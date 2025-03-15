Неочевидные интриги битвы «Спартака» и «Зенита»

Кто «висит» на жёлтых карточках? Прорвёт ли Соболева? За кем останется центр — за Барриосом или Умяровым?

Матчи «Спартака» и «Зенита» важны всегда. А завтрашний — особенно. К принципиальности противостояния прибавилась и подзабытая за последние годы турнирная мотивация. Чемпион отбросит преследователя на безопасное расстояние или тот, наоборот, подберётся ближе? Возможно, случится ничья в пользу «Краснодара»? Да и других интриг хватает. Мы собрали их вместе, чтобы ожидание было ещё волнительнее.

Как «Зенит» заменит Вендела?

Вендел Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Петербуржцы спокойно обыгрывали «Факел» и заодно, в том числе благодаря грамотной ротации, избегали дисквалификационных потерь. И тут Вендел отреагировал неприличным жестом на провокации трибун. Заменить его будет сложно. Есть несколько вариантов, и все они проигрывают по качеству:

как и в матчах с ЦСКА и «Ростовом», выпустить опорником номинального центрального защитника Ванью Дркушича. Обороне это, несомненно, поможет. Но качественным продвижением мяча здесь и не пахнет;

аналогично с Сашей Зделаром. Но именно такой вариант видится основным. Всё-таки «Зенит» что-то знал, когда подписывал вроде бы ненужного серба из ЦСКА;

чтобы добавить креатива в центре, там вполне мог бы сыграть кто-то из левых защитников — Дуглас Сантос или Юрий Горшков. Но едва ли Сергей Семак уберёт основного бразильца, когда по правому флангу «Спартака» будут носиться быстроногие и техничные Тео Бонгонда и/или Пабло Солари. Да и россиянин опорником не был давненько, хотя в начале чемпионата такая смена роли применялась.

Кем «Спартак» заменит Дуарте?

Алексис Дуарте Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Парагвайский защитник переживает уникальный сезон. Сначала Деян Станкович, к удивлению многих, в его услугах вообще не нуждался. Ходило множество слухов про трансфер в «Рубин». Однако с осени Алексис не только вернулся в основу, но и стал одним из ключевых игроков «Спартака». С ним в составе команда в РПЛ до выезда в Казань исключительно побеждала — то есть восемь раз. Стычка с Мирлиндом Даку случилась для красно-белых ну очень невовремя. Придётся обходиться без его надёжности и забросов на Манфреда Угальде.

Есть две альтернативы — Никита Чернов и Руслан Литвинов. Второй хорош под давлением и лучше пасует, да и при Станковиче выходит куда чаще. Но первый лучше борется с габаритными нападающими. Легковесность Руслана среди недели наглядно показал продавивший его в кубковом матче Артём Дзюба. Матео Кассьерра не столь же мощен. А вот Лусиано Гонду и тем более Александр Соболев — совсем наоборот. Кстати, о нём.

Как проявят себя против бывшей команды Глушенков и Соболев?

Александр Соболев и Максим Глушенков Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

Чувство реваншизма — страшная штука. Тот же Дзюба соврать не даст. Наверняка подтвердят это и Максим Глушенков с Александром Соболевым. Вот что говорил первый ещё в 2023 году: «Спартак» — перевёрнутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Всё, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон. Проведённое там время — одно из самых тяжёлых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать».

Второй же, как стало понятно из его интервью, не скрывал желания покинуть красно-белых аж с октября 2023-го. То есть практически год был если не обузой, то явно не самым мотивированным в команде. Пропустил начало нынешнего сезона.

Проблема для петербуржцев в том, что Глушенков после второй за чемпионат травмы пока так и не вернул форму, хотя в отсутствие Вендела его креатив жизненно необходим. А Соболев её и вовсе не набирал. 0 голов в РПЛ к марту — это вообще как? 495 минут было недостаточно.

Александр вышел в конце другого принципиального матча с ЦСКА и, кроме классических нырков, ничего не показал. Станет ли он симулировать в игре со «Спартаком»? А если наконец-то забьёт, отпразднует? Под легковесного Литвинова Соболев вполне может получить больше игрового времени.

Забьют ли впервые звёздные новички?

Луис Энрике/Ливай Гарсия Фото: ФК «Зенит»/ФК «Спартак»

В таких ключевых матчах разницу должны делать настоящие звёзды. И зимой обе команды таковых подвезли. «Зенит» отдал за Луиса Энрике € 33 млн, «Спартак» за Ливая Гарсию — € 18,7, перебив даже рекордное подписание Гуса Тиля. Бразилец уже забил красно-белым в зимнем товарищеском турнире. Получится ли повторить в официальном матче? С ЦСКА он не играл из-за недолеченного повреждения. В игре с «Факелом» был хорош: резво и успешно шёл в дриблинг, здорово пасовал как на короткие, так и на длинную дистанции, был предельно нацелен на ворота. Но всё равно не забил. А в Кубке с «Ростовом» больше всего запомнился стычкой с Николаем Поярковым.

