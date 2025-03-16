«Похоже, коленка Мартинса была ближе к воротам». Слова главных людей «Зенита» и «Спартака»

«Спартак» и «Зенит» с запасом оправдали слова про главный матч сезона. Мы действительно получили фантастический сюжет, который ещё долго будут вспоминать, как бы чемпионат ни закончился.

Сильнее была команда Станковича, а вот Семак вряд ли доволен зрелищем. И дело не только в результате. Ниже — слова главных тренеров после игры.

Станкович — о конце серии без побед над «Зенитом» в РПЛ

— Прекрасная победа, настоящий спектакль. Знаю, что это первая победа с 2017-го. Но я только начинаю карьеру, поэтому не могу назвать эту победу главной в карьере. Я рад был видеть ребят, которые действительно заслужили эту победу.

О перформансе Мартинса

— Мне не очень нравится говорить об отдельных игроках. Все провели фундаментальную встречу. Мартинс никогда не сдаётся, нужно было верить в него. Это чувство веры даёт всем силы. Мы поменяли роль Мартинса, он мне отплатил, отплатил команде. Мы провели блестящий матч против очень сильного соперника.

О тактике на игру

— Надо было заставить ребят верить. «Зенит» активно вышел играть, у них игроки высокого уровня. Нам нужны были идеальные 100 минут. Для нас было шоком, когда «Зенит» сравнял счёт, но ребята не сломались. Неоднократно отмечал, что Семак — прекрасный тренер, против его команды очень сложно играть. Однако впереди много важных матчей. Мне нравится эта гонка, сегодня я счастлив.

Семак — о том, чего не хватило «Зениту»

— Напряжённая игра, «Спартаку» чуть повезло с реализацией моментов. Не лучшая наша игра в плане качества. Не хватило свежести, медленно контролировали мяч. Нужно было быстрее думать и играть. Пропущенным голам способствовали наши ошибки. Обидно проигрывать матч, но ничего не сделаешь.

О выходе Соболева на замену

— Выход Соболева — это просто. Есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей. Не получилось. У нас было два сложных выезда. Медленно двигали мяч. Много ошиблись сегодня. Мы говорили, что этого делать нельзя.

О судействе

— Пенальти в первом тайме, как мне кажется, не было. Судья мог удалить Рябчука — по мне, это вторая жёлтая. Что касается офсайда [перед победным голом «Спартака»], то тяжело сказать. Из того, что видел я, единственный повтор — похоже, что коленка Мартинса была ближе к воротам.