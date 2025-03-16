Лучшая неделя в жизни Мартинса — он снова забил два! Семаку не помог даже красивейший дебютный гол Луиса Энрике.

«Спартак» сделал это впервые с 2017 года! Развязка с «Зенитом» в концовке — просто кино

«Спартак» победил «Зенит» в ключевом матче за чемпионский титул! Красно-белые снова догнали сине-бело-голубых. А «Краснодар» теперь единоличный лидер с отрывом в три очка.

Состав «Спартака» на важнейшую игру сезона легко прогнозировался, а вот зенитовский вызывал вопросы по паре позиций. Сергей Семак решил сыграть 4-2-3-1 с парой опорных полузащитников Барриос – Зделар. На левый фланг атаки тренер чемпионов предпочёл отправить Кассьерру вместо присевшего на скамейку Мостового.

Начало матча получилось осторожным. Чувствовалось, что соперники опасаются друг друга. Лихая музыка атаки не увлекала ни «Спартак», ни «Зенит». Инициатива переходила от одной команды к другой – статистика владения мячом была фактически равной. Тем не менее первый голевой момент уже на пятой минуте создали сине-бело-голубые. Если бы Зделар забил после углового, то одним ударом оправдал бы свой трансфер, который многие в Санкт-Петербурге не поняли.

В многочисленных дуэлях один в один игроки группы обороны в самых опасных зонах выигрывали единоборства у игроков группы атаки (ключевую фигуру в составе красно-белых Барко, как правило, встречал Барриос). Впрочем, спартаковцы Бабич с Умяровым всё же присели на жёлтые карточки. Кроме того, случился спорный эпизод с падением в штрафной «Зенита» Мартинса, но повтор показал, что Мантуан не фолил.

«Это незначительный контакт. Проверять там было нечего. Там надо смотреть на позицию Иванова, а он продолжил игру. Контакт игровой – не подбивание ноги, как было у Комличенко сегодня. Защитник одёрнул ногу назад, а игрок «Спартака» решил дорисовать. Простой момент, правильно продолжили игру», – прокомментировал для «Чемпионата» этот момент экс-судья РПЛ Игорь Федотов.

«Спартак» всё же наступал более крупными силами и раскрутил свой фирменный прессинг от Станковича. «Зенит» же надеялся на скорость Кассьерры, Луиса Энрике и Глушенкова, вот только дорогостоящий бразильский новичок и экс-спартаковец, прямо скажем, не сильно выделялись. Конечно, впечатляет, как Луис Энрике сохраняет мяч под давлением, но брали-то его для того, чтобы он делал разницу. Казалось, первый тайм завершится абсолютно логичной по такой игре нулевой ничьей, однако ошибка Мантуана перед перерывом стоила команде Семака гола. Бразилец допустил потерю, попав под давление здорово отработавшего эпизод Маркиньоса. Мартинс подхватил мяч, протащил его к штрафной «Зенита» и зарядил от души низом. Латышонок не выручил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» чувствовал, что его прессинг работает почти безупречно, потому что у «Зенита» нет в центре поля таких тонких полузащитников, как Вендел и Клаудиньо, которые вытаскивали бы мяч на чужую половину под давлением. Дисквалификация и собственное решение на зимнем трансферном рынке ударили по команде Семака. После перерыва хозяева продолжали высоко встречать гостей. У сине-бело-голубых не клеилась игра – зенитовцы принимали простые, предсказуемые решения при владении мячом. Оставался вопрос только по поводу того, хватит ли спартаковцам энергии на все 90+ минут.

Во втором тайме «Спартак» не отдавал мяч и контролировал его едва ли не больше, чем при нулевой ничьей. В этих обстоятельствах Семак сделал неожиданные замены – убрал двух атакующих игроков Глушенкова и Кассьерру. Выпустил защитника Мимовича и Мостового. В результате Мантуан поднялся выше, а Луис Энрике, будучи классическим вингером, стал исполнять непривычную роль – то ли «восьмёрки», то ли «десятки». Целью перестановок на правом фланге, очевидно, было развязать руки Луису Энрике, который опускался глубоко в оборону.

Принципиально игру чемпиона замены не усилили. Разве что сине-бело-голубые заработали серию угловых, после которых могли забить. Стало ещё больше стыков, споров с арбитрами. Штаб «Спартака» требовал пенальти за попадание мяча в руку Эраковичу – судьи, очевидно, решили, что рука серба находилась в естественном положении. Штаб «Зенита» удивлялся, почему Бабич и Рябчук не были удалены за вторые жёлтые карточки. Красно-белые всё же чуть-чуть подсели, и тогда Луис Энрике показал свой топ-класс! Бразилец забил в фирменном стиле, сместившись в центр и нанеся неотразимый обводящий удар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И всё-таки главным героем дерби двух столиц стал тот, от кого этого не ждали. Какая же развязка оказалась у битвы «Спартака» и «Зенита»! Красно-белые откуда-то достали энергию и дожали команду Семака благодаря своему жиросжигающему прессингу. В компенсированное время после перехвата на половине поля соперника и кросса Денисова дубль оформил Мартинс. Были подозрения на офсайд, однако современная техника помогла судьям определить, что победный гол люксембуржец забил по правилам.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» выиграл у «Зенита» на своём поле впервые за семь лет. И ведь никто не скажет, что незаслуженно. Команда Станковича остаётся в «золотой» гонке.