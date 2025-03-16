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Начало прямой трансляции
23:05 Мск
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Акрон — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ, где смотреть, 16 марта 2025

Дзюба против неудобного ЦСКА, «Краснодар» в Ростове и «Рубин» без Даку. Это РПЛ! LIVE
«Чемпионат»
21-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 марта, состоятся матчи 21-го тура РПЛ. Здесь «Чемпионат» проведёт лайв трёх встреч дня из четырёх: «Акрон» – ЦСКА, «Рубин» – «Пари Нижний Новгород» и «Ростов» – «Краснодар».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» окрылён раззабивавшимся Артёмом Дзюбой. Однако ЦСКА – один из самых неудобных соперников для форварда, он забил армейцам всего три гола. Можно обновить статистику и помочь тольяттинцам ещё основательнее закрепиться в середине таблицы. У команды Марко Николича же задача тоже важная – пора запрыгивать в топ-5 и уже прописываться там.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» удивил победой над «Спартаком», но потерял главную ударную силу – Мирлинд Даку пока недоступен. «Пари НН» же весной чувствует себя намного лучше, чем в первой части сезона, и потихоньку набирает очки для решения важнейшей задачи – остаться в РПЛ и на следующий сезон. Видимо, масштабнейшая кадровая перестройка зимой пошла команде Виктора Гончаренко на пользу. Одна из интриг – как покажет себя Александр Кокшаров, арендованный у «Краснодара».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростову» после ухода Валерия Карпина просто прекрасно – команда набрала четыре очка в двух турах, а могла и все шесть. «Краснодар» – большой соперник, но с тем же «Локомотивом» дончане сыграли вничью и даже при определённых обстоятельствах могли победить. Краснодарцам же важно не обращать внимания на посторонние факторы и просто выигрывать – чтобы оторваться от «Зенита», который вполне может потерять очки во встрече со «Спартаком».

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