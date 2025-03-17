Железный Умяров, спаситель «Краснодара» или юная звезда ЦСКА. Кто лучший в 21-м туре РПЛ?

Российская Премьер-Лига вновь уходит на паузу. Теперь не на такую длительную, как зимняя, и всё же из-за матчей сборных следующий тур РПЛ стартует только 28 марта. Уже ждём и скучаем. Плюс по классике выбираем главных героев последнего на данный момент, 21-го тура. Если не считать автогол, который помог «Оренбургу» «погасить» «Факел», а «Химкам» — добыть ничью в матче с «Ахматом».

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