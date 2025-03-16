Как Станкович проводил решающие игры раньше? Не ждите феерии от «Спартака» с «Зенитом»

Было много ничьих, а ещё часто всё решал один гол.

Матч «Спартака» с «Зенитом» – ключевой в борьбе за чемпионский титул РПЛ. Если тренерскую историю Сергея Семака мы знаем хорошо, то в случае Деяна Станковича трудно с ходу ответить, насколько успешно он проводил самые ответственные игры, в которых давление результата было максимальным. Хорош ли сербский тренер в решающих встречах?

Карьера Станковича-тренера пока относительно короткая, она началась в декабре 2019-го. И так сложилось, что в национальных лигах у Деяна практически не было решающих битв. В Италии всё было слишком печально, а «Црвена Звезда» и «Ференцварош» почти всегда финишировали с большим отрывом от конкурентов – победитель определялся задолго до завершения чемпионата. Исключение составил только сезон-2021/2022. Тогда «Црвене Звезде» Деяна пришлось выдержать реальную конкуренцию со стороны «Партизана». Вспоминаем белградское дерби того года, а также другие решающие матчи команд Станковича в еврокубках и финалах Кубков страны.

Решающие матчи команд Станковича в чемпионатах и Кубках страны

Сезон-2021/2022. Чемпионат Сербии. «Црвена Звезда» — «Партизан» — 0:0

Три года назад, в апреле 2022-го, «Црвена Звезда» Станковича защищала чемпионский титул от посягательства «Партизана». В том сезоне 16 участников чемпионата Сербии сыграли на первом этапе двухкруговой турнир – 30 туров, а на втором восемь лучших команд проводили ещё один круг (семь туров) в группе сильнейших.

После 30 туров «Црвена Звезда» опережала «Партизан» Александра Станоевича на два очка. У конкурентов было всего по одному поражению за чемпионат. Календарь поставил белградское дерби уже первой игрой третьего круга. В целом ничья на «Маракане» устраивала «Црвену Звезду» больше, чем «Партизан», и Станкович её добился – 0:0. Шоу из классического противостояния не получилось. Хозяева нанесли всего четыре удара (один в створ), гости – пять (два в створ). К слову, за «Црвену Звезду» сыграли Страхиня Эракович и Милан Гаич, а также экс-легионеры РПЛ – Милан Родич, Гелор Канга и Радован Панков. За «Партизан» – Игор Вуячич, Саша Зделар и выступавшие ранее в России Александар Милькович и Бибрас Натхо. Потом «Црвена Звезда» и «Партизан» победили во всех оставшихся турах, поэтому разница в два очка сохранилась до финиша.

Сезон-2020/2021. Кубок Сербии. Финал. «Црвена Звезда» — «Партизан» — 0:0, 4:3 пен.

Дальше посмотрим на решающие матчи команд Станковича в Кубках страны. Первым был финал сезона-2020/2021, в котором «Црвене Звезде» противостоял, конечно же, «Партизан». В тот год парни Деяна установили уникальное достижение – взяли золото, пройдя весь сезон без поражений (35 побед, три ничьих). В мае добавили к титулу ещё и Кубок Сербии.

«Црвена Звезда» с Гаичем, Родичем, Панковым и Канга не смогла забить «Партизану» с Вуячичем, Мильковичем, Зделаром и вышедшим на замену Натхо. Да и по ударам получилась практически ничья – 14:14 (в створ – 6:7). В итоге победителя определила серия пенальти. Команда Станковича реализовала все свои четыре удара, а вот соперник смазал два последних.

Сезон-2021/2022. Кубок Сербии. Финал. «Црвена Звезда» — «Партизан» — 2:1

Год спустя «Црвена Звезда» и «Партизан» снова встретились в финале Кубка Сербии. Сразу же после завершения чемпионата, о котором сказано выше. Команда Станковича завоевала золото, опередив принципиального соперника на два очка, а в кубковом финале, в отличие от последнего дерби чемпионата, были голы. Причём сразу три.

В этот вечер героем Станковича был нападающий Александар Катаи. Он оформил дубль – открыл счёт на 26-й минуте и забил победный мяч на 73-й. «Партизан» ответил только голом Слободана Урошевича за полчаса до конца. Интересно, что по ударам «Црвена Звезда» опять уступила (7:10), но била всё же точнее (в створ – 4:3). И владела мячом меньше (46% против 54%).

Сезон-2023/2024. Кубок Венгрии. Финал. «Пакш» — «Ференцварош» — 2:0

Третий кубковый финал в карьере Станковича-тренера – это его последний матч в «Ференцвароше» перед уходом в «Спартак». В прошлом сезоне команда из Будапешта выиграла чемпионский титул, опередив на 16 очков как раз «Пакш», а вот этот трофей достался конкуренту. «Ференцварошу» не помогли победить игравшие в основе Миенти Абена с Маркиньосом и вышедшие замену Кристиан Рамирес с Эдгаром Севикяном.

Хотя казалось, что всё складывается в пользу «Ференцвароша». На исходе получаса встречи команда Станковича заработала пенальти, который не реализовал Барнабаш Варга. Ещё через несколько минут был удалён футболист «Пакша». Но во втором тайме красную карточку получил уже Абена. В игре 10 на 10 лучше оказался вице-чемпион. На 98-й минуте Кристоф Папп забил первый гол в ворота «Ференцвароша», а 120+2-й фаворита добил Жолт Харасти.

Деян Станкович в «Ференцвароше» Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Решающие матчи команд Станковича в еврокубках

Сезон-2020/2021. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Омония» — «Црвена Звезда» — 1:1, 4:2 пен.

