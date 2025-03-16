«Краснодару» везёт по-чемпионски! В мясорубке с «Ростовом» зарешал шикарный удар Мозеса

«Краснодар» победил «Ростов» – оторвался на три очка от «Зенита» и на шесть – от «Спартака» перед встречей конкурентов. Но команда Мурада Мусаева чудом унесла ноги от ростовчан.

Чем ближе финиш чемпионата, тем больше кадровых проблем у «Краснодара». В Ростове-на-Дону в запасе претендента на чемпионский титул находилось всего пять полевых игроков, включая юного 17-летнего защитника Хмарина. Сперцян и Тормена травмированы, Виктор Са заработал дисквалификацию, а Кастаньо на днях ушёл в «Ривер Плейт».

На первых минутах было много длинных пасов, стыков и мелких повреждений. «Ростов» поддавливал, загружая мяч из центра и полуфлангов вперёд – за спины центральным защитникам «Краснодара» на своих мощных форвардов Комличенко и Голенкова. Футбол простой, но на таком поле, где, выражаясь языком классика, и настоящий бык «мениск получит», трудно играть по-другому. Впрочем, агрессивный старт ничего не принёс команде Джонатана Альбы. Потом ростовчане дозированно прессинговали и часто откатывались на свою половину поля, отдавая мяч «Краснодару».

Зато «Ростов» успешно разорвал связи между звездой атаки «быков» Кордобой и остальными игроками. Мяч почти не доходил до колумбийца: в первом тайме Джон совершил всего девять касаний, а в штрафной – ни одного. Едва ли не самым эффективным оружием команды Мусаева стали в этих обстоятельствах рывки из глубины к воротам ростовчан опорника Черникова. При его участии гости соорудили пару моментов.

Хозяева получали возможности забить прежде всего после стандартов. Однажды Комличенко заработал опасный штрафной, но сам же испортил его, послав мяч куда-то в космос. Зато воспитанник «Краснодара» здорово действовал на исходе получаса, выиграв на стандарте воздух сразу у двоих защитников и пробив головой. Команду Мусаева спас сейв Агкацева. К перерыву «Ростов» более чем в три раза перебил краснодарцев (7:2 по ударам), тем не менее нулевая ничья была абсолютно логичным результатом тайма.

«Ростов» — «Краснодар» Фото: fc-rostov.ru

На старте второго тайма «Ростов» тоже играл так, будто ему нужнее. Команда Альбы наступала, а «Краснодар» искал на лысоватом ростовском поле потерянную игру. Защитники «быков» некомфортно чувствовали себя в единоборствах с мощным Комличенко. В итоге по истечении часа матча хозяева забили. После аута Голенков сделал скидку, Комличенко попробовал пробить, а Мохеби дослал отскочивший мяч в сетку. Однако вмешался VAR – гол отменили. Оказалось, Комличенко, нанося удар, сфолил. Попал по ноге Диего Косте.

Футбол «Краснодара» в Ростове-на-Дону можно было назвать каким угодно, но только не чемпионским. Ни скорости, ни фирменных краснодарских комбинаций, ни попыток бить по воротам Ятимова. Команда Альбы лучше понимала, как она хочет победить. Вскоре после отменённого гола очередное смещение налево Кучаева подарило хозяевам ещё один голевой момент – его кросс завершал Голенков и попал в штангу.

За 20 минут до конца Кривцов нанёс первый удар «быков» после перерыва. Вскоре его поменял Козлов, и тут же сработала замена «Краснодара». Но не эта – другая. Вышедший чуть ранее на поле Мозес забил, что называется, на ровном месте. Команде Мусаева удалась редкая быстрая атака, Осипенко вынес, а нигериец подобрал и с 20 метров положил мяч в нижний угол. Вот это поворот!

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В концовке эмоции накалились. Обе команды гневно реагировали на судейские решения. «Ростов» требовал пенальти за толчок Оласы в спину Комличенко. Кордоба долго возмущался, получив по лицу от Мелёхина, а затем и жёлтую карточку за требование дать «горчичник» сопернику. Джон настолько завёлся, что убежал от троих с центра поля, тем не менее выход один на один не реализовал. Очень увлекательным был финиш этого матча! На камбэк у «Ростова» просто не хватило сил – хозяева потерпели незаслуженное поражение.