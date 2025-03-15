Топ-матчи воскресенья: «Спартак» — «Зенит», «Атлетико» — «Барса», погоня Овечкина и Ф-1

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Посмотреть все события 16 марта в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: приблизится ли Александр Овечкин к рекорду Уэйна Гретцки?

Капитан «Вашингтона» провёл два последних матча без заброшенных шайб, не сумев поразить ворота «Анахайма» и «Лос-Анджелеса». И если во встрече с «утками» российский нападающий оформил ассистентский хет-трик, то игра с «королями» сложилась неудачно для всей «столичной» команды. «Вашингтон» потерпел сухое поражение, а сам Овечкин не отметился бросками по чужим воротам. Сможет ли российский форвард отличиться в матче с «Сан-Хосе»?

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: реабилитируются ли Артемий Панарин и Ко за недавнее унижение?

В последнем матче с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ) «Нью-Йорк Рейнджерс» сумел прервать четырёхматчевую серию поражений, снова улучшив своё турнирное положение. Теперь команду Питера Лавиолетта ждёт принципиальное противостояние с прямым конкурентом по Восточной конференции. Всего несколько дней назад «Коламбус Блю Джекетс» учинил «синерубашечникам» форменный погром (7:3). Смогут ли Артемий Панарин и Ко реабилитироваться?

🏀 3:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: гости без главной звезды остановят «воинов»?

«Нью-Йорк Никс» потерял главную звезду команды — Джейлена Брансона. Разыгрывающий продолжает своё восстановление, а клуб — своё выездное турне. На очереди матч с «Голден Стэйт Уорриорз». «Воины» не знают поражений на протяжении шести встреч кряду. При этом у команды после перехода Джимми Батлера статистика 13-2. Все игроки блистают и показывают себя с лучшей стороны. Сумеет ли «Нью-Йорк» остановить такого соперника?

⚽️ 3:15: «Спортинг Канзас-Сити» — «Миннесота Юнайтед», МЛС

Интрига: сможет ли команда Шапи набрать первые очки в сезоне?

«Спортинг», за который играет россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, ужасно стартовал в нынешнем сезоне. Команда проиграла все пять матчей (три — в регулярном чемпионате МЛС). Неудивительно, что «Спортинг» оказался на предпоследней строчке в таблице Западной конференции. У «Миннесоты» дела заметно лучше — шестое место. Она стартовала с поражения, после чего одержала две победы подряд. Любопытно, что каждая встреча с участием «Миннесоты» завершилась со счётом 1:0. Как будет на этот раз?

🏎 7:00*: Формула-1 2025. Этап 1, Гран-при Австралии. Гонка

*Время старта может измениться и будет уточнено

Интрига: ударит ли по «Макларену» дождь в Мельбурне?

Действующие обладатели Кубка конструкторов Формулы-1 оформили в субботней квалификации дубль, уверенно опередив Макса Ферстаппена, Джорджа Расселла и всех остальных. Никто не сомневается, что «Макларен» вступает в воскресную гонку в роли фаворита, но все оговариваются: во-первых, мы ещё не видели гоночного темпа всех машин 2025 года, а во-вторых, прогнозируется дождь, при котором многое может измениться – например, преимущество «оранжевых» по работе с резиной. Так что в гонке может произойти всякое, а советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко публично объявил, что он поставил на победу Ферстаппена. Сыграет рискованная ставка или нет?

🎯 🥇 10:00: Биатлон, чемпионат России, смешанная эстафета

Интрига: заберёт ли Свердловская область золото и в смешанной эстафете?

Свердловская область (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин) завоевала золото в сингл-миксте. Вот только на этом команда и не спешит останавливаться. Сборная в числе фаворитов и на смешанную эстафету. Правда в этот раз Дербушевой, Бажину, Миронову и Томшину будет непросто одержать победу. У команды сильнейшие конкуренты в лице Московской области (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов).

⛸ 12:00: Фигурное катание, Кубок Первого канала

Интрига: удержит ли лидерство команда Щербаковой?

Во второй соревновательный день Кубка Первого канала танцоры, женщины и мужчины представят свои произвольные программы, а также состоятся командные эстафеты. Различные конкурсы выглядят очень зрелищными для публики, а для самих фигуристов они являются интересным вызовом. Спортсмены участвуют в них с большим азартом!

Пока в лидеры выбилась команда Анны Щербаковой (синие), набрав 58 баллов. Коллектив Алины Загитовой (красные) отстал на пять баллов, а Александры Игнатовой (Трусовой) — аж на 16. Тем не менее судьба Кубка Первого канала решится после всех выступлений.

