«Локо» и «Динамо» выдали оглушающее дерби! А победный гол проверяли почти семь минут!

«Локомотив» победил в московском дерби «Динамо». Железнодорожники обошли бело-голубых на одно очко и догнали «Спартак». У команды Михаила Галактионова прервалась пятиматчевая безвыигрышная серия, а у команды Марцела Лички – беспроигрышная, которая продлилась девять туров РПЛ.

«Локомотив» потерял перед этим туром травмированных Баринова и Самошникова, которые присоединились в лазарете к Карпукасу. Обращал на себя внимание и тот факт, что из основы выпал Монтес – на месте мексиканца в паре с Фассоном вышел Ньямси. В заявке «Динамо» не оказалось Бальбуэны, Кутицкого, Маричаля и Глебова. Маухуб остался на скамейке, уступив позицию нападающего «ложной девятке» Карраскалю. Но самым удивительным экспериментом от Лички стал перевод нового правого защитника Касереса в центр обороны.

Не каждое московское дерби радует ярким футболом, однако это радовало со стартового свистка судьи Шафеева, который, к слову, несколько раз неудачно располагался на поле на пути мяча. «Динамо» и «Локомотив» показывали открытую, быструю и интенсивную игру. Поначалу бело-голубые были на голову выше. Команда Лички хорошо двигала мяч в позиционном наступлении, возвращала его себе за счёт контрпрессинга. Но главное – создавала моменты. Уже на пятой минуте Фомин сделал крутой отбор у чужой штрафной, «центрфорвард» Карраскаль пробил, а Чавес с добивания зарядил в штангу.

«Локомотиву», конечно, не хватало ключевых фигур в центре поля для предотвращения выпадов «Динамо» на скорости. Следующее попадание бело-голубых в штангу случилось в середине первого тайма, когда Скопинцев внезапно оказался справа в атаке. Более того, левша пробил с правой ноги! Команде Лички ужасно не везло. Ещё должен был забивать Артур, уйдя в очередной раз от Ненахова. Железнодорожников спас Сильянов – вынес мяч с линии ворот.

«Локо» после непростого старта матча отодвинул игру от своей штрафной и также соорудил несколько моментов. Однако меньше, чем «Динамо», и были они менее опасными. У хозяев тоже выглядел острее левый фланг – Пиняева. Тем не менее повели железнодорожники. Сработали стандарты от Галактионова. Если один угловой только чудом не завершился голом Ньямси, то второй на 38-й минуте принёс Воробьёву его шестой забитый мяч в сезоне РПЛ. Исполнил Дмитрий удар головой на уровне форварда сборной России. А у Батракова – седьмой голевой пас.

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Если бы «Локо» и «Динамо» ушли на перерыв при счёте 1:0, это было бы несправедливо. Команда Лички играла в тот футбол, благодаря которому чех сделал себе имя в России. И на 45-й минуте забило, возможно, самый красивый гол сезона РПЛ после выдающейся многоходовой комбинации с участием половины команды. В её концовке Бителло исполнил тонкий пас пяткой на Карраскаля, а колумбиец вывел на пустые ворота Артура. Браво, Южная Америка!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Многое обещало и бодрое начало второго тайма. В первой же атаке едва не забил Бителло, но бразильцу оказалось проще отправить мяч в руки Лантратова, чем в большие ворота. А у «Локо» вдруг на ровном месте сломался Пиняев – вингер тут же ушёл в раздевалку. Видимо, Сергей не помощник сборной России в матчах с Гренадой и Замбией.

Потом игра чуть-чуть успокоилась. Рано или поздно утомление футболистов должно было отразиться на темпе матча. Голевые моменты иссякли, а у «Локомотива» отсутствовали даже удары по воротам. Складывалось впечатление, что железнодорожники будут довольны и ничьей. Невысокий Касерес в целом справлялся на позиции центрального защитника. Однако надо же было такому случиться, что именно от головы Касереса в единоборстве с Фассоном мяч после стандарта «Локо» прилетел на ногу Сильянову, который стоял перед воротами, – и тот забил! VAR возмутительно долго проверял эпизод, почти семь минут. Гол всё же засчитали.

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Пауза скорее пошла на пользу «Локомотиву». Команда, которой требовалось защищать преимущество, получила передышку. «Динамо» нужно было снова завестись, чтобы организовать финальный штурм. Несмотря на то что у Бителло и Фомина были шансы спасти бело-голубых, этот штурм не удался. На 90+10-й минуте и вовсе произошёл комичный эпизод, когда Макаров сбил в чужой штрафной Бителло, поставив ему подножку! Засуетился, поспешил динамовец. Так команда Лички, перебив «Локо» в два с половиной раза (19:8), проиграла дерби.