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Манчестер Сити — Брайтон — 2:2, обзор матча АПЛ, 15 марта 2025, голы: Эрлинг Холанд, Омар Мармуш, Эступиньян, Абдукодир Хусанов

У Холанда ещё один рекорд АПЛ, но «Сити» провалился. Крайне обидный автогол Хусанова
Григорий Телингатер
«Манчестер Сити» — «Брайтон» — 2:2
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«Брайтон» вполне претендует на место в ЛЧ, хотя ещё месяц назад в это было тяжело поверить.

«Сити» во втором туре подряд встречается с конкурентом за место в топ-5 АПЛ. Что неудивительно, с учётом плотности в АПЛ с третьего по девятое место. Если неделю назад команда Гвардиолы уступила «Форест» (0:1), то на этот раз сыграла вничью с «Брайтоном».

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 11'     1:1 Эступиньян – 21'     2:1 Мармуш – 39'     2:2 Хусанов – 48'    

Первый тайм получился насыщенным. За стартовые 26 минут судья показал четыре жёлтые карточки, что редко встретишь в современном футболе. Голов тоже хватало. Правда, мяч Митомы в начале игры отменили из-за нападения на вратаря. Им, кстати, был Ортега, потому что Эдерсон травмирован.

Счёт в матче открыл Холанд, который реализовал пенальти. Для нападающего это 21-й гол в этом чемпионате (у Салаха — на шесть больше). Норвежец отметился 100-м голевым действием (84 гола и 16 ассистов) в 94-й встрече АПЛ. Никому в истории турнира не удавалось это сделать так быстро. Правда, радовались игроки «Сити» недолго. Эступиньян идеально исполнил штрафной, и мяч зашёл в ворота от дальней штанги.

Гол Эступиньяна

Гол Эступиньяна

Фото: Кадр из трансляции

И всё же под конец тайма «Сити» опять вышел вперёд. Причём снова гол сделал Мармуш. В первом случае он заработал пенальти за счёт обводки, а на 39-й минуте смачно приложился из-за штрафной. Удар получился настолько сильным и точным, что вратарь «Брайтона» даже не прыгнул. Египтянин, по сути, вышел вместо Кевина Де Брёйне, хотя играет чуть иначе. Вместо тонких ассистов Мармуш чаще ходит в штрафную, чтобы завершить самому.

Второй тайм фактически начался с гола «Брайтона». На 48-й минуте гости подали угловой, и в штрафной Хиншелвуд пробил в Хусанова. Изначально мяч шёл мимо, но после рикошета от колена защитника «Сити» залетел в ворота. Крайне обидный автогол позволил «Брайтону» ещё раз сравнять счёт.

Автогол Хусанова

Автогол Хусанова

Фото: MB Media/Getty Images

После этого «Сити» прижал соперника. Несколько раз просто не выпускал его из штрафной. При счёте 2:2 команда Гвардиолы владела мячом в два раза больше «Брайтона». У хозяев было несколько опасных моментов, а на 79-й минуте Нико Гонсалес с нескольких метров пробил в штангу – чуть-чуть не хватило. Вообще, в этот вечер у «Сити» многое шло не так. Вышедший во втором тайме Бернарду Силва получил повреждение, и пришлось делать обратную замену.

С другой стороны, у «Брайтона» был свой шанс. Возможно, даже лучше, чем все остальные. Контратака гостей завершилась ударом Балеба, который бил практически с точки пенальти абсолютно без помех. Это было похоже на победный гол «Брайтона», но мяч полетел выше перекладины.

Удар Балеба

Удар Балеба

Фото: Кадр из трансляции

У команд были ещё моменты в концовке. Хиншелвуд нанёс удар мимо с острого угла, а Гюндоган едва не забил случайно спиной. Однако счёт уже не изменился. «Брайтон» после четырёх побед сделал ничью на «Этихаде». С одной стороны, «Сити» сохранил отрыв от соперника в одно очко, но по потерянным уже уступает «Ньюкаслу» место в топ-5 АПЛ.

А вот кто ещё выиграл в этом туре и, похоже, закончит в топ-5 АПЛ:
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