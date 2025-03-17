Железный Умяров, спаситель «Краснодара» или юная звезда ЦСКА. Кто лучший в 21-м туре РПЛ?

Российская Премьер-Лига вновь уходит на паузу. Теперь не на такую длительную, как зимняя, и всё же из-за матчей сборных следующий тур РПЛ стартует только 28 марта. Уже ждём и скучаем. Плюс по классике выбираем главных героев последнего на данный момент, 21-го тура. Если не считать автогол, который помог «Оренбургу» «погасить» «Факел», а «Химкам» — добыть ничью в матче с «Ахматом».
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Кристофер Мартинс, «Спартак»
Что будет, если объединить непревзойдённого бойца и классного бомбардира? Получится Мартинс в матче с «Зенитом». Кристофер отбирал мяч шесть раз — лёжа, головой и всем, чем только мог. Уже этим он заслужил бы попадание в наш рейтинг. Но нет, ему было мало! Дважды огорчив посреди недели в Кубке «Акрон», люксембуржец повторил пройденное! В финале первого тайма выцарапал мяч в центре поля, дотащил его до штрафной и уложил в левый угол, а в конце второго — подстроился под полуудар-полунавес Денисова и добыл для «Спартака» первую с 2017 года победу над петербуржцами в РПЛ. Король. И обладатель оценки 8,8 от Sofascore.
Наиль Умяров, «Спартак»
Забивал «Зениту», конечно, Мартинс. Но теневым героем стал Умяров. Чемпион России постоянно терялся под спартаковским прессингом, а если всё же добирался до чужой штрафной, то Наиль был тут как тут. У него восемь удачных единоборств из 10 — как внизу, так и вверху. По три выноса, отбора и перехвата. Глушенков, Кассьерра и Гонду упирались в Умярова, словно в закрытую дверь. Ключ от которой остался где-то в кармане у Станковича. Центр поля целиком остался за «Спартаком». Спасибо Наилю. Кстати, именно он стал лучшим по дистанции, пробежав 11,3 км.
Кто-то другой
Акинфеева и Гуарирапу мы уже отметили. Также достойны уважения следующие герои. Спартаковец Маркиньос — за фланговые рывки и лютый прессинг футболистов «Зенита». Химчанин Никита Кокарев — за шесть спасений, в том числе с пенальти от Гандри в матче с «Ахматом» (пусть вратарь и «привёз» его сам, но исправился). Казанец Евгений Ставер — за аналогичные шесть сейвов и «сухарь» во встрече с «Пари НН». Краснодарец Кайо — за то, что многочисленными выносами и отборами не дал забить «Ростову». Плюс весь «Оренбург» — за три очка с «Факелом». В этом случае нужно отмечать команду, а не индивидуально.
Матвей Кисляк, ЦСКА
ЦСКА победил «Акрон», и отметить здесь можно нескольких футболистов: не только Кисляка, но и Акинфеева с ассистом и важным спасением от заходившего на дубль Хубулова, Гуарирапу с долгожданным голом. И всё же ярче всех проявил себя Матвей. Среди недели он забил в кубковом дерби «Динамо» и принёс победу, а в воскресенье мягко подал на Глебова и оформил красивую голевую. Молодняк тащит армейцев! Также отметим по два заработанных фола, заблокированных удара и перехвата, четыре из пяти удачных единоборств. Sofascore оценил старания Кисляка на 7,8.
Александр Сильянов, «Локомотив»
«Локомотив» добыл важнейшую победу в дерби с «Динамо» благодаря самоотверженной игре в обороне и голу на 76-й минуте. И то, и другое — заслуга Сильянова. Левый защитник блестяще выбил мяч с ленточки и не дал отличиться Артуру, когда Лантратов уже был отыгран. Всего у Александра шесть успешных единоборств из шести (!), по три выноса и заработанных фола, два перехвата, две обводки, по одному отбору и заблокированному удару. Ну и гол, когда он воспользовался случайной скидкой Касереса и внёс финальный штрих. Рейтинг 8,4 от Sofascore целиком оправдан.
Мозес Кобнан, «Краснодар»
«Краснодару» было крайне непросто в матче с «Ростовом». Дончане создавали больше моментов и забили первыми. Однако перед точным ударом Мохеби Комличенко нарушил правила. У Мусаева было на выбор всего пять полевых запасных. Решающий выстрел произвёл один из них. Мозес поднялся с лавки на 67-й минуте и вскоре мастерски пробил в левый угол из-за пределов штрафной. Это первый гол нигерийца с середины августа, но ради такого стоило подождать его результативных действий. «Быки» стали единоличными лидерами РПЛ.
Гамид Агаларов, «Динамо» Махачкала
Агаларов царил в сезоне-2021/2022 и наколотил за скромную «Уфу» аж 20 голов в РПЛ. Но переход в «Ахмат» счастья ему не принёс. Зато вполне оправдывается возвращение в родной Дагестан. У Гамида 10+3 в чемпионате и Кубке, и два гола залетели в ворота «Крыльев». Махачкалинское «Динамо» испепелило самарцев (4:0). А её нападающий, во-первых, перевисел Ороза, который вообще-то выше на 11 см, и вколотил головой. Во-вторых, чётко реализовал пенальти. В плюс и пас под удар с двумя заработанными фолами. Sofascore выставил Агаларову оценку 7,8.
Егор Тесленко, «Рубин»
Казанцы в прошлом туре сенсационно хлопнули набравший ход «Спартак», но при этом из-за дисквалификаций лишились сразу и Кабутова, и Иву, и Даку. Минимально на характере обыграть «Пари НН» получилось и в заметно усечённом составе. Нижегородцы прижимали «Рубин». Выстоять удалось в том числе за счёт надёжности Тесленко: один перехват, три отбора, пять выигранных единоборств из шести внизу и шесть из девяти — вверху, два заработанных фола. Ну и, главное, Егор отреагировал на дальний заброс Иванова и скинул головой под удар Зотову — 1:0. Отсюда и оценка 8,4 от Sofascore.
Мохамед Аззи, «Динамо» Махачкала
Алжирец с ходу стал одним из лидеров махачкалинского «Динамо», да и в целом его без иронии можно назвать пока что главным зимним приобретением во всей РПЛ. В Кубке Аззи эффектной перекидкой вскрыл «Локомотив» и сравнял счёт. В чемпионате не постеснялся мощно пробить с острого угла и застал врасплох Песьякова. К тому же именно Мохамед заработал пенальти для Агаларова. Ещё в активе правого защитника четыре перехвата и один отбор. Дагестанцам это принесло победу, а Аззи — оценку 7,8 от Sofascore.