинцы расположились в зоне стыков. Самарцы — совсем рядом и впереди лишь на очко. Ещё и Александр Солдатенков жёлтых перебрал, травмирован Иван Олейников. Под угрозой дисквалификации на следующий тур Томас Гальдамес и Игорь Дмитриев — едва ли они хотят пропустить статусную домашнюю игру с «Локо».

Завершат первый игровой день «Локомотив» и его земляки из «Динамо». Четвёртая и пятая команды РПЛ. Но если отбросить турнирные дела, у динамовцев девятиматчевая серия без поражений в чемпионате — с пятью победами. У «Локо» же всего три очка в пяти турах. Держаться наверху получается благодаря убедительному первому кругу. И всё же раньше времени списывать парней Михаила Галактионова не стоит: многие так уже делали год назад, а потом случился финальный отрезок с 21 очком в 10 встречах.

«Динамо» между тем аккуратно пристроилось к лидирующей тройке. А ведь о его чемпионстве не говорят примерно с прошлой весны. На золотых перспективах, вполне вероятно, скажется длительная потеря Константина Тюкавина. Однако в динамовском дерби москвичи и без главного бомбардира забили четыре раза. Как иронично отметил сам Тюкавин, Ярослав Гладышев вовремя начал попадать по мячу и оформил 1+1. С «Локомотивом» не разучится?

Воскресенье откроет игра «Акрона» и ЦСКА. Главным действующим лицом здесь должен стать Дзюба — всё-таки он теперь лучший бомбардир в российской истории, получил вызов в сборную и на эмоциях вполне может снова показать класс. Проблема для Артёма в том, что армейцы его то и дело нейтрализуют: в 32 матчах с ними поражений было больше, нежели побед (12 против 11), да и забить удалось только три раза. Причём дважды — ещё в составе «Спартака».

Во встрече первого круга Дзюба не участвовал. Да и вряд ли бы помог набрать очки: москвичи забили четыре безответных гола. С ним тольяттинцы выступят успешнее? Есть сомнения, ведь, перестроившись на ромбовидную схему, ЦСКА заиграл интереснее. Что сказалось на результатах: повержены «Химки» и «Динамо» (в Кубке), да и «Зениту» в Петербурге было непросто (0:0).

Следом сойдутся «Рубин» и «Пари НН». И казанцы привыкли страдать в данном противостоянии: удалось обыграть нижегородцев только в этом сезоне, а ранее случились четыре поражения кряду. Вы наверняка помните тот сверхрезультативный матч. Вот как менялся его счёт: 1:0, 1:3, 2:3 и, наконец, 2:4. Да, тогда «Пари НН» тренировал Саша Илич. Но и при Викторе Гончаренко три последних выезда приводили к уйме пропущенных голов: 0:3 со «Спартаком», 0:4 с «Ростовом», 1:3 – с московским «Динамо». «Рубин» тоже снова раззабивается?

Впрочем, для казанцев не всё так просто. Из-за дисквалификации встречу посмотрят со стороны сразу трое лидеров: Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву и Мирлинд Даку. Такие потери не могут не сказаться.

Предпоследняя игра по порядку, но отнюдь не по значимости — южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром». Обе команды на ходу. Ростовчане не сникли без Валерия Карпина, всё-таки он их готовил весь зимний перерыв, и продолжают беспроигрышную серию в РПЛ с пятью победами и двумя ничьими. Краснодарцы же на прошлых выходных впервые с начала ноября взяли три очка, разгромив «Пари НН».

Сыграет ли в их противостоянии роль кубковая усталость? И те, и другие уступили. Но «Краснодар» при этом задействовал в матче с «Ахматом» основу, в то время как «Ростов» приберёг Комличенко, дал сыграть всего лишь по тайму Осипенко, Мелёхину, и Вахании с Суторминым. К слову, об Осипенко. Его гол «Оренбургу» стал седьмым в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Больше набирал только его величество «пушка страшная» Денис Колодин 18 лет назад (9). «Краснодар» от Максима тоже пострадает?

Ну и закроет тур один из главных матчей всего чемпионата — «Спартак» примет «Зенит». Важные дисквалификационные потери есть у обеих команд: петербуржцы лишились Вендела, москвичи — Дуарте. Парагвайца наверняка заменит Литвинов, а вот с бразильцем всё сложнее. В паре с Барриосом выйдет столь же прямолинейный Зделар? В центре поля окажется кто-то из номинальных левых защитников — Горшков или Сантос, которые куда лучше продвигают атаки? Или, как в играх с ЦСКА и «Спартаком», вообще центральный защитник Дркушич? Выбор у Сергея Семака непростой. Всё-таки надо будет сдерживать Барко с Умяровым.

Да и других интриг хватает. Как проявят себя против бывшей команды Глушенков и, если он выйдет на поле, Соболев? Отпразднуют ли гол? Сколько раз Александр нырнёт? Кто из проводящих шикарный сезон Мантуана и Маркиньоса окажется успешнее на одном фланге? Забьют ли первые официальные голы суперзвёздные новички — Энрике и Гарсия? Прекратятся ли наконец-то нулевые ничьи в данном противостоянии? А то уже три раза в четырёх последних матчах случились, что вряд ли кого-то радует. Догонят ли москвичи петербуржцев или действующий чемпион увеличит отрыв? Быстрее бы уже настал воскресный вечер!