Тринидадец провёл на новом месте три матча и пока не убедил. С «Оренбургом» Станкович пробовал его в паре центрфорвардов с Угальде в концовке, и эксперимент не удался. С «Рубином» Гарсия вышел спасать на второй тайм и отлично открывался под подачи с забросами. Но вот завершение подвело: четыре удара, все — мимо. С кубковым «Акроном» роль бомбардира вместо Ливая взял на себя Кристофер Мартинс.

В контексте Гарсии интересен и другой момент — рискнёт ли Станкович снова использовать его вместе с Угальде? Костариканцу удобнее быть единственным завершителем, да и в таком случае придётся оголять центр поля. Есть ли смысл отказываться от привычных 4-3-3? Кажется, только если «Спартак» будет уступать в счёте.

Кто будет королём середины — Умяров или Барриос?

Вильмар Барриос и Наиль Умяров Фото: РИА Новости

Какая же намечается битва опорников! Наиль Умяров проводит лучший сезон: входит в спартаковский топ-6 по проведённому на поле времени и топ-5 по средней оценке, грамотно скрепляет оборону с полузащитой, идеально взаимодействует с Эсекьелем Барко и развивает атаки. А помните, как Умяров заставил Сергея Семака в первом круге менять схему и выпускать в качестве опекающего Александра Ерохина, потому что остальные с Наилем не справлялись?

Барриос тоже в порядке и к тому же отдыхал в прошлые выходные, так как был риск получить четвёртую жёлтую карточку и нарваться на дисквалификацию. Да, с «Ростовом» колумбиец провёл все 90 минут. Но в сухом остатке у него за полмесяца, которые пройдут между встречами с ЦСКА и «Спартаком», не было другой практики. Стоит учитывать и привычного напарника Вильмара – креативного Вендела рядом не окажется. Когда с тобой в паре Зделар или Дркушич, сдерживать соперников проще.

А на фланге — Мантуан и Маркиньос?

Густаво Мантуан и Маркиньос Фото: РИА Новости

Другое ключевое столкновение. Оба бразильца в огне. Мантуан подтвердил уникальную универсальность и прочно занял правый фланг обороны, будто всю жизнь там и выступал. Высокая скорость позволяет блестяще страховать партнёров и перехватывать многие мячи — поинтересуйтесь хотя бы у футболистов ЦСКА. Плюс, как и подобает номинальному вингеру, он шикарно подключается к атакам и подаёт. «Зенит» всю зиму искал нового правого защитника и нашёл только Огнена Мимовича на роль дублёра. Кто-то расстроился из-за этого? Если смотреть на форму Мантуана, точно нет.

Козыри Маркиньоса тоже весомы. Его ни в коем случае нельзя оставлять один в один — без страховки этого парня сдержать крайне трудно. Как бы ни хвалили Мантуана, отборы — совсем не его лучшая сторона. Да и Олег Рябчук своему бразильцу в этой дуэли поможет. Хотя тот и сам прилично обороняется.

Не стоит забывать и про другую сторону поля. Даниил Денисов провалил матч с «Рубином». Дело даже не только в «привозе», когда спартаковца накрыл Руслан Безруков и Мирлинд Даку расстрелял Александра Максименко. Андрей Мостовой весной в большом порядке. Чего только стоят аж восемь заработанных фолов во встрече с «Факелом». Плюс в зону Денисова могут смещаться Глушенков с Энрике. Пока что правый фланг обороны видится слабым местом спартаковцев.

Кого потеряют тренеры из-за перебора жёлтых?

Игра предстоит сверхважная. И всё же не стоит забывать, что чемпионат продолжится. «Зениту» потом принимать «Рубин», «Спартаку» — гостить у «Ахмата». У петербуржцев в зоне риска с тремя жёлтыми находятся Нино, Зделар, Барриос, Мантуан и Гонду. Солидный набор! У москвичей он поменьше: Литвинов и Рябчук. Но это вовсе не значит, что их хотелось бы лишиться перед выездом в Грозный.

Не увидим ли мы снова 0:0?

Если исключить товарищеский зимний турнир, в трёх из четырёх последних матчей «Зенита» и «Спартака» зрители голов не увидели. Соперники уж больно опасаются друг друга, а сейчас ставки тем более как никогда высоки: ничья не станет смертельной для обеих сторон, а вот поражение ранит не только самолюбие. Значит ли это, что «сухари» одновременно засушат и Максименко, и Латышонок?

Здесь же можно вспомнить, когда «Спартак», во-первых, последний раз в рамках РПЛ побеждал «Зенит» дома — аж в 2017 году, тогда команды тренировали Массимо Каррера и Роберто Манчини. Во-вторых, давненько не было, что красно-белые дважды за сезон Премьер-Лиги не давали себя обыграть петербуржцам: в сезоне-2018/2019 расписали ничьи 0:0 и 1:1. Продолжатся или прервутся серии?