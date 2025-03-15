«Реал» отскочил. Мбаппе хватило шести минут, чтобы вытащить команду

«Реал» на неделе потратил много сил, отыграв 120 минут в Лиге чемпионов против «Атлетико». Та встреча забрала много эмоций, и теперь команда Анчелотти едва не потеряла очки с «Вильярреалом», который идёт на пятом месте, всерьёз претендуя на место в ЛЧ.

«Вильярреал» круто начал матч. Уже на девятой минуте счёт открыл капитан команды Фойт, который добил мяч в ворота после того, как тот заметался по вратарской. А если точнее, то отскочил от спины Тчуамени. Удивило, что первым забил «Вильярреал», но ещё больше впечатлило, что после этого хозяева ещё какое-то время смотрелись лучше и у них были другие моменты. Ну а потом включился «Реал».

Мбаппе сделал дубль за шесть минут. На 17-й вратарь «Вильярреала» справился с ударом Браима Диаса, однако с выстрелом француза уже ничего не мог поделать. А на 23-й минуте Лукас Васкес с правого фланга сделал пас на второй темп атаки, и бить могли и Беллингем, и Мбаппе. Нападающий был ближе к мячу и взял игру на себя. Сначала обработал его, а потом пробил. Два касания – это вообще формула успеха «Реала» последнее время.

Второй гол Килиана Мбаппе Фото: Кадр из трансляции

Два гола Килиана позволили ему максимально приблизиться к Левандовскому в списке бомбардиров. У поляка 21 гол, а у француза – 20. Правда, у форварда «Барсы» на два матча больше до конца чемпионата. А ещё интересно, что у Мбаппе уже 31 гол во всех турнирах. В дебютном сезоне за «Реал» больше всего забивал Иван Саморано – 37 мячей в сезоне-1992/1993. То есть у Килиана отличные шансы на новый рекорд.

До конца тайма преимущество оставалось за «Реалом», а вот во втором тайме характер игры поменялся. «Вильярреал» забрал инициативу и давил на ворота гостей. На 53-й минуте Фойт мог делать дубль. Бил опять после углового, но ударил выше перекладины, находясь прямо перед воротами. С 46-й по 70-ю минуты счёт по ударам – 9:0 в пользу «Вильярреала».

Лука Модрич Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Чтобы взять игру под контроль, Анчелотти выпускал во втором тайме Винисиуса, Рюдигера и Модрича, которых поберегли после мадридского дерби в Лиге чемпионов. Ближе к концу встречи «Реал» смог отодвинуть игру от своих ворот и даже дважды претендовал на пенальти, однако оба раза руки игроков «Вильярреала» находились в естественном положении при касании мяча. Впрочем, хозяева могли сравнивать счёт на 83-й минуте, но простили – Перес с близкого расстояния зарядил над перекладиной. «Реал» в этом матче уступил по ударам 9:23, тем не менее всё-таки победил и вышел на чистое первое место в Ла Лиге, опережая «Барселону» на три очка. Однако у неё два матча в запасе.