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Арсенал — Челси — 1:0, обзор матча 29-го тура АПЛ, гол: Микель Мерино, статистика, 16 марта 2025

«Арсенал» цинично убил дерби. У «Челси» просто не было шансов
Григорий Телингатер
Отчёт «Арсенал» — «Челси» — 1:0
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Матч тура в АПЛ, после которого будет много вопросов к судье.

«Арсенал» начал встречу мощно. С ходу создал несколько классных моментов. Игроки «Челси» этому способствовали — то Санчес глупо обрезался, то Кукурелья позволил себе пройти в штрафной. В защите гостей был «пожар», и гол «Арсенала» выглядел вполне логичным.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

На 20-й минуте Эдегор подал угловой, а Мерино удачно подставил голову на ближней штанге. В результате мяч с острого угла взмыл вверх и опустился в дальний угол. Практически без шансов для вратаря «Челси», потому что полузащитнику (ну или, точнее, уже нападающему) «Арсенала» удалось пробить по неберущейся траектории.

Гол Мерино

Гол Мерино

Фото: Кадр трансляции

В целом первый тайм остался за «Арсеналом», тем более Санчес ещё и нелепо сыграл на выходе. Но ближе к перерыву «Челси» забрал инициативу и был близок к ответному голу. Особенно после неуклюжей игры уже другого вратаря. Кукурелья ударил так, что Райя не смог зафиксировать мяч, который после рикошета от его пятки прошёл в сантиметрах от штанги.

Ну и отдельно – по поводу судейства в первом тайме. Сначала Парти сфолил на оранжевую карточку, но остался даже без жёлтой. Затем уже Фофана наступил на верхнюю часть ноги лежащего Райса. Защитник тоже остался даже без жёлтой. И потом снова не получил предупреждение уже за накладку против Троссарда.

Игроки «Арсенала» с судьёй

Игроки «Арсенала» с судьёй

Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Второй тайм проходил также с большим количеством претензий к судье со стороны обеих команд. Отдельно отметим, что в матче «Арсенала» арбитр показал жёлтую карточку за откидку мяча. На этот раз предупреждение получил игрок «Челси» Фофана. А сразу после этого отличный сейв выдал уже Санчес, который больше не чудил, как в первом тайме.

Ближе к концу встречи «Арсенал» показал мастер-класс по тому, как тянуть время. Эту хитрость болельщики могут оценивать по-разному, но она работала. Троссард симулировал, Мартинелли лежал на газоне, однако больше всего впечатлило, как хозяева разыграли штрафной. Его заработал Льюис-Скелли, когда на секундомере было 69:29. Игроки «Арсенала» долго устанавливали ложную стенку и спорили с судьёй. В какой-то момент к чужой штрафной прибежал даже Райя, что-то сказал партнёрам и убежал обратно. В общей сложности на исполнение штрафного ушло 2 минуты 35 секунд. Затем игра продолжилась на мгновение — мяч от Фернандеса сразу же ушёл на угловой, который «Арсенал» исполнял ещё 50 секунд.

Энцо Фернандес на газоне

Энцо Фернандес на газоне

Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Неудивительно, что в оставшееся время «Челси» нанёс лишь один удар в створ. Самих подходов было мало. «Арсенал» тоже больше ничего не забил, однако ему и не нужно было. Таким образом, команда Артеты осталась третьей, но одержала важную победу в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Тем временем конкуренты лондонцев потеряли очки:
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