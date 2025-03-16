Мы не знаем, как это объяснить. Победу ЦСКА добыл Гуарирапа с паса Акинфеева. Видео

«Акрон» всё ещё в порядке по игре, но на этот раз уступил.

ЦСКА весьма нервозно, но всё-таки забрал три очка. Начало матча в Самаре осталось за «Акроном». До 20-й минуты у ЦСКА не было ни ударов, ни вообще каких-либо моментов у чужих ворот. Хозяева же дважды претендовали на пенальти на шестой и 24-й минутах. Арбитры оба раза посчитали, что руки Дивеева и Роши находились в естественном положении. Хороший момент был и у Бокоева, который бил головой с восьми метров.

«Акрон» уже приучил к тому, что с ним неудобно играть – и эта встреча стала очередным подтверждением. В стыках досталось и по голове Кисляку, и по ноге Глебову, хотя тот, скорее, сам налетел на вратаря. А ещё по ходу первого тайма у Кругового (по его собственным словам) отвалилась половина зуба.

По ходу первого тайма хотелось критиковать ЦСКА, который всё ещё адаптируется к схеме с ромбом. Однако моменты у москвичей начали появляться. На 20-й минуте из-за штрафной пробил Жемалетдинов, на 30-й примерно оттуда же ударил уже Гуарирапа. Казалось, гостям не хватает проникновений в штрафную, но именно из неё армейцы и забили. ЦСКА подловил соперника после углового, атакуя второй волной. Кисляк навесил на дальнюю штангу, где Савичев не уследил за Глебовым, который точно пробил с нескольких метров.

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Второй тайм получился в каком-то смысле ещё более весёлым. Зубы никто не терял, но голов и моментов стало больше. Сначала Гуарирапа убежал в контратаку и пробил идеально в дальний угол. Венесуэлец – возможно, самый критикуемый футболист ЦСКА, и для него было важно забить дебютный гол за команду. Показательно, как партнёры поздравляли Гуарирапу, бережно шлёпая его по голове. С другой стороны, отметить тут стоит и Акинфеева, который сделал голевую передачу через всё поле. Редкий для чемпионата момент.

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Правда, «Акрон» практически сразу вернулся в игру. После навеса Кузьмина забил Хубулов с линии вратарской – вышедшего на замену игрока не успел накрыть Дивеев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшееся время до конца тайма опасных моментов ещё хватало. Гуарирапа мог делать дубль, однако попал в штангу. Мусаев из отличной позиции почему-то пробил головой, а не ногой. Что касается игроков «Акрона», то они несколько раз едва не замкнули навесы на дальней штанге. В результате счёт на табло так и остался – 1:2. ЦСКА по-прежнему на шестом месте, а «Акрон» – на девятом.