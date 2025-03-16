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Начало прямой трансляции
23:05 Мск
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Спартак — Зенит, прямая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ, где смотреть, 16 марта 2025

Главный матч РПЛ! Кто кого — «Спартак» или «Зенит»? LIVE
«Чемпионат»
«Спартак» — «Зенит»
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Команду Станковича сегодня могут отцепить от чемпионской гонки!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 марта, состоится центральный матч 21-го тура РПЛ и, возможно, всего марта – «Спартак» примет «Зенит». «Чемпионат» проведёт онлайн этой важнейшей встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Битва за титул в нынешнем сезоне мало чем уступает прошлогодней. В гонке за трофей — «Краснодар», «Зенит», «Спартак». При определённых обстоятельствах к ним могут присоединиться и «Динамо» с «Локомотивом». Короче говоря, не по-мартовски жарко.

И вот при таких вводных команды Сергея Семака и Деяна Станковича подходят к игре. Хотя у «Зенита» и есть трёхочковое преимущество, но уже по итогам воскресенья команды могут сравняться. Интересно, что любая потеря очков петербуржцами – на ногу «Краснодару», который в случае успеха в своей встрече станет единоличным лидером РПЛ.

Занятно, что последние два матча между «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России заканчивались нулевой ничьей. Пора прервать безголевой тренд?

Предматчевое чтиво:
Неочевидные интриги битвы «Спартака» и «Зенита»
Неочевидные интриги битвы «Спартака» и «Зенита»
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