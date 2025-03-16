«Матч «Спартак» — «Зенит» — не главный в году». Широков — о разгаре чемпионской гонки

Первые весенние результаты лидеров РПЛ вдохнули ещё бо́льшую интригу в борьбу за чемпионство. Сразу три команды претендуют на золотые медали — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Роман Широков поиграл за каждую из них. Корреспондент «Чемпионата» попросил экс-капитана сборной России оценить форму своих экс-клубов и обсудил предстоящее дерби двух столиц.

Почему «Краснодар» никого не взял в зимнее ТО и как на команде скажется травма Сперцяна

— Как вам «Краснодар» после возобновления чемпионата?

— В целом нормально. Просто произошла незапланированная потеря очков с «Крыльями». Но, наверное, у них всё по плану.

— Кажется, команда с чемпионскими амбициями должна обыгрывать сегодняшние «Крылья».

— Это только кажется. Но «Крылья» не в очень хорошем положении — им нужны очки. Самарцы всегда достаточно неплохо играют с «Краснодаром» на выезде. Дома — не очень, а в гостях периодически отбирают очки.

— Почему «Краснодар» не взял никого в зимнее трансферное окно?

— Просто не нашли тех, кто мог бы усилить. А брать кого попало — какой смысл?

— «Спартак» и «Зенит» увеличили глубину состава, а «быки», помимо прочего, потеряли Сперцяна из-за травмы. Это может аукнуться «Краснодару»?

— Сперцяна не потеряли — просто случился форс-мажор. Любой игрок может так же травмироваться в том же «Зените» или «Спартаке». На несколько матчей его может заменить молодой Козлов. Конечно, Сперцяна трудно заменить, но тем не менее.

— Как может сказаться отсутствие Сперцяна в ближайших матчах?

— Безусловно, может сказаться. Эдик — лидер наряду с Кордобой. Сперцян отлично исполняет стандарты — это тоже подспорье. Повторюсь, есть молодой Козлов, который может заменить на время. Для него это хороший шанс. Но «Краснодару» будет тяжело без Эдика. Это не только лидер «Краснодара», но и один из лучших игроков РПЛ.

Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

— Вылет из Кубка России — это плюс для «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ?

— Честно говоря, я вообще этого не понимаю. Что значит «плюс»? Команда, которая ставит задачи, не имеет права даже думать в таком контексте. У нас был один специалист, который часто вылетал. Он обычно из еврокубков пораньше вылетал.

— Вам нравится «Краснодар» Мусаева в нынешнем сезоне?

— Мусаев взял команду по ходу прошлого сезона, и они играли в чуть другой футбол. Сейчас он ставит другую игру. В целом неплохой футбол. Другое дело, что в последнее время у «Краснодара» стало похуже с набором очков.

— Многие желают победы «Краснодару» в РПЛ из уважения к личности Галицкого. У вас есть такое желание?

— Лично у меня такого желания нет (смеётся). Пускай победит тот, кто будет сильнее.

— Опыт прошлого сезона будет полезен «Краснодару»?

— Трудно сказать. Вот и посмотрим.

— Если опираться на своё футбольное прошлое, как у футболистов откликаются подобные неудачи?

— А я в последних турах не проигрывал чемпионство. Выигрывал — да, но не проигрывал. У меня нет такого опыта.

Почему уровень «Зенита» стал ниже и может ли Энрике стать новым Малкомом

— Теперь — о «Зените». Насколько сильна команда сегодня?

— Была ничья с ЦСКА, но там игра не особо убедила. У «Зенита» было три хороших момента в первом тайме, но затем, когда нужно было поднажать, ничего не создали. С «Факелом» принято говорить, что обыграли на классе, однако я бы так не сказал. Была очень тяжёлая игра, в Воронеже в целом сложно играть. Хорошо, что там сейчас искусственный газон и можно играть в футбол. В Воронеже «Зенит» победил — молодцы.

