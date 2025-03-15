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Оренбург — Факел — 1:0, обзор матча 21-го тура РПЛ, удаление Мертенса, автогол Божина, 15 марта 2025

Драматичная развязка в битве аутсайдеров РПЛ! «Оренбург» вырвал победу на 90+5-й минуте
Кирилл Закатченко
«Оренбург» — «Факел» — 1:0
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Хозяева прервали ужасную серию, а «Факел» провёл почти весь второй тайм в меньшинстве.

Две худшие команды РПЛ открыли программу 21-го тура. «Оренбург» и «Факел» определили победителя в добавленное время.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'    
Удаления: нет / Мертенс – 53'

У хозяев удручающее положение — последнее место в таблице с отставанием от зоны стыков в девять очков. Серия поражений насчитывает восемь матчей, серия без побед — 19. Болельщики «Оренбурга», мы вам сочувствуем! «Факел» тоже забыл, как побеждать в РПЛ (он не делал этого с 18 октября). Правда, до зоны стыков не так далеко — три очка.

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что в предстоящем матче разыграют шуточный кубок «эль-пластико». Клуб привлёк внимание к проблемам экологии. Перед встречей он организовал сбор пластика, загрязняющего окружающую среду. Условия такие: принеси пластиковую тару и получи билет на следующий домашний матч. «Факел» и «Оренбург» — только эти две команды проводят домашние встречи РПЛ на искусственном газоне.

Тот самый кубок

Тот самый кубок

Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

Первый тайм завершился без голов. Но кого это удивило? «Факел» — худшая команда лиги по забитым мячам, «Оренбург» — третья с конца. Впрочем, могли забивать и те, и другие. У гостей два хороших момента запорол Александр Ломовицкий. Сначала он как следует не попал по мячу после передачи Алексея Каштанова. Вместо акцентированного удара получилась какая-то «ковыряшка» — у вратаря хозяев Богдана Москвичёва не возникло никаких проблем.

Нападающий «Зенита» рассказал, что происходило в Воронеже неделю назад:
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А позднее перед Ломовицким не было никого, но он не попал в пустые ворота с метра (пробил головой выше перекладины). Каштанов в перерыве пообещал поговорить с Александром. Нападающий был уверен, что после этой беседы Ломовицкий обязательно забьёт. У «Оренбурга» до перерыва мог отличиться Иван Башич. Пожалуй, Александр Беленов справился бы с дальним ударом полузащитника, однако в дело вмешалась голова Владимира Ильина. От неё мяч изменил траекторию и вонзился в перекладину.

Дмитрий Пятибратов произвёл замену в перерыве и выпустил на поле Дилана Мертенса. И тот сделал серьёзную заявку на антигероя тура. Восемь минут — столько на поле провёл нидерландец. А потом наступил сзади на ахилл Саиду Сахархизану — арбитр Артём Любимов сразу показал красную карточку. Пособие по тому, как не нужно выходить на замену. Сам Мертенс не спорил с судьёй, что можно принять за согласие с удалением.

Удалённый Дилан Мертенс уходит с поля

Удалённый Дилан Мертенс уходит с поля

Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

Позже в центре внимания оказался другой футболист «Факела» — Сергей Божин. Сначала защитник воронежского клуба головой пробил в перекладину, а потом схватил за футболку Алексея Татаева в своей штрафной площади. Любимова пригласили к монитору, но главный арбитр, по всей видимости, посчитал, что в этот момент Божина блокировал Данила Прохин. Решение судьи: штрафной в пользу «Факела».

Однако «Оренбург» всё-таки додавил оставшегося в меньшинстве соперника. Точнее, так казалось изначально, поскольку мяч оказался в сетке. 60-я минута: Максим Савельев вышёл на замену. 86-я минута: он же проткнул мяч в ближний угол после того, как сыграл на опережение. Правда, Любимов отменил гол после просмотра. По мнению судьи, Савельев высоко задрал ногу в единоборстве с Райаном Сенхаджи, который получил удар по голове. Кстати, перед этим судьи отменили ещё один гол хозяев — на этот раз увидели игру рукой в атаке у Брайана Мансильи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Судья накинул семь минут, и «Оренбург» всё-таки затолкал на пятой. Теперь всё было по правилам. Казымджан Караташ навесил на дальний угол, а там мяч влетел в ворота «Факела» от Сергея Божина. Как же не повезло в этом эпизоде гостям!

«Оренбург» прервал серию из 19 матчей без побед. Команда впервые выиграла в РПЛ при Владимире Слишковиче. Правда, всё равно осталась на последнем месте.

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