Команду Станковича сегодня могут отцепить от чемпионской гонки!

Главный матч РПЛ! Кто кого — «Спартак» или «Зенит»? LIVE

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Сегодня, 16 марта, состоится центральный матч 21-го тура РПЛ и, возможно, всего марта – «Спартак» примет «Зенит». «Чемпионат» проведёт онлайн этой важнейшей встречи.

Битва за титул в нынешнем сезоне мало чем уступает прошлогодней. В гонке за трофей — «Краснодар», «Зенит», «Спартак». При определённых обстоятельствах к ним могут присоединиться и «Динамо» с «Локомотивом». Короче говоря, не по-мартовски жарко.

И вот при таких вводных команды Сергея Семака и Деяна Станковича подходят к игре. Хотя у «Зенита» и есть трёхочковое преимущество, но уже по итогам воскресенья команды могут сравняться. Интересно, что любая потеря очков петербуржцами – на ногу «Краснодару», который в случае успеха в своей встрече станет единоличным лидером РПЛ.

Занятно, что последние два матча между «Спартаком» и «Зенитом» в чемпионате России заканчивались нулевой ничьей. Пора прервать безголевой тренд?