Что касается матча с ЦСКА, армейцы всегда неплохо играют с «Зенитом». Да, у них есть поражения, но ЦСКА регулярно доставляет много проблем «Зениту». С армейцами очень непросто играть. Это не в последние годы, а всегда так было.

— Насколько убеждают новички?

— После трёх матчей трудно говорить. Закончится весенний этап — можно будет сделать какие-то выводы.

— Луис Энрике обошёлся «Зениту» дорого. Очевидно, что от него будут ждать результат здесь и сейчас.

— Понятно, что ждут. По игре с «Факелом» было видно, что это большой мастер, но нужно чуть привыкнуть к нашим реалиям.

— Может стать новым Малкомом? Или это слишком громкие слова?

— Не громкие. Может, конечно. Энрике даже мощнее в плане антропометрии — он посуше и повыше Малкома.

Луис Энрике Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Как вы относитесь к большим тратам «Зенита» на трансферы?

— Если у них дебет с кредитом сходится, то почему нет? Что здесь такого? Наверное, для большинства болельщиков это не очень, потому что они любят, когда в Питере играют свои футболисты. Но люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются. Понятно, что у нас нет Лиги чемпионов и так далее, однако «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются. Считают, что таким образом траты будут эффективнее — пока «Зенит» это подтверждает.

— 100-летие клуба — это дополнительная мотивация или давление для футболистов в борьбе за чемпионство?

— Там половина футболистов не знают, что клуб 100-летие празднует. Легионерам сказали, но им-то чего? Не думаю, что это играет какую-то роль. Могу ещё поверить, что для российских футболистов и воспитанников это значимо. А иностранцы на словах вам в один голос скажут: «Да, конечно, это очень важно». Но потом друг у друга переспросят: «А 100 лет кому? Я чего-то не пойму».

— Популярно мнение, что легионеры «Зенита» снизили к себе требования и стали менее мотивированными. Сейчас это прослеживается?

— Нет. Может, когда они проводили лучшие матчи, это был их потолок. А сейчас просто есть тенденция к тому, что играют чуть хуже. Конечно, не все. У «Зенита» всегда можно выделять одного — Дугласа Сантоса. Он стабильно играет на очень хорошем уровне.

— Насколько справедлива дисквалификация Вендела?

— По-моему, мне давали за примерно такое же три матча дисквалификации. Видимо, смягчили. Всё согласно букве закона.

— Это ключевая потеря в преддверии встречи со «Спартаком»?

— Безусловно, это ключевой игрок для «Зенита». Но «Зенит» играет на выезде. «Спартаку» нужно предпринимать больше усилий, чтобы догнать их. У «Зенита» на три очка больше. Если красно-белые и здесь не выиграют, для них же будет намного хуже. Поэтому «Спартаку» нужно что-то делать и предпринимать.

Вендел Фото: РИА Новости

Вендела может заменить другой игрок, который больше ориентирован на баланс между атакой и обороной. С другой стороны, если надо будет отыгрываться, потеря Вендела станет очень весомой. Но ещё появляется возможность у Глушенкова прийти в себя. По первым матчам он выглядел, мягко говоря, неважно. Именно в таких встречах нужно проявлять себя и доказывать, что ты — лидер не на словах, а на деле.

— «Зенит» второй сезон подряд выступает в роли догоняющего. Это связано с падением уровня игры питерцев? Или подтянулись конкуренты в лице «Краснодара», «Спартака» и «Динамо»?

— Пока непонятно, на каком уровне сейчас «Динамо». После возобновления сезона команда выглядит безобразно. У «Спартака» была хорошая серия из семи побед, хотя после возобновления тоже достаточно тяжело играют. Всё дело в том, что уровень «Зенита» не так высок, как прежде. Нет стабильности. Они теряют очки в тех матчах, в которых раньше себе такого не позволили бы.

Кто фаворит в матче «Спартак» — «Зенит» и почему эту игру нельзя назвать матчем года

— Насколько удивляет прогресс «Спартака»? Кажется, в сравнении с прошлыми годами появились намётки стабильности.