⚽️ 13:00: «Акрон» — ЦСКА, РПЛ, 21-й тур

Интрига: продлит ли Дзюба серию с голами?

ЦСКА не пропустил ни одного мяча в трёх предыдущих встречах чемпионата России. Правда, команда Марко Николича по-прежнему располагается на шестой строчке в таблице. Впрочем, до топ-3 — пять очков. На этой неделе армейцы обыграли московское «Динамо» (2:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. «Акрон», в свою очередь, вылетел из турнира — уступил дома «Спартаку» (2:3). Артём Дзюба на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. К слову, он забил во всех трёх весенних встречах «Акрона». С другой стороны, Артём не очень хорошо играет против ЦСКА — три гола в 32 матчах.

🎿 13:15: Лыжи, Кубок мира, 10-й этап, свободный стиль, женщины и мужчины, 10 км

Интрига: сможет ли Йохауг выиграть вторую гонку подряд?

После красивой победы в классической разделке Терезе Йохауг наверняка постарается забрать и коньковую. Но против этого наверняка будут лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс и шведка Эбба Андерссон, которую в классике скандально лишили бронзы.

У мужчин Йоханнес Клебо после объяснимого провала в классике попробует отыграться в коньке, тем более гонка вдвое короче. Однако главные претенденты на победу — Харальд Амундсен и Симен Крюгер.

🎯 🥇 14:05: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап, супермикст, 2x6 + 2x7,5 км

Интрига: заберёт ли кто-нибудь победу у Франции?

Биатлонный супермикст — событие скоротечное, но требующее от спортсменов выдержки на стрельбище. С этим у некоторых сборных могут возникнуть проблемы. Главными фаворитами по-прежнему остаются биатлонисты из сборной Франции, которые выиграли гонку на ЧМ-2025. Получится ли кому-нибудь удивить мир и увести золото из под носа французов в последнем супермиксте сезона?

🏀 14:30: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, Единая лига

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: армейцы поквитаются за домашнее поражение?

Матч в январе между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» получился шикарным. Накал страстей на протяжении всей игры, бросок на победу от Аврамовича и победа в активе краснодарского клуба. В итоге подопечные Ведищева уже дважды в сезоне обыграли армейцев. Удастся ли Пистиолису и его команде сравнять счёт в противостоянии или же кубанцы так и останутся главным обидчиком топ-клубов?

⚽️ 16:30: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 29-й тур

Интрига: приблизится ли «Челси» к соседу по итогам дерби?

На этой неделе оба лондонских клуба прошли дальше в еврокубках. «Арсенал» справился с ПСВ (7:1, 2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Челси» одолел «Копенгаген» (2:1, 1:0) и оказался в четвертьфинале Лиги конференций. А что в АПЛ? «Арсенал» находится на втором месте, но его отставание от «Ливерпуля» составляет 15 очков. Более того, команда Микеля Артеты не одержала ни одной победы в трёх предыдущих матчах (две ничьих, одно поражение). «Челси» набрал шесть очков в двух прошлых встречах и оказался на четвёртом месте. Отставание от «Арсенала» — шесть очков.

🎯 🥇 16:50: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап, смешанная эстафета, 4x6 км

Интрига: может ли удивить Словения?

Словенские биатлонисты неожиданно выиграли на домашнем этапе в Поклюке золото и бронзу, однако впереди гвоздь программы — смешанная эстафета — последняя командная дисциплина в этом сезоне. Смогут ли они заехать на подиум в сложных погодных условиях?

В то же время идёт борьба и за малый зачёт, где лидирует Франция. Их «Малый глобус» почти в кармане! Но мы ведь знаем, что в биатлоне нельзя быть уверенным в чём-то до финишной черты. Место для сюрприза всегда остаётся.

🏀 17:00: «Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород», финал Кубка России

Winline Кубок России . Финал Winline Кубок России . Финал 16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: клуб из Екатеринбурга впервые станет чемпионом?

Если «Пари Нижний Новгород» четыре раза становился серебряным призёром Кубка России и в 2023 году выиграл трофей, то для «Уралмаша» – первый финал в истории команды. Клубы в отличной форме, тренеры работают на пределе возможностей, чтобы найти слабые места у соперника. Но кому же достанется самая главная победа?

⚽️ 17:00: «Ростов» — «Краснодар», РПЛ, 21-й тур

Интрига: сохранит ли «Краснодар» первое место в РПЛ?

