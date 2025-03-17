А российский полузащитник до сих пор «молчит» в новом сезоне МЛС.

«Этот гол мог забить только Лео». Новый шедевр от Месси в игре с командой Миранчука! Видео

В ночь с воскресенья на понедельник в МЛС состоялся интересный матч. «Атланта Юнайтед» с Алексеем Миранчуком принимала звёздный «Интер Майами». От игры ожидались эпичные моменты: всё же встречались два претендента на золото с крутыми составами. И, конечно, Лионель Месси не подвёл.

Хотя старт встречи остался за хозяевами. На 11-й минуте счёт открыл форвард «Атланты» Эммануэль Латте Лат. Самый дорогой трансфер в истории МЛС (за него заплатили € 21,2 млн «Мидлсбро») замкнул головой после подачи от Брукса Леннона с правого фланга. А ещё через несколько минут Латте Лат забил почти такой же гол, но его отменили из-за офсайда.

Тревожное начало для «Интер Майами». А вот одержавшая всего одну победу за три матча сезона «Атланта» получила положительный импульс. Ненадолго. Уже на 20-й минуте очередной эпизод волшебства выдал Лионель Месси. Аргентинец удачно пошёл в отбор у чужой штрафной, перехватил мяч, качнул защитника «Атланты», а затем перекинул голкипера хозяев Брэда Гузана. Фантастический гол! Хотя для Лео это обыденность: он забивал такие пачками за «Барселону». Согласитесь, мы уже видели что-то похожее.

Права на видео принадлежат MLS.

Интрига жила до конца встречи. И тут в дело включился другой звёздный футболист «Интер Майами» – Жорди Альба. На 89-й минуте испанец получил передачу с углового и сделал навес с левого фланга в штрафную «Атланты». На скидку откликнулся Фафа Пико, головой переправивший мяч в ворота Гузана. 2:1 – «Интер Майами» забрал третью победу в сезоне! А вот «Атланта» осталась с четырьмя очками после четырёх матчей. 12-е место в Восточной конференции – не на это рассчитывала команда перед стартом сезона.

Кстати, как сыграл Миранчук? Российский полузащитник «Атланты» провёл неплохой матч: совершил 56 касаний мяча, отдал 88% точных передач, набил 0,54 xA (ожидаемые голевые передачи) и один раз пробил в створ. Однако принести хотя бы ничью своей команде Алексею не удалось. В нынешнем сезоне МЛС Миранчук пока не отметился результативными действиями. Ждём!

Алексей Миранчук Фото: Andrew J. Clark/Getty Images

А после матча всё внимание было направлено на Месси. Лео забил свой первый мяч в сезоне МЛС (ещё и какой!), хотя его результативная серия с учётом матчей Лиги чемпионов КОНКАКАФ насчитывает уже пять игр (4+2).

Самый яркий комментарий выдал главный тренер «Интер Майами» и друг Месси – Хавьер Маскерано.

Хавьер Маскерано главный тренер «Интер Майами» «Этот гол мог забить только Лео. Месси – лучший футболист в истории. Что тут ещё скажешь? Это игрок, способный забивать самые красивые мячи, которые только можно увидеть».



«Мы говорим об одном из лучших игроков мира, возможно, лучшем. Месси до сих пор невероятен. Перед первым пропущенным голом мы потеряли мяч в плохой ситуации. И у нас возникли проблемы от Лео», – сказал после матча тренер «Атланты» Ронни Дейла.

«Забил первый гол за «Интер Майами» и как всегда был угрозой. Месси создавал моменты в атаке. То, что от него и ожидали», — отмечается в материале Goal.

А болельщики на странице «Интер Майами» в соцсетях выражают яркие эмоции:

«Величайший футболист всех времён!» — написал один из фанатов.

«Спасибо, что выбрал этот мир для жизни», — ещё один популярный комментарий на испанском языке.

«Играй всю жизнь», — мечтает ещё один поклонник «Интер Майами».