В сезоне-2020/2021 у Станковича был первый поход с «Црвеной Звездой» по Европе. В квалификации Лиги чемпионов все этапы состояли из одного матча, так как пандемия коронавируса сильно повлияла на календарь турнира. В третьем раунде отбора «Црвена Звезда» уступила на Кипре «Омонии» и вылетела. Хозяева открыли счёт, но сербы отыгрались, поэтому всё решилось в серии пенальти. «Омония» забила четыре из четырёх, а вот «Црвена Звезда» дважды промахнулась.

Сезон-2020/2021. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда» — 1:2

Но и в Лиге Европы для «Црвены Звезды» было важно попасть в групповой этап с точки зрения заработка. Поэтому встреча раунда плей-офф с «Араратом-Армения» тоже превращалась в важнейшую для команды Станковича. На сей раз молодой тренер и его игроки справились – победили со счётом 2:1. Катаи и Диего Фальчинелли забили два мяча к 60-й минуте, на которые соперник ответил только одним голом.

Сезон-2020/2021. Лига Европы. Стыковой матч. «Милан» — «Црвена Звезда» — 1:1

На групповом этапе «Црвена Звезда» достаточно спокойно решила задачу выхода в плей-офф. Но уже в первом раунде стыков попала на топ-клуб – «Милан». И команда Станковича едва не сотворила сенсацию! После домашней ничьей 2:2 решающей становилась ответная встреча на «Сан-Сиро». Чемпиону Сербии требовалась победа. Пропустив с пенальти, «Црвена Звезда» быстро отыгралась благодаря голу Эль-Фарду Бен-Набуана. Интрига сохранялась до конца, однако «Милан» сумел удержать ничью.

Сезон-2021/2022. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Шериф» — «Црвена Звезда» — 1:0

На следующий сезон Станкович сделал новую попытку в Лиге чемпионов, и опять всё закончилось неудачей в третьем раунде. В Белграде «Црвена Звезда» и «Шериф» сыграли вничью 1:1. Решающим становился ответный матч в Тирасполе. Тогда ещё никто и подумать не мог, что «Шериф» под руководством экс-капитана «Зенита» Юрия Вернидуба так прогремит в ЛЧ – победит «Реал» и «Шахтёр». Поэтому многие наверняка удивились вылету «Црвены Звезды». «Шериф» дома выиграл со счётом 1:0, забив единственный гол в конце первого тайма.

Сезон-2021/2022. Лига Европы. 6-й тур группового этапа. «Брага» — «Црвена Звезда» — 1:1

«Црвена Звезда» снова отправилась в Лигу Европы, там в раунде плей-офф фактически за одну игру решила задачу попадания на групповой этап разгромом ЧФР. А вот в группе определяющим стал матч последнего тура с «Брагой» в Португалии. Команде Станковича требовалось не проиграть, иначе она рисковала выпасть из топ-2 и пролететь мимо плей-офф. В начале второго тайма «Црвена Звезда» пропустила с пенальти, но на 70-й минуте отыгралась с 11-метрового. Опять выручил нападающий Катаи. Потом в 1/8 финала двухматчевое противостояние сербов с «Рейнджерс», по сути, закончилось после первой части – в Шотландии уступили 0:3. Ответная встреча превращалась в формальность.

Деян Станкович в «Црвене Звезде» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Сезон-2022/2023. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» — «Маккаби» Хайфа — 2:2

Последняя попытка Станковича залететь с «Црвеной Звездой» в Лигу чемпионов почти удалась. На этот раз даже получилось пройти третий раунд, разгромив по сумме двух встреч «Пюник» (7:0), так что оставался последний шаг. В раунде плей-офф сербы попали на «Маккаби» из Хайфы. На выезде уступили со счётом 2:3, поэтому в Белграде хозяев могла устроить минимальная победа. К 45-й минуте «Црвена Звезда» вела с перевесом в два мяча после голов Александра Пешича и Мирко Иванича. Тем не менее вылетела. Израильтяне сократили разрыв перед перерывом, а на 90-й минуте автогол Милана Павкова лишил сербов группового этапа ЛЧ. Станкович сразу же ушёл из «Црвены Звезды».

Сезон-2023/2024. Лига конференций. 6-й тур группового этапа. «Ференцварош» — «Фиорентина» — 1:1

Станкович возглавил «Ференцварош» по ходу сезона-2023/2024, когда чемпион Венгрии выступал на групповом этапе Лиги конференций. Решающим в борьбе за выход в плей-офф был матч последнего тура с «Фиорентиной». В случае домашнего поражения и победы конкурента команда из Будапешта могла вылететь из турнира. Но «Ференцварош» добыл нужный результат во встрече с соперником из топ-лиги. В начале второго тайма хозяева повели благодаря голу Кристоффера Закариассена. «Фиалки» ответили только одним забитым мячом за 20 минут до конца.

Сезон-2023/2024. Лига конференций. Стыковой матч. «Ференцварош» — «Олимпиакос» — 0:1

В плей-офф «Ференцварошу» не повезло попасть на будущего победителя Лиги конференций «Олимпиакос». В первой встрече в Греции команда Станковича уступила с минимальным счётом 0:1. У венгров были неплохие шансы отыграться дома. Однако класса хозяевам не хватило. «Ференцварош» почти в два раза уступил по ударам – 11:20, а статистика попаданий в створ была ещё хуже (1:6). Всё решил гол Аюба Эль-Кааби перед перерывом с пенальти.