«Краснодар» вернул себе лидерство в чемпионате по итогам прошлого тура. Правда, он опережает «Зенит» только по дополнительным показателям. На этой неделе команда Мурада Мусаева вылетела из Кубка России после того, как проиграла дома «Ахмату» (1:2). Таким образом, «быки» могут сосредоточиться только на РПЛ. «Ростов» провёл два матча в чемпионате после ухода Валерия Карпина и набрал четыре очка. Две предыдущие поездки в Ростов-на-Дону завершились для «Краснодара» неудачно — два поражения (1:2 и 2:3). Более того, «быки» не обыгрывали соперника на выезде с 2021 года.

⚽️ 19:30: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок английской лиги, финал

Интрига: «Ливерпуль» возьмёт первый трофей при Слоте?

На этой неделе «Ливерпуль» попрощался с Лигой чемпионов. В матче с «ПСЖ» всё решилось в серии пенальти, где удача оказалась на стороне французского клуба. «Ливерпуль» почти наверняка станет чемпионом (опережает ближайшего преследователя на 15 очков), но у него есть возможность взять другой трофей гораздо раньше. «Ньюкасл» проиграл три раза в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. Победа в финале Кубка лиги станет для него колоссальным успехом, однако удастся ли огорчить «Ливерпуль»?

⚽️ 19:30: «Спартак» Москва — «Зенит», РПЛ, 21-й тур

Интрига: прервёт ли «Спартак» неудачную серию в домашних матчах с «Зенитом»?

Главная встреча весенней части сезона в РПЛ. «Спартак» не прошлой неделе оступился в Казани (1:2) и откатился на третье место в таблице. «Зенит» победил на выезде «Факел» (2:0), но остался без Вендела, показавшего неприличный жест воронежским фанатам. Сине-бело-голубые уступают «Краснодару» только по дополнительным показателям, а «Спартак» отстаёт от лидеров на три очка. Красно-белые плохо играют против «Зенита» на домашнем стадионе. «Спартак» не побеждал в таких матчах РПЛ с 2017 года.

🏀 22:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как проявит себя Дюрант?

«Лос-Анджелес Лейкерс» не знает побед на протяжении четырёх матчей. Травма Леброна Джеймса сильно повлияла на команду. «Финикс Санз» продолжает бороться за попадание в зону плей-ин. Дюрант делает всё возможное, но порой даже этого не хватает. «Солнечные» изменят ситуацию?

⚽️ 22:45: «ПСЖ» — «Марсель», Лига 1, 26-й тур

Интрига: сыграет ли Сафонов в матче с принципиальным соперником?

«ПСЖ» набрал феноменальную форму — 13 побед в 15 предыдущих встречах во всех турнирах. У команды нет конкурентов в Лиге 1, поскольку ближайший преследователь отстаёт уже на 16 очков. Чемпионство «ПСЖ» — дело времени. А ещё команда Луиса Энрике выбила «Ливерпуль» в плей-офф Лиги чемпионов. «ПСЖ» победил в серии пенальти и оказался в четвертьфинале. «Марсель» — не только принципиальный соперник для столичного клуба, но и его главный преследователь. Правда, эта погоня наверняка не увенчается ничем интересным, уж слишком большой отрыв у «ПСЖ». Доверит ли Энрике место в воротах Матвею Сафонову?

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Интер» Милан, Серия А, 29-й тур

Интрига: «Интер» снова обыграет удобного соперника?

«Аталанта» после вылета из Лиги чемпионов провела три матча в Серии А. Итог: семь очков из девяти возможных, девять забитых мячей, 0 пропущенных. В прошлом туре бергамаски раскатали «Ювентус» в Турине — 4:0. Сейчас «Аталанта» занимает третье место в Серии А, но до «Интера» — три очка, до «Наполи» — два. Миланская команда одержала три победы подряд во всех турнирах и не проигрывала месяц (с 16 февраля). Она возглавила таблицу Серии А и оказалась в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Аталанта» в последнее время ужасно играет против «Интера» — семь поражений подряд.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Примера, 28-й тур

Интрига: одолеет ли «Барселона» соперника впервые в сезоне?

«Атлетико» и «Барселона» уже дважды сыграли в этом сезоне (оба раза — в Каталонии). И обе встречи получились достаточно любопытными. В первом случае мадридский клуб вырвал победу в добавленное время (2:1). Это было в Примере. А потом команды выдали настоящий триллер в первом полуфинале Кубка Испании — 4:4! Сейчас «Барса» лидирует в чемпионате, а «Атлетико» находится на третьей строчке в таблице. Правда, команда Диего Симеоне отстаёт всего лишь на одно очко.