Дзюба против неудобного ЦСКА, «Краснодар» в Ростове и «Рубин» без Даку. Это РПЛ! LIVE

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Сегодня, 16 марта, состоятся матчи 21-го тура РПЛ. Здесь «Чемпионат» проведёт лайв трёх встреч дня из четырёх: «Акрон» – ЦСКА, «Рубин» – «Пари Нижний Новгород» и «Ростов» – «Краснодар».

«Акрон» окрылён раззабивавшимся Артёмом Дзюбой. Однако ЦСКА – один из самых неудобных соперников для форварда, он забил армейцам всего три гола. Можно обновить статистику и помочь тольяттинцам ещё основательнее закрепиться в середине таблицы. У команды Марко Николича же задача тоже важная – пора запрыгивать в топ-5 и уже прописываться там.

«Рубин» удивил победой над «Спартаком», но потерял главную ударную силу – Мирлинд Даку пока недоступен. «Пари НН» же весной чувствует себя намного лучше, чем в первой части сезона, и потихоньку набирает очки для решения важнейшей задачи – остаться в РПЛ и на следующий сезон. Видимо, масштабнейшая кадровая перестройка зимой пошла команде Виктора Гончаренко на пользу. Одна из интриг – как покажет себя Александр Кокшаров, арендованный у «Краснодара».

«Ростову» после ухода Валерия Карпина просто прекрасно – команда набрала четыре очка в двух турах, а могла и все шесть. «Краснодар» – большой соперник, но с тем же «Локомотивом» дончане сыграли вничью и даже при определённых обстоятельствах могли победить. Краснодарцам же важно не обращать внимания на посторонние факторы и просто выигрывать – чтобы оторваться от «Зенита», который вполне может потерять очки во встрече со «Спартаком».