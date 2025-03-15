У Холанда ещё один рекорд АПЛ, но «Сити» провалился. Крайне обидный автогол Хусанова

«Брайтон» вполне претендует на место в ЛЧ, хотя ещё месяц назад в это было тяжело поверить.

«Сити» во втором туре подряд встречается с конкурентом за место в топ-5 АПЛ. Что неудивительно, с учётом плотности в АПЛ с третьего по девятое место. Если неделю назад команда Гвардиолы уступила «Форест» (0:1), то на этот раз сыграла вничью с «Брайтоном».

Первый тайм получился насыщенным. За стартовые 26 минут судья показал четыре жёлтые карточки, что редко встретишь в современном футболе. Голов тоже хватало. Правда, мяч Митомы в начале игры отменили из-за нападения на вратаря. Им, кстати, был Ортега, потому что Эдерсон травмирован.

Счёт в матче открыл Холанд, который реализовал пенальти. Для нападающего это 21-й гол в этом чемпионате (у Салаха — на шесть больше). Норвежец отметился 100-м голевым действием (84 гола и 16 ассистов) в 94-й встрече АПЛ. Никому в истории турнира не удавалось это сделать так быстро. Правда, радовались игроки «Сити» недолго. Эступиньян идеально исполнил штрафной, и мяч зашёл в ворота от дальней штанги.

Гол Эступиньяна Фото: Кадр из трансляции

И всё же под конец тайма «Сити» опять вышел вперёд. Причём снова гол сделал Мармуш. В первом случае он заработал пенальти за счёт обводки, а на 39-й минуте смачно приложился из-за штрафной. Удар получился настолько сильным и точным, что вратарь «Брайтона» даже не прыгнул. Египтянин, по сути, вышел вместо Кевина Де Брёйне, хотя играет чуть иначе. Вместо тонких ассистов Мармуш чаще ходит в штрафную, чтобы завершить самому.

Второй тайм фактически начался с гола «Брайтона». На 48-й минуте гости подали угловой, и в штрафной Хиншелвуд пробил в Хусанова. Изначально мяч шёл мимо, но после рикошета от колена защитника «Сити» залетел в ворота. Крайне обидный автогол позволил «Брайтону» ещё раз сравнять счёт.

Автогол Хусанова Фото: MB Media/Getty Images

После этого «Сити» прижал соперника. Несколько раз просто не выпускал его из штрафной. При счёте 2:2 команда Гвардиолы владела мячом в два раза больше «Брайтона». У хозяев было несколько опасных моментов, а на 79-й минуте Нико Гонсалес с нескольких метров пробил в штангу – чуть-чуть не хватило. Вообще, в этот вечер у «Сити» многое шло не так. Вышедший во втором тайме Бернарду Силва получил повреждение, и пришлось делать обратную замену.

С другой стороны, у «Брайтона» был свой шанс. Возможно, даже лучше, чем все остальные. Контратака гостей завершилась ударом Балеба, который бил практически с точки пенальти абсолютно без помех. Это было похоже на победный гол «Брайтона», но мяч полетел выше перекладины.

Удар Балеба Фото: Кадр из трансляции

У команд были ещё моменты в концовке. Хиншелвуд нанёс удар мимо с острого угла, а Гюндоган едва не забил случайно спиной. Однако счёт уже не изменился. «Брайтон» после четырёх побед сделал ничью на «Этихаде». С одной стороны, «Сити» сохранил отрыв от соперника в одно очко, но по потерянным уже уступает «Ньюкаслу» место в топ-5 АПЛ.