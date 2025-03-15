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Неочевидные интриги матча Спартака и Зенита, 16 марта 2025: футбол, Семак, Глушенков, Соболев, Умяров, Вендел, Дуарте

Неочевидные интриги битвы «Спартака» и «Зенита»
Георгий Илющенко
Неочевидные интриги битвы «Спартака» и «Зенита»
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Кто «висит» на жёлтых карточках? Прорвёт ли Соболева? За кем останется центр — за Барриосом или Умяровым?

Матчи «Спартака» и «Зенита» важны всегда. А завтрашний — особенно. К принципиальности противостояния прибавилась и подзабытая за последние годы турнирная мотивация. Чемпион отбросит преследователя на безопасное расстояние или тот, наоборот, подберётся ближе? Возможно, случится ничья в пользу «Краснодара»? Да и других интриг хватает. Мы собрали их вместе, чтобы ожидание было ещё волнительнее.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как «Зенит» заменит Вендела?

Вендел

Вендел

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Петербуржцы спокойно обыгрывали «Факел» и заодно, в том числе благодаря грамотной ротации, избегали дисквалификационных потерь. И тут Вендел отреагировал неприличным жестом на провокации трибун. Заменить его будет сложно. Есть несколько вариантов, и все они проигрывают по качеству:

  • как и в матчах с ЦСКА и «Ростовом», выпустить опорником номинального центрального защитника Ванью Дркушича. Обороне это, несомненно, поможет. Но качественным продвижением мяча здесь и не пахнет;
  • аналогично с Сашей Зделаром. Но именно такой вариант видится основным. Всё-таки «Зенит» что-то знал, когда подписывал вроде бы ненужного серба из ЦСКА;
  • чтобы добавить креатива в центре, там вполне мог бы сыграть кто-то из левых защитников — Дуглас Сантос или Юрий Горшков. Но едва ли Сергей Семак уберёт основного бразильца, когда по правому флангу «Спартака» будут носиться быстроногие и техничные Тео Бонгонда и/или Пабло Солари. Да и россиянин опорником не был давненько, хотя в начале чемпионата такая смена роли применялась.

Кем «Спартак» заменит Дуарте?

Алексис Дуарте

Алексис Дуарте

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Парагвайский защитник переживает уникальный сезон. Сначала Деян Станкович, к удивлению многих, в его услугах вообще не нуждался. Ходило множество слухов про трансфер в «Рубин». Однако с осени Алексис не только вернулся в основу, но и стал одним из ключевых игроков «Спартака». С ним в составе команда в РПЛ до выезда в Казань исключительно побеждала — то есть восемь раз. Стычка с Мирлиндом Даку случилась для красно-белых ну очень невовремя. Придётся обходиться без его надёжности и забросов на Манфреда Угальде.

Есть две альтернативы — Никита Чернов и Руслан Литвинов. Второй хорош под давлением и лучше пасует, да и при Станковиче выходит куда чаще. Но первый лучше борется с габаритными нападающими. Легковесность Руслана среди недели наглядно показал продавивший его в кубковом матче Артём Дзюба. Матео Кассьерра не столь же мощен. А вот Лусиано Гонду и тем более Александр Соболев — совсем наоборот. Кстати, о нём.

Как проявят себя против бывшей команды Глушенков и Соболев?

Александр Соболев и Максим Глушенков

Александр Соболев и Максим Глушенков

Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

Чувство реваншизма — страшная штука. Тот же Дзюба соврать не даст. Наверняка подтвердят это и Максим Глушенков с Александром Соболевым. Вот что говорил первый ещё в 2023 году: «Спартак» — перевёрнутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Всё, что было в «Спартаке», хочу забыть как страшный сон. Проведённое там время — одно из самых тяжёлых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать».

Второй же, как стало понятно из его интервью, не скрывал желания покинуть красно-белых аж с октября 2023-го. То есть практически год был если не обузой, то явно не самым мотивированным в команде. Пропустил начало нынешнего сезона.

Проблема для петербуржцев в том, что Глушенков после второй за чемпионат травмы пока так и не вернул форму, хотя в отсутствие Вендела его креатив жизненно необходим. А Соболев её и вовсе не набирал. 0 голов в РПЛ к марту — это вообще как? 495 минут было недостаточно.

Александр вышел в конце другого принципиального матча с ЦСКА и, кроме классических нырков, ничего не показал. Станет ли он симулировать в игре со «Спартаком»? А если наконец-то забьёт, отпразднует? Под легковесного Литвинова Соболев вполне может получить больше игрового времени.

Все интриги 21-го тура:
«Спартак» или «Зенит»? Дзюба забьёт неудобному ЦСКА? Будет ли отставка? Интриги тура РПЛ
«Спартак» или «Зенит»? Дзюба забьёт неудобному ЦСКА? Будет ли отставка? Интриги тура РПЛ

Забьют ли впервые звёздные новички?

Луис Энрике/Ливай Гарсия

Луис Энрике/Ливай Гарсия

Фото: ФК «Зенит»/ФК «Спартак»

В таких ключевых матчах разницу должны делать настоящие звёзды. И зимой обе команды таковых подвезли. «Зенит» отдал за Луиса Энрике € 33 млн, «Спартак» за Ливая Гарсию — € 18,7, перебив даже рекордное подписание Гуса Тиля. Бразилец уже забил красно-белым в зимнем товарищеском турнире. Получится ли повторить в официальном матче? С ЦСКА он не играл из-за недолеченного повреждения. В игре с «Факелом» был хорош: резво и успешно шёл в дриблинг, здорово пасовал как на короткие, так и на длинную дистанции, был предельно нацелен на ворота. Но всё равно не забил. А в Кубке с «Ростовом» больше всего запомнился стычкой с Николаем Поярковым.

Тринидадец провёл на новом месте три матча и пока не убедил. С «Оренбургом» Станкович пробовал его в паре центрфорвардов с Угальде в концовке, и эксперимент не удался. С «Рубином» Гарсия вышел спасать на второй тайм и отлично открывался под подачи с забросами. Но вот завершение подвело: четыре удара, все — мимо. С кубковым «Акроном» роль бомбардира вместо Ливая взял на себя Кристофер Мартинс.

В контексте Гарсии интересен и другой момент — рискнёт ли Станкович снова использовать его вместе с Угальде? Костариканцу удобнее быть единственным завершителем, да и в таком случае придётся оголять центр поля. Есть ли смысл отказываться от привычных 4-3-3? Кажется, только если «Спартак» будет уступать в счёте.

Кто будет королём середины — Умяров или Барриос?

Вильмар Барриос и Наиль Умяров

Вильмар Барриос и Наиль Умяров

Фото: РИА Новости

Какая же намечается битва опорников! Наиль Умяров проводит лучший сезон: входит в спартаковский топ-6 по проведённому на поле времени и топ-5 по средней оценке, грамотно скрепляет оборону с полузащитой, идеально взаимодействует с Эсекьелем Барко и развивает атаки. А помните, как Умяров заставил Сергея Семака в первом круге менять схему и выпускать в качестве опекающего Александра Ерохина, потому что остальные с Наилем не справлялись?

Барриос тоже в порядке и к тому же отдыхал в прошлые выходные, так как был риск получить четвёртую жёлтую карточку и нарваться на дисквалификацию. Да, с «Ростовом» колумбиец провёл все 90 минут. Но в сухом остатке у него за полмесяца, которые пройдут между встречами с ЦСКА и «Спартаком», не было другой практики. Стоит учитывать и привычного напарника Вильмара – креативного Вендела рядом не окажется. Когда с тобой в паре Зделар или Дркушич, сдерживать соперников проще.

А на фланге — Мантуан и Маркиньос?

Густаво Мантуан и Маркиньос

Густаво Мантуан и Маркиньос

Фото: РИА Новости

Другое ключевое столкновение. Оба бразильца в огне. Мантуан подтвердил уникальную универсальность и прочно занял правый фланг обороны, будто всю жизнь там и выступал. Высокая скорость позволяет блестяще страховать партнёров и перехватывать многие мячи — поинтересуйтесь хотя бы у футболистов ЦСКА. Плюс, как и подобает номинальному вингеру, он шикарно подключается к атакам и подаёт. «Зенит» всю зиму искал нового правого защитника и нашёл только Огнена Мимовича на роль дублёра. Кто-то расстроился из-за этого? Если смотреть на форму Мантуана, точно нет.

Козыри Маркиньоса тоже весомы. Его ни в коем случае нельзя оставлять один в один — без страховки этого парня сдержать крайне трудно. Как бы ни хвалили Мантуана, отборы — совсем не его лучшая сторона. Да и Олег Рябчук своему бразильцу в этой дуэли поможет. Хотя тот и сам прилично обороняется.

Не стоит забывать и про другую сторону поля. Даниил Денисов провалил матч с «Рубином». Дело даже не только в «привозе», когда спартаковца накрыл Руслан Безруков и Мирлинд Даку расстрелял Александра Максименко. Андрей Мостовой весной в большом порядке. Чего только стоят аж восемь заработанных фолов во встрече с «Факелом». Плюс в зону Денисова могут смещаться Глушенков с Энрике. Пока что правый фланг обороны видится слабым местом спартаковцев.

Кого потеряют тренеры из-за перебора жёлтых?

Игра предстоит сверхважная. И всё же не стоит забывать, что чемпионат продолжится. «Зениту» потом принимать «Рубин», «Спартаку» — гостить у «Ахмата». У петербуржцев в зоне риска с тремя жёлтыми находятся Нино, Зделар, Барриос, Мантуан и Гонду. Солидный набор! У москвичей он поменьше: Литвинов и Рябчук. Но это вовсе не значит, что их хотелось бы лишиться перед выездом в Грозный.

Не увидим ли мы снова 0:0?

Если исключить товарищеский зимний турнир, в трёх из четырёх последних матчей «Зенита» и «Спартака» зрители голов не увидели. Соперники уж больно опасаются друг друга, а сейчас ставки тем более как никогда высоки: ничья не станет смертельной для обеих сторон, а вот поражение ранит не только самолюбие. Значит ли это, что «сухари» одновременно засушат и Максименко, и Латышонок?

Здесь же можно вспомнить, когда «Спартак», во-первых, последний раз в рамках РПЛ побеждал «Зенит» дома — аж в 2017 году, тогда команды тренировали Массимо Каррера и Роберто Манчини. Во-вторых, давненько не было, что красно-белые дважды за сезон Премьер-Лиги не давали себя обыграть петербуржцам: в сезоне-2018/2019 расписали ничьи 0:0 и 1:1. Продолжатся или прервутся серии?

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