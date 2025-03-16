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Ливерпуль — Ньюкасл — 1:2, обзор финала Кубка английской лиги, голы: Бёрн, Исак, Кьеза, статистика, 16 марта 2025

«Ньюкасл» ждал этого 70 лет! «Ливерпуль» после вылета из ЛЧ отдал ещё и Кубок лиги
Григорий Телингатер
Отчёт «Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 1:2
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Матч на «Уэмбли», который войдёт в историю.

Сезон для «Ливерпуля» фактически закончен. Победа в АПЛ особо не вызывает сомнений — там у команды Слота преимущество в 12 очков над «Арсеналом». Вопрос был в том, заберёт ли «Ливерпуль» ещё и Кубок лиги. Не забрал.

Англия — Кубок лиги . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Бёрн – 45'     0:2 Исак – 52'     1:2 Кьеза – 90+4'    

В первом тайме «Ливерпуля» словно не было на поле. Главная звезда команды Салах оставался незаметен. Каждый раз «Ньюкасл» оказывался первым на подборе и забирал вторые мячи. «ПСЖ» показал, как надо играть с «Ливерпулем», перегрызая центр поля. Возникало ощущение, что команде Хау победа была нужнее. Болельщики действительно заждались хотя бы какого-то титула.

Красноречивая статистика: в первые 45 минут — 8:0 по ударам в пользу «Ньюкасла». Эти цифры в каком-то смысле шокируют. С другой стороны, максимально логично, что девятый удар уже в компенсированное время к первому тайму стал голом. После навеса с углового Дэн Бёрн пробил с приличного для удара головой расстояния. Причём это была уже третья подача с углового на Бёрна примерно в эту точку — явно наигранная комбинация.

Гол Бёрна

Гол Бёрна

Фото: Кадр трансляции

Защитник «Ньюкасла» вообще переживает уникальный момент в карьере. За два дня до матча Бёрн получил вызов в сборную от Томаса Тухеля. Футболист может дебютировать в национальной команде в 32 года, хотя раньше не получал приглашения ни в одну из сборных, включая юношеские и молодёжную.

Можно было ожидать, что после перерыва «Ливерпуль» выйдет другим. Например, в матче с «ПСЖ» у команды Слота выдался намного более качественный второй тайм. Но на этот раз «Ливерпуль» начал с пропущенного гола. Забил Исак, хотя его мяч отменили из-за офсайда Гимарайнса, который немного преграждал обзор Келлехеру. Но «Ньюкасл» уже через три минуты забил снова. И опять отличился Исак, которого не успел накрыть ван Дейк.

Александер Исак празднует гол

Александер Исак празднует гол

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В середине второго тайма «Ливерпуль» сделал пять замен, тогда как у «Ньюкасла» не поменялся никто. Вышли Джонс, Нуньес, Гакпо, Эллиотт и Кьеза, но при счёте 0:2 команда Хау была всё равно ближе к третьему голу, чем «Ливерпуль» — к первому. Исак вполне мог делать дубль — спас Келлехер.

«Ливерпуль» во втором тайме владел мячом 76,4%, но долгое время от этого не было толка. Лишь на 90+4-й минуте Кьеза забил, однако этого было мало. «Ньюкасл» достаточно уверенно удержал победу, а с финальным свистком футболисты рухнули на газон, выдавая полный спектр эмоций.

Игроки «Ньюкасла» празднуют победу в финале с «Ливерпулем»

Игроки «Ньюкасла» празднуют победу в финале с «Ливерпулем»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Для «Ньюкасла» это первый национальный трофей с 1955 года, если не считать победу в Чемпионшипе.

А вот ещё один матч, прошедший в Лондоне в это воскресенье:
«Арсенал» цинично убил дерби. У «Челси» просто не было шансов
«Арсенал» цинично убил дерби. У «Челси» просто не было шансов
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