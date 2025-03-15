«Крылья Советов» просто переехали. Исторический разгром в Махачкале

«Динамо» забило четыре — и одержало самую крупную для себя победу в РПЛ. А волжане оказались совсем близко к зоне стыков.

В Каспийске прошла третья встреча 21-го тура РПЛ. И поездка «Крыльев Советов» в гости к махачкалинскому «Динамо», мягко говоря, не принесла им позитивных эмоций.

Дагестанский клуб не лучшим образом провёл предыдущие матчи. Сначала команда Хасанби Биджиева «сгорела» в гостевой встрече РПЛ с московским «Динамо» — 0:4. Так много в одной игре махачкалинский клуб в этом сезоне ещё не пропускал. А потом «Динамо» вылетело из Кубка России после поражения в домашнем матче с «Локомотивом» (1:2). «Крылья», в свою очередь, набрали одно очко по итогам двух весенних туров – с «Краснодаром» в гостях. А дома уступили «Акрону». Махачкалинский клуб перед встречей находился в зоне стыков, самарский — рядом.

Первый тайм — унылое зрелище для болельщиков «Крыльев Советов». Во-первых, волжане не создали ничего интересного у чужих ворот. «Динамо» активно прессинговало и выстроило чётко структурированную оборону. Гостям не хватало креатива, и они просто смотрели футбол, пока соперник в него играл. Во-вторых, «Крылья» неважно действовали в обороне.

За секунды до первого гола «Динамо» арбитр Артём Чистяков зафиксировал спорный мяч. Он скинул его Эгашу Касинтуре, а африканец сразу навесил в штрафную площадь «Крыльев Советов». Футболисты гостей, по всей видимости, не ожидали такого развития событий, поскольку перед Касинтурой не было ни одного игрока самарской команды. А дальше Гамид Агаларов перевисел Доминика Ороза и головой вонзил мяч над руками Сергея Песьякова. Секундная потеря концентрации – и гости уже проигрывают.

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Через девять минут вратарь волжан снова пропустил. На этот раз — между ног в ближний угол. А бил Мохамед Аззи. К слову, это второй гол новичка «Динамо» во втором матче подряд. Именно алжирец огорчил на этой неделе «Локомотив» в кубковой встрече. Это всего лишь третий матч в чемпионате России, в котором «Динамо» отличилось больше одного раза.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Концовка тайма омрачилась стычкой на поле. До полноценной драки дело не дошло, но Чистяков раздал сразу четыре жёлтые карточки. По две — игрокам каждой из команд. Если вы переживаете за «Крылья», то вам наверняка хотелось вычеркнуть из памяти такой ужасный тайм.

Однако после перерыва лучше не стало. Неугомонный Касинтура упал после контакта с Ильёй Гапоновым. Первоначальное решение арбитра: пенальти и жёлтая карточка (вторая — для футболиста «Крыльев»). После повтора Чистяков назначил штрафной, но показал Гапонову прямую красную карточку. Отыграть вдесятером 0:2 у «Динамо» в Каспийске — тяжёлая задача.

Гамид Агаларов оформил дубль в матче с «Крыльями Советов» Фото: Пресс-служба «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Чистяков должен был сразу удалять Гапонова: «Чистяков допустил ошибку: находясь в хорошей позиции, он не заметил, что фол произошёл за пределами штрафной, и назначил пенальти, показав только жёлтую карточку. Нарушение правил там действительно было, касания — и в ногах, и в руках. Если Чистяков считает, что это лишение явной возможности забить гол, то сразу должна была последовать прямая красная карточка. Карасёв правильно вмешался, указав, что нарушение произошло за пределами штрафной. Меня удивляет, почему Чистяков изначально не показал красную карточку. Только после просмотра арбитр принял правильное решение — отменил пенальти, назначив штрафной, и показал прямую красную карточку. Но изначально сделал всё неправильно».

Пенальти в ворота «Крыльев» всё-таки назначили, но сделали это в концовке встречи. Мяч после прострела Аззи попал в корпус Орозу, а потом рикошетом от газона — в руку. Новый поход Чистякова к монитору — пенальти в ворота волжан. Агаларов спокойно развёл Песьякова и мяч по разным углам — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На этом кошмар для «Крыльев» не закончился. Шамиль Гаджиев едва вышел на замену и сразу классно пробил в дальний угол. Он чётко воспользовался тем, что футболист самарского клуба Кирилл Печенин, по сути, выложил ему мяч. Лучший матч Махачкалы в нынешнем сезоне! И самая крупная победа в РПЛ в их истории.

Дагестанский клуб благодаря победе покинул зону стыков и оказался на 10-м месте. А «Крылья» окажутся на четвёртой с конца строчке в таблице, если «Пари НН» завтра наберёт хотя бы одно очко в игре с «Рубином».