— Перед зимней паузой действительно появились. Но памятую о том, что это «Спартак». Мы делали сноску на то, что нужно будет смотреть, как сыграют весной. Если уступят «Зениту», получится, что в трёх матчах РПЛ дважды потеряли очки.

— Тем не менее осень у «Спартака» была вполне успешная. В чём причины прогресса?

— Они нашли сочетания, которые позволяли играть стабильно. Где-то повезло, но это везение ещё нужно заслужить. Хорошо воспользовались своими шансами, потому и выиграли семь встреч подряд.

— Поражение от «Рубина» — тревожный звонок?

— Нет. Пока это просто одна осечка. В матче с «Зенитом» можно всё вернуть на круги своя и получить такой эмоциональный заряд, что можно доехать на нём до конца сезона.

— «Спартак» составил конкуренцию «Зениту» и в зимнее трансферное окно. Самая дорогостоящая покупка — Ливай Гарсия. Есть понимание, зачем команде футболист из греческого чемпионата за такие большие деньги?

— Нет. Этот трансфер — загадка. Видимо, они знают больше. Может быть, это принесёт какой-то успех «Спартаку».

Ливай Гарсия Фото: РИА Новости

— За счёт чего «Спартак» может завоевать чемпионство?

— Если будут играть друг за друга. Если будет везение — мастерство-то у них есть. Могут составить конкуренцию. Главное — не раскисать после неудач, ведь они есть у любой команды. Ближайшая встреча с «Зенитом» определит многое. Понятно, что потом будет пауза, в которую можно прийти в себя и как-то поправить моральное состояние. Но если в двух подряд матчах РПЛ потеряете очки, будет совсем печально.

— Видите фаворита во встрече «Спартака» с «Зенитом»?

— Судя по тому, что у «Спартака» будет полный стадион, я бы с небольшим перевесом отдал им предпочтение. Играют роль и отсутствие Вендела у «Зенита», и необходимость «Спартака» побеждать. Много факторов.

— В таких матчах зачастую решает ментальная составляющая. Станкович смог привить характер команде?

— По последней встрече в РПЛ я бы так не сказал. В первом тайме я не понимал, почему «Спартак» проигрывает. «Рубин» не делал ничего сверхъестественного. Думал, во втором тайме всё поменяется, но по большому счёту даже не было значимого момента. Было несколько неплохих подходов, но не более того. Поэтому я не знаю, как у них с психологической составляющей. Как раз в матче с «Зенитом» и посмотрим. Здесь могут сыграть большую роль болельщики.

— Этот матч можно назвать главным в году?

— Впереди 10 игр. Ещё рано называть это главным матчем. Он и после 30-го тура не станет главным. В прошлом сезоне мы убедились, что главным может быть 30-й тур.

— В случае поражения от «Зенита» «Спартак» может забыть о чемпионских амбициях?

— Не думаю. Впереди много игр. У всех ещё будут тяжёлые встречи с сильными соперниками. Матч «Спартак» — «Зенит» точно не главный в году, даже на данный момент.

— У каждой из трёх команд в чемпионской гонке есть ярко выраженный диспетчер: у «Спартака» — Барко, у «Краснодара» — Сперцян, у «Зенита» — Вендел. Чья игра вам ближе?

— Конечно, ближе игра Сперцяна. Я просто давно знаю Эдика. Также мой агент к нему имел какое-то отношение, консультировал его родителей в своё время. Но главное — мне симпатичен его стиль игры. Вендела поставлю на второе место. Барко мне вообще не нравится, хотя его результативность впечатляет.

— На чьей стороне ваши симпатии в чемпионской гонке?

— Ни на чьей. Скажем так, в меньшей степени на стороне «Спартака». Наверное, больше на стороне «Зенита» — всё-таки там я провёл больше времени и город больше нравится при всей любви к Краснодару.