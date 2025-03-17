Сборная 21-го тура РПЛ. Феноменальный Мартинс, главный герой московского дерби и другие

Позади 21-й тур РПЛ. Как обычно, по итогам матчей уикенда составляем символическую сборную. В команду героев недели попали игроки из шести клубов – «Спартака», ЦСКА, махачкалинского «Динамо», «Локомотива», «Рубина» и «Химок». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2. А тренер, разумеется, из «Спартака», победившего в главной битве тура.

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»)

«Химки» спас от домашнего поражения в матче с «Ахматом» (1:1) блестяще сыгравший 22-летний голкипер, который опять заслужил включение в символическую сборную тура. По воротам Кокарева грозненцы нанесли 20 ударов, в том числе семь — в створ, а забили только однажды, хотя и в том эпизоде Никита до мяча дотянулся. Но самый яркий эпизод с его участием – отбитый удар Надера Гандри с пенальти.

Никита Кокарев Фото: fckhimki.com

Правый защитник: Даниил Денисов («Спартак»)

Правый защитник сполна реабилитировался в матче с «Зенитом» (2:1) за неудачную игру туром ранее в Казани. Денисов надёжно закрыл свой фланг, действуя против Кассьерры и других оппонентов, а в концовке встречи стал автором победной голевой передачи на Мартинса. Из остальных статистических показателей Даниила выделим три выноса мяча из собственной штрафной.

Даниил Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Егор Тесленко («Рубин»)

Победа команды с игрой «на ноль» – что может быть лучше для центрального защитника? Только такая же победа с результативным действием – и Тесленко как раз отметился голевой передачей в эпизоде с решающим голом Зотова. Егор собрал впечатляющую статистику: 11 из 15 выигранных единоборств, 25 успешных оборонительных действий, один удар и один пас под удар, а также два заработанных на себе фола.

Егор Тесленко Фото: rubin-kazan.ru

Левый защитник: Александр Сильянов («Локомотив»)

Левый защитник «Локомотива» выдал классный матч с московским «Динамо» (2:1), несмотря на то что игра команды в обороне в целом оставляла желать лучшего. Главные моменты с участием Сильянова – победный гол и спасительный вынос мяча из собственных ворот. Александр выиграл шесть из семи единоборств, совершил семь успешных оборонительных действий, кроме того, у него один удар, две обводки и три заработанных на себе фола.

Александр Сильянов Фото: fclm.ru

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

Новая схема ЦСКА с «ромбом» в полузащите, похоже, идеально подходит Кисляку, который превратился в ключевую фигуру армейцев в центре поля и продолжает попадать в символическую сборную. В матче с «Акроном» (2:1) Матвей сделал голевую передачу и внёс весомый вклад в победу красно-синих. Выиграл пять единоборств из восьми, совершил два перехвата и один отбор, нанёс два удара и заработал на себе пару фолов.

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Наиль Умяров («Спартак»)

Очередной сильный матч от опорного полузащитника «Спартака», который здорово прибавил благодаря работе со Станковичем. В игре с «Зенитом» Умяров выжигал в центре поля, даже несмотря на то что висел на жёлтой карточке. Наиль выиграл 8 из 10 единоборств и совершил девять успешных оборонительных действий (в том числе по три отбора и перехвата), а ещё отдал один пас под удар.

Наиль Умяров (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Кристофер Мартинс («Спартак»)

Мартинс – самая яркая звезда 21-го тура РПЛ. Люксембуржский легионер «Спартака» провёл один из лучших матчей за всю свою карьеру в российском чемпионате, оформив победный дубль в ворота «Зенита». У Кристофера – четыре удара, 93% точных передач и девять успешных оборонительных действий (включая шесть отборов).

Кристофер Мартинс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Мохамед Аззи («Динамо» Мх)

Алжирский зимний новичок махачкалинского «Динамо» ярко проявляет себя в первых матчах в России. Во встрече с «Крыльями Советов» (4:0) Аззи здорово закрыл свой правый фланг и забил один из голов хозяев. У Мохамеда шесть успешных оборонительных действий, включая четыре перехвата, два заработанных на себе фола, одна обводка и много полезной работы на рывках.

Мохамед Аззи Фото: vk.com/fcdmx

Левый полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

Бразилец в очередной раз поразил объёмом работы и прессингом, поэтому заслужил место в символической сборной, пусть и завершил матч с «Зенитом» без голов и голевых передач. Именно благодаря давлению Маркиньоса на Густаво Мантуана «Спартак» забил первый мяч в ворота чемпиона. На счету левого полузащитника семь успешных оборонительных действий, два заработанных на себе фола, один удар и один пас под удар.

Маркиньос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Сауль Гуарирапа (ЦСКА)

Гуарирапа наконец-то забил за ЦСКА в чемпионате России! Да и вообще, Сауль выдал очень приличный матч с «Акроном» и по-настоящему помог команде победить крепкого соперника на его поле. Венесуэлец завершил эту игру с пятью ударами и двумя обводками, выиграл 6 из 11 единоборств, заработал на себе пару фолов и даже совершил три успешных оборонительных действия.

Сауль Гуарирапа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Гамид Агаларов («Динамо» Мх)

Лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/2022 возвращает себя прежнего в махачкалинском «Динамо». В последних 10 турах Агаларов забил пять мячей, а в прошедший уикенд оформил дубль в ворота «Крыльев Советов». Всего в этой игре Гамид нанёс четыре удара по воротам, отдал один пас под удар (создал реальный голевой момент) и выиграл больше половины единоборств. Кроме того, выделявшийся активностью форвард заработал на себе два фола.

Гамид Агаларов Фото: vk.com/fcdmx

Главный тренер: Деян Станкович («Спартак»)

В этом туре преуспели сразу несколько тренеров. Хасанби Биджиев из махачкалинского «Динамо» даже крупную победу одержал со своей командой. Хорошо сработали также Владимир Слишкович из «Оренбурга», Марко Николич из ЦСКА, Рашид Рахимов из «Рубина» и – пусть и не без солидной доли удачи – Михаил Галактионов («Локомотив») и Мурад Мусаев («Краснодар»). Но самое сильное впечатление, конечно же, произвел успех «Спартака» в матче с «Зенитом». Станкович прекрасно подготовил свою команду, которая выглядела лучше чемпиона – и выиграла абсолютно по делу.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 21-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 21-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Не все футболисты, успешно сыгравшие в этом туре, попали в символическую сборную. Высоких оценок за своё выступление заслужили также вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Евгений Ставер («Рубин»), защитники Артём Касимов («Оренбург») и Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), полузащитники Даниил Зорин («Ахмат»), Эгаш Касинтура («Динамо» Мх), Алексей Батраков («Локомотив»), Артур Гомес («Динамо» М), Химми Марин («Оренбург») и Луис Энрике («Зенит») и нападающие Дмитрий Воробьёв («Локомотив») и Кирилл Глебов (ЦСКА). Кого мы забыли добавить в этот список? Пишите в